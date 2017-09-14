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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77807781778277837784 ... 7786>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:До якого стану "перемололи"? Навіть наші головнокомандуючі перед зовнішньою аудиторією озвучують куди скромніші цифри.
До стану не здатності далі воювати. В цьому я +/- вірю офіційній статистиці
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Вам відкритим текстом кажуть що протилежна сторона НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ з нами розмовляти НІ ПРО ЩО !
уруси тільки кажуть про свої умови , іншого нема .
Ви -треба РПВ !
А з ким ? З вами ніхто і не збираться домовлятись

Господи, до чого ж люди бувають ... зашореними. Із останнього:
[quote= https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/13/7446206/ ] Путін повторив, що готовий до переговорів, але тільки з гарантіями для Москви [/quote]
Більше того, для рпв прямі переговори не потрібні. Документ складається в міжнародному форматі і його підписують кілька країн.
P.S. Може, треба хоч трохи вивчити тему, перед тим як влазити в дискусію?
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:10

  vitaliiangel написав:мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов. А там к этим идеям ещё и оружие дают.

Как сказал кнур, не влазящий ряхой в телек- зачистим села
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:16

  vitaliiangel написав:мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов. А там к этим идеям ещё и оружие дают.

По моему ты промазал. Это дрг, имхо.
Кстати, как в этом свете выглядит зп 20-30 «тыловой полицейской крысы»?
Летусрок хочет на его место? А бетон?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:18

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Навіть в забутих богом селах відправляючи на срочку на проводах плакали «якби не в Афган».

Плакати-то плакали і в містах на кухнях базікали, але до супротиву і близько не дозріли.

Ще один момент: ніхто з афганців поки мені не відповів конкретно на питання: так добровільно згоду давав чи ні? Був прямий примус чи ні? Чи піддався на агітацію, стадний інстинкт (всі ж навколо погоджуються), совєцьким героєм схотів бути?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:19

  detroytred написав:Ги-ги.

Да кепочевидність. Так і є, кепочевидність.
Тільки ви чомусь не бачите, що у вказаних мною рамках (тобто між по мінімуму і по максимуму) оцей принцип взаємовигідного співробітництва зберігається.

Я вів мову лише саме про баланс. В цьому взаємовигідному співробітництві. А не заперечував його. Цю кепочевидність.

Знов мімо...

Только почему про баланс вы назвали посередине от халявы и минимума от партнёров?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:21

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов. А там к этим идеям ещё и оружие дают.

По моему ты промазал. Это дрг, имхо.
Кстати, как в этом свете выглядит зп 20-30 «тыловой полицейской крысы»?
Летусрок хочет на его место? А бетон?

Причём тут зарплата? Протокол нужно для полицейских. Воюющая страна.
А то ваши тыловые с оружием и балаклавах только повестки раздают.
Ухылянтов в маршрутках с автоматами ловят а дрг дети 20 летние.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:22

  vitaliiangel написав:мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов


Отбирать будут у того у кого есть что отобрать, а у среднестатистического гражданина-ухилянта ничего и нет кроме своей тушки, не думаю что люди с оружием позарятся на машину Ланос или говнохрущ
katso
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:28

  stm написав:
  detroytred написав:Ги-ги.

Да кепочевидність. Так і є, кепочевидність.
Тільки ви чомусь не бачите, що у вказаних мною рамках (тобто між по мінімуму і по максимуму) оцей принцип взаємовигідного співробітництва зберігається.

Я вів мову лише саме про баланс. В цьому взаємовигідному співробітництві. А не заперечував його. Цю кепочевидність.

Знов мімо...

Только почему про баланс вы назвали посередине от халявы и минимума от партнёров?

Читайте уважно (10 разів, а не вигадуйте!!!) --- "партнери хочуть халяви -- по мінімуму відкупитися".

Халява -- це і є по мінімуму.

Ви ж перекрутили, що між халявою і мінімумом щось є. Якась середина
Коли в мене вказано, що це одне і теж саме.

Знов мімо. Капець розумниця...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:29

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Ги-ги.

Да кепочевидність. Так і є, кепочевидність.
Тільки ви чомусь не бачите, що у вказаних мною рамках (тобто між по мінімуму і по максимуму) оцей принцип взаємовигідного співробітництва зберігається.

Я вів мову лише саме про баланс. В цьому взаємовигідному співробітництві. А не заперечував його. Цю кепочевидність.

Знов мімо...

Только почему про баланс вы назвали посередине от халявы и минимума от партнёров?

Читайте уважно (10 разів, а не вигадуйте!!!) --- "партнери хочуть халяви -- по мінімуму відкупитися".

Халява -- це і є по мінімуму.

Ви ж перекрутили, що між халявою і мінімумом щось є. Якась середина
Коли в мене вказано, що це одне і теж саме.

Знов мімо. Капець розумниця...

Ещё раз почему последнее предложение от вас звучит "халява и минимум от партнