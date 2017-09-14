The_Rebel написав:Уявімо, що ми зробимо по вашому плану - навіть якщо повністю перестанемо стріляти, то хто сказав, що Росія перестане? Як мінімум продовжать до захоплення територій по своїй конституції. Це те що вони навіть прямо говорять.
Визначіться, що нам вигідніше - рпв15-22 чи війна22-24? І зразу відпадуть зайві питання. Після підписання рпв кацапами проти її порушення орками будуть вже кнр з Індією, а це вже собі дорожче - втратити основних партнерів. Не треба сильно фантозувати про те, що буде після рпв, всі війни закінчуються рпв, до наступної війни.
detroytred написав:Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися. А ми бажаємо від них по максимуму. Десь посередині і буде компроміс.
Да что вы говорите!!! ))) а я то думаю откуда эти ваши вечные сомнения, наверное по Гегелю или Кейнсу ))) перечитала этот абзац 10 раз и он всё так же идёт от вас как фекалии по трубам )))
Вінегрет...
До того ж, в Гегеля нема сумнівів, в Кейнса тим паче. А у мене по трубах бігав верат. До чого тут ваші фекалі по трубах -- не зрозумів.
Тобто читайте ще раз 10 отой абзац.
Читайте один раз: во все времена небыло ничего лучше, чем правильно выбранный военно-экономический союз. Не минимум, не максимум. А взаимовыгодное сотрудничество на долгосрок. И мы к этому идём даже с такими унылыми сеятелями сомнений как вы. Хватит уж прикрываться "Пушкиным" )))
Hotab написав:От саме це пітуну ЩЕ ТРЕЬА довести. Бо зараз він хоче саме повністю перемогти. Да і до цього саме це і хотів.
Щоб знати що він хоче, треба, як мінімум, про це спитати. Для цього бабці треба вийти на берег Океану і голосно крикнути: Я за РПВ, хто проти!?
вчора слухав "заборонених влогерів", так там така думка пролунала, що рептилоїди/діпстейт/еліти/закуліса ще сама не знає що хоче, тому наразі "жахи без кінця"
lapay написав:
vitaliiangel написав:
Ракетний російський удар по Одещині зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до краін Азії та Африки, — Мінвідновлення України.
Атаковані два термінали в порту Південний, які спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один з них — належить сінгапурській компанії. Це понад $300 мільйонів інвестицій та майже 1000 робочих місць. https://t.me/lachentyt/41068
Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на свої джерела.
Видання стверджує, що угода між Києвом та Москвою була готова й мала бути оголошена турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 30 березня – за день до місцевих виборів у Туреччині.
Але, стверджують джерела Reuters, Україна "в останню хвилину несподівано вийшла з переговорів". Причина такого кроку невідома.
Проєкт угоди, з якою ознайомився Reuters, передбачав, що Москва і Київ надають гарантії безпеки торговельним суднам у Чорному морі, зобов'язавшись не завдавати ударів, не захоплювати і не обшукувати їх, якщо вони або порожні, або задекларували невійськові вантажі.
Чомусь пригадалась строка одного імперця: І залишилась бабка у розбитого корита.
Хто пам'ятає, в мене теж була висока оцінка потенційних можливостей швидкістних морських дронів Малюка, коли вони з'явились, для симетричної морської блокади. І ось є результат - кацапи погодились розблокувати Чорне море.
Але тут виходить бабка і гнусавим голосом каже: Ні, я хочу бути владическою морською!
В нас катастрофічно не вистачає грошей в бюджеті, плануються підняти податки і акцизи, ми можемо значно підняти прибутки наших експортерів, але ніт - наші дрони знищать чф рф і деокупують Крим. Це яскравий приклад "ефективного менеджменту" і так воно у всьому. Просто немає слів.
