холява написав:Вам відкритим текстом кажуть що протилежна сторона НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ з нами розмовляти НІ ПРО ЩО ! уруси тільки кажуть про свої умови , іншого нема . Ви -треба РПВ ! А з ким ? З вами ніхто і не збираться домовлятись
Господи, до чого ж люди бувають ... зашореними. Із останнього: [quote= https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/13/7446206/ ] Путін повторив, що готовий до переговорів, але тільки з гарантіями для Москви [/quote] Більше того, для рпв прямі переговори не потрібні. Документ складається в міжнародному форматі і його підписують кілька країн. P.S. Може, треба хоч трохи вивчити тему, перед тим як влазити в дискусію?
vitaliiangel написав:мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов. А там к этим идеям ещё и оружие дают.
Как сказал кнур, не влазящий ряхой в телек- зачистим села
vitaliiangel написав:мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов. А там к этим идеям ещё и оружие дают.
По моему ты промазал. Это дрг, имхо. Кстати, как в этом свете выглядит зп 20-30 «тыловой полицейской крысы»? Летусрок хочет на его место? А бетон?
Hotab написав:Навіть в забутих богом селах відправляючи на срочку на проводах плакали «якби не в Афган».
Плакати-то плакали і в містах на кухнях базікали, але до супротиву і близько не дозріли.
Ще один момент: ніхто з афганців поки мені не відповів конкретно на питання: так добровільно згоду давав чи ні? Був прямий примус чи ні? Чи піддався на агітацію, стадний інстинкт (всі ж навколо погоджуються), совєцьким героєм схотів бути?
vitaliiangel написав:мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов. А там к этим идеям ещё и оружие дают.
По моему ты промазал. Это дрг, имхо. Кстати, как в этом свете выглядит зп 20-30 «тыловой полицейской крысы»? Летусрок хочет на его место? А бетон?
Причём тут зарплата? Протокол нужно для полицейских. Воюющая страна. А то ваши тыловые с оружием и балаклавах только повестки раздают. Ухылянтов в маршрутках с автоматами ловят а дрг дети 20 летние.