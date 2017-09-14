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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 777777787779778077817782>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:01

  The_Rebel написав:
  detroytred написав:Ну не повторює Лепей "здайтесь і все". Не каже цього.

Ну це ж дійсно капець, як ви і Холява та Ко перекручуєте його думку...

В нього чітко вказано навіщо і чому, на його думку, треба йти на РПВ. ТОЧНІШЕ - треба пробувати і намагатися РПВ.
Для -- збільшення своєї міцності (обороноздатності) під час РПВ.
Тому що -- активні бойові дії наносять суттєвий негативний вплив на Україну.

Звісно, що з таким баченням, аргументами Лепея теж можна сперечатися, доводити інше. Аргументів повним повно. У вас же лунало -- зменшиться допомога; оркостан сам підсилиться за цей час; і т.д.
Це можна обговорювати, спробувати побачити який вийде баланс і що вигідніше.
Але ж ви і Ко чомусь застосовуєте безпідставні --- зрада, наративи тощо.
Це і є методи отієї раіссі...

РПВ для нас можливе лише з якимось гарантіями. Наприклад, підконтрольні території беруть в НАТО, як свого часу Німеччину. Тоді ми дійсно можемо зализати рани і почати відбудовуватися не боячись повторного вторгнення.
А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов? росії знімають санкції, вона на повну качає газ і нафту, штампує нові бляшанки, ракети, чмобіків і тп. У нас же всі розуміють, що продовження незабаром, і 18-60 штурмують кордон. Ніхто і ломаного гроша не вкладе сюди, інвестори хрестяться почувши "Україна", бо ніхто не гарантує їм повернення капіталів. Зброї та грошей партнери також не дадуть, щоб не дратувати путіна.
Ну і крім того, на болотах ясно сказали, що приросли "споконвічними" регіонами, тобто навіть для РПВ візьми і віддай ще Запоріжжя, Херсон, Слов'янськ, Краматорськ...

В самому початку помилка.
Очікувати повторного вторгнення від Мордору Україна повинна завжди і за будь-яких гарантій, ситуацій та умов. Це аксіома.

Звісно, що партнери повинні взяти на себе зобов'язання, якщо теж бажають нашої згоди на РПВ. Зобов'язання допомоги після РПВ.
Звісно що ні про яке повне!!! зняття санкцій з раші лише за РПВ не може і не буде ніякої мови. Хотєлки орків це лише в якості торгу.

Чи зможемо ми за час РПВ самі наштампувати ліній Зеленського та своїх ракет тощо -- залежить від нас.

Крім того, партнери чудово розуміють, що передовим бастіоном між Заходом і Мордором є і може бути тільки Україна.
Тому підтримка країни-фортеці була, є і буде.
Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися.
А ми бажаємо від них по максимуму.
Десь посередині і буде компроміс.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:12

  lapay написав:
  The_Rebel написав:А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов?

Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть.
Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах.

От у Кореї зовсім інша ситуація, за неї навіть солдати США воювали. Тому їх ніхто просто так не віддасть. Ну і на її землі претендує прямо лише КНДР, а не найбільша країна світу. Це можна порівняти, якби у нас була війна з Білоруссю.
Уявімо, що ми зробимо по вашому плану - навіть якщо повністю перестанемо стріляти, то хто сказав, що Росія перестане? Як мінімум продовжать до захоплення територій по своїй конституції. Це те що вони навіть прямо говорять. Ну а далі, апетит приходить під час їжі, як каже Хотаб, що їм заважає вписати в конституцію нові землі. Там де Херсон, там і Одеса. Там де Запоріжжя, там і Дніпро. Там де Слов'янськ/Краматорськ, там і Харків.
Колись навіть Зеленський продвигав такі ідеї "просто перестать стрелять", цікаво чому він діаметрально змінив свою думку?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:13

  Hotab написав:А краще з гаслами-закликами, як на мітингу.


Так це ж функціонал викладача ВВНЗ. Виходьте «за кафедру», читайте нам про кіосакі)
З корінцями і «-то»
Де ви взагалі взяли цю лексику? Ви державною нічого не читаєте? Там нема такого. В українській «-бо» в цій ролі. А корінця взагалі нема) Якщо це не про порно)[/quote]
Знов вигадки. Зі стелі.
Функціонал викладача читати лекції, проводити групові, практичні і лабораторні заняття згідно відповідних вимог та настанов.
І там нема ні закликів, ні -то, ні корінців.

Оскільки тут хфорум...
То у мене є змога обирати:
- як хочу;
- відповідно аудиторії.