навіть в межах чорноморського озера крива качечка бабка мало що вирішує
Востаннє редагувалось flyman в Суб 20 кві, 2024 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Це міф. Совдеп міг і далі продовжувати воювати в Афгані
Чому не продовжив? Навіть в забутих богом селах відправляючи на срочку на проводах плакали «якби не в Афган». Серед цивільних людей досі коли кажеш «піду літати в Афган, там жирний контракт на 15 куе» хрестяться. Хоча Афган давно не той. (я про момент до виходу США. Зараз там нема ні роботи, ні безпеки)
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:В самому початку помилка. Очікувати повторного вторгнення від Мордору Україна повинна завжди і за будь-яких гарантій, ситуацій та умов. Це аксіома. Звісно, що партнери повинні взяти на себе зобов'язання, якщо теж бажають нашої згоди на РПВ. Зобов'язання допомоги після РПВ. Звісно що ні про яке повне!!! зняття санкцій з раші лише за РПВ не може і не буде ніякої мови. Хотєлки орків це лише в якості торгу.
Чи зможемо ми за час РПВ самі наштампувати ліній Зеленського та своїх ракет тощо -- залежить від нас.
Крім того, партнери чудово розуміють, що передовим бастіоном між Заходом і Мордором є і може бути тільки Україна. Тому підтримка країни-фортеці була, є і буде. Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися. А ми бажаємо від них по максимуму. Десь посередині і буде компроміс.
Так у чому помилка, про це й річ, що ви й пишете (виділив). Спочатку гарантії, але не на кшталт Будапештського меморандуму, бо лохів вже нема, поплатилися за це. Як максимум НАТО, як мінімум гарантії ядерних держав ввести війська при повторному нападі. А потім вже РПВ. Я надіюсь, щось таке будуть обговорювати на Вашингтонському саміті НАТО. Ну і санкції залишаються, ви також пишете, тому по мірі того як дід буде старіти у росіянців пройде ейфорія за приєднання Донбасу, почнуть скиглити нащо їм тянути ті розрушені території такою ціною. І є можливість вернути їх мирним шляхом після смерті діда
Помилка відноситись до що можна буде не боятись повторного вторгнення - "Тоді ми дійсно можемо зализати рани і почати відбудовуватися не боячись повторного вторгнення.".
На скільки я зрозумів думку Лепея про РПВ, оскільки до отих повних гарантій (вступу в НАТО, або гарантій від ядерних держав) дуже далеко і примарно, то треба брати Ланос, а не сподіватися, що навіть віддавши нирку, гарантовано отримаємо Феррарі. Більша ймовірність, що розбите корито.
Hotab написав:У нас пока в разы больше им не хватает. Но порог этот есть
Офіційно ми перемололи 460 k москалів. А в них мінімум 1,5-2 kk бажаючих йти в добровольці, тобто ще щонайменше на 6 років війни хватить. Щодо совка, то ИМХО при нормальній економічній ситуації, тобто якщо б нафта не дешевіла з 1986 р., він би й до тепер існував і воював в Авгані.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:У нас пока в разы больше им не хватает. Но порог этот есть
Офіційно ми перемололи 460 k москалів. А в них мінімум 1,5-2 kk бажаючих йти в добровольці, тобто ще щонайменше на 6 років війни хватить. Щодо совка, то ИМХО при нормальній економічній ситуації, він би й до тепер існував і воював в Авгані.
Дивно, мільйони добровольців, а робота з бронею від армії у них так само популярна як у нас . Чому?
Посмотрел полное видео с нагрудной камеры полицейского. Жесть конечно. Полицейским виднее, но напряжение и несоответствие мимики, смешкам военного, чувствовалось приближение атаки. Тот, кто был на разборках это хорошо усвоил. Человек как будто плывёт
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 20 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Дивно, мільйони добровольців, а робота з бронею від армії у них так само популярна як у нас . Чому?
Бо це різні цільові аудиторії. Бронюють більш-менш успішних москалів із великих міст, а в добровольці йдуть невдахи, які по вуха в боргах, переважно із сіл. Я вже казав, як родичка після повернення з Москви в осени 2022 була здивована, що в нас крутять рекламу онлайн казино, а не армії. В них зараз вже йде змагання між регіонами "хто більше добровольців набере", тому почали давати вже по мільйону "підйомних"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.