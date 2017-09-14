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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:44
lapay написав: The_Rebel написав:
Уявімо, що ми зробимо по вашому плану - навіть якщо повністю перестанемо стріляти, то хто сказав, що Росія перестане? Як мінімум продовжать до захоплення територій по своїй конституції. Це те що вони навіть прямо говорять.
Визначіться, що нам вигідніше - рпв15-22 чи війна22-24? І зразу відпадуть зайві питання. Після підписання рпв кацапами проти її порушення орками будуть вже кнр з Індією, а це вже собі дорожче - втратити основних партнерів.
Не треба сильно фантозувати про те, що буде після рпв, всі війни закінчуються рпв, до наступної війни.
Мда ....." радяньска закалка ".
Вам відкритим текстом кажуть що протилежна сторона НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ з нами розмовляти НІ ПРО ЩО !
уруси тільки кажуть про свої умови , іншого нема .
Ви -треба РПВ !
А з ким ? З вами ніхто і не збираться домовлятись . Вам кажуть що уруси заберуть .
Ви сьогодні в здоровому глузді ?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:51
Дюрі-бачі
Бо це різні цільові аудиторії. Бронюють більш-менш успішних москалів із великих міст, а в добровольці йдуть невдахи, які по вуха в боргах, переважно із сіл
Який сенс чіпати (відповідно бронювати) багатих небажаючих, якщо повно бідних бажаючих
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Hotab
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:52
Бетон написав:
Посмотрел полное видео с нагрудной камеры полицейского.
Жесть конечно.
поліціант їх на чомусь спалив (я особисто вухо наострив на їхній вимові та зовнішності, видно що не наші). а саме: те що вони не Українці, а російські агенти.
після того як спалив (або зрозумів що щось тут не чисто) треба було не ножика просити здать, а потихому злитись , типу нічого не помітив, а вже потім з підкріпленням їх ловить і брать. Коли поліціант попросив ,,здать ножика,, (було безглуздо вірити на слово що це єдина зброя в наявності), анегтам стало ясно що їх вже не відпустят і треба йти на прорив...
така помилка коштувала йому життю, на привеликий жаль.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:52
Та і в Україні є сотні тисяч бажаючих піти повоювати за гроші, але в нас не хочуть їм створити прийнятні умови.
Hotab написав:
Який сенс чіпати (відповідно бронювати) багатих небажаючих, якщо повно бідних бажаючих
Бо більшість бажаючих придатні тільки бути "гарматним мясом", а потрібні кадри і на більш скілові позиції.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:55
Дюрі-бачі написав:
Та і в Україні є сотні тисяч бажаючих піти повоювати за гроші, але в нас не хочуть їм створити прийнятні умови.
в нас долг отдавать должни по любві, а не за дєньгі
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 20 кві, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:55
vladus17 написав: Бетон написав:
Посмотрел полное видео с нагрудной камеры полицейского.
Жесть конечно.
поліціант їх на чомусь спалив (я особисто вухо наострив на їхній вимові та зовнішності, видно що не наші). а саме: те що вони не Українці, а російські агенти.
після того як спалив (або зрозумів що щось тут не чисто) треба було не ножика просити здать, а потихому злитись , типу нічого не помітив, а вже потім з підкріпленням їх ловить і брать. Коли поліціант попросив ,,здать ножика,, (було безглуздо вірити на слово що це єдина зброя в наявності), анегтам стало ясно що їх вже не відпустят і треба йти на прорив...
така помилка коштувала йому життю, на привеликий жаль.
Загинув хлопець з бодікамери чи інший якого ми не бачимо? Спокійний був до останнього.
Він щось питає у бородача, а той пливе, вже десь не тут
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 20 кві, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:55
stm написав: detroytred написав: stm написав:
[quote="5715379:detroytred"
Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися.
А ми бажаємо від них по максимуму.
Десь посередині і буде компроміс.[/quote
Да что вы говорите!!! ))) а я то думаю откуда эти ваши вечные сомнения, наверное по Гегелю или Кейнсу ))) перечитала этот абзац 10 раз и он всё так же идёт от вас как фекалии по трубам )))
Вінегрет...
До того ж, в Гегеля нема сумнівів, в Кейнса тим паче.
А у мене по трубах бігав верат.
До чого тут ваші фекалі по трубах -- не зрозумів.
Тобто читайте ще раз 10 отой абзац.
Читайте один раз: во все времена небыло ничего лучше, чем правильно выбранный военно-экономический союз. Не минимум, не максимум. А взаимовыгодное сотрудничество на долгосрок. И мы к этому идём даже с такими унылыми сеятелями сомнений как вы. Хватит уж прикрываться "Пушкиным" )))
Ги-ги.
Да кепочевидність. Так і є, кепочевидність.
Тільки ви чомусь не бачите, що у вказаних мною рамках (тобто між по мінімуму і по максимуму) оцей принцип взаємовигідного співробітництва зберігається.
Я вів мову лише саме про баланс. В цьому взаємовигідному співробітництві. А не заперечував його. Цю кепочевидність.
Знов мімо...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 12:00
Бетон написав:
Загинув хлопець з бодікамери чи інший якого ми не бачимо? Спокійний був до останнього.
Він щось питає у бородача, а той пливе, вже десь не тут
я не знаю. я бачив тільки те що є в телеграмі, як і ви.
бородач хотів на нього напасти ще тоді коли питав за машину , чи гібрид, (відволікаючий маневр, щоб він розвернувся в сторону свого авто) але щось передумав (можливо тому що поліціан не повернувся а стояв прямо до нього). напав же коли той відволікся на другого та стояв вже боком. все чотко- професіонали працювали.
Зи рішення про напад було принято коли той попросив здати ножика , не раніше!
Зи2 цікаво, другий поліціант де був та що робив? стояв біля своєї машини клацав в телефоні???? дуже багато помилок.
Востаннє редагувалось vladus17
в Суб 20 кві, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 12:02
Дюрі-бачі написав:
Офіційно ми перемололи 460 k москалів.
До якого стану "перемололи"? Навіть наші головнокомандуючі перед зовнішньою аудиторією озвучують куди скромніші цифри.
Hotab написав:
Навіть в забутих богом селах відправляючи на срочку на проводах плакали «якби не в Афган».
На срочку ішли задурно, а якби почали давати десятикратну середню зарплату, то хто зна чи не було би повно бажаючих.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 12:04
мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов. А там к этим идеям ещё и оружие дают.
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