Лекція та інше заняття готується... годин. Відточуються роками.
Навіщо мені напружуватися для побазікати коло під'їзда на лавці з бабцями (сорян, на хфорумі)))

Тобто одна справа - для діла; інша - для душі. Потеревініти.

І можу я хоч щось вигадати, бо хочеться -- оті "-то" та "корінці"?????
Ви вигадаєте купу брехні на особисту адресу і нічо, а мені -то і корінцями докоряєте.
Сюр...!!!!!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:14

  detroytred написав:Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися.
А ми бажаємо від них по максимуму.
Десь посередині і буде компроміс.

Да что вы говорите!!! ))) а я то думаю откуда эти ваши вечные сомнения, наверное по Гегелю или Кейнсу ))) перечитала этот абзац 10 раз и он всё так же идёт от вас как фекалии по трубам )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  The_Rebel написав:просто перестать стрелять

Чудова формула, але проблема в тому, що треба, щоб москалі перестали першими.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:17

  Water написав:
  fler написав:
  d44 написав:ага :D во Франції проїздний на місяць без обмежень 56 євро і освіта безкоштовна в університетах

продовжимо про Францію - інтернет коштує понад 100Є на місяць, вартість житла кратно вища за Україну.

Погуглив. Інтернет від 19 ойро на місяць.
https://top-internet.selectiona.com/?ut ... EsQAvD_BwE
За житло не скажу, гадаю дивлячись де саме.

только все хотят жить в ЕС и США и лезут туда всеми правдами и неправдами пытаясь зацепиться.А к нам что то очереди никогда не было(даже из самолийцев :lol: )хоть и интернет у нас по 5 долларов.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:18

detroytred
згідно відповідних вимог та настанов.


А муха ж «вимогу» і «настанову» вам не напише. Хоча міг би… :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:22

  Hotab написав:То поеятно. И даже хоть порог цены для кацапа гипертрофированно высок, но он есть. И до последнего кацара никто авдеевеи брать не будет. В афгане хватило тысяч 50-100 (неоф. цифры)

Це міф.
Совдеп міг і далі продовжувати воювати в Афгані. А уж людські втрати точно були на останньому місці.
Ці втрати совдеп хавав практично не помічаючи.
Навпаки --- герої афганці...

На школах були меморіальні дошки (і досі є -- сюр). Один-два загиблих випускників на десяток випусків. І то не в кожній школі.
Тобто ще хоч десяток років в такому темпі -- взагалі без проблем.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:26

  stm написав:
  detroytred написав:Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися.
А ми бажаємо від них по максимуму.
Десь посередині і буде компроміс.

Да что вы говорите!!! ))) а я то думаю откуда эти ваши вечные сомнения, наверное по Гегелю или Кейнсу ))) перечитала этот абзац 10 раз и он всё так же идёт от вас как фекалии по трубам )))

Вінегрет...

До того ж, в Гегеля нема сумнівів, в Кейнса тим паче.
А у мене по трубах бігав верат.
До чого тут ваші фекалі по трубах -- не зрозумів.

Тобто читайте ще раз 10 отой абзац.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:26

  detroytred написав:В самому початку помилка.
Очікувати повторного вторгнення від Мордору Україна повинна завжди і за будь-яких гарантій, ситуацій та умов. Це аксіома.

Звісно, що партнери повинні взяти на себе зобов'язання, якщо теж бажають нашої згоди на РПВ. Зобов'язання допомоги після РПВ.
Звісно що ні про яке повне!!! зняття санкцій з раші лише за РПВ не може і не буде ніякої мови. Хотєлки орків це лише в якості торгу.

Чи зможемо ми за час РПВ самі наштампувати ліній Зеленського та своїх ракет тощо -- залежить від нас.

Крім того, партнери чудово розуміють, що передовим бастіоном між Заходом і Мордором є і може бути тільки Україна.
Тому підтримка країни-фортеці була, є і буде.
Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися.
А ми бажаємо від них по максимуму.
Десь посередині і буде компроміс.

Так у чому помилка, про це й річ, що ви й пишете (виділив). Спочатку гарантії, але не на кшталт Будапештського меморандуму, бо лохів вже нема, поплатилися за це. Як максимум НАТО, як мінімум гарантії ядерних держав ввести війська при повторному нападі. А потім вже РПВ. Я надіюсь, щось таке будуть обговорювати на Вашингтонському саміті НАТО. Ну і санкції залишаються, ви також пишете, тому по мірі того як дід буде старіти у росіянців пройде ейфорія за приєднання Донбасу, почнуть скиглити нащо їм тянути ті розрушені території такою ціною. І є можливість вернути їх мирним шляхом після смерті діда
The_Rebel
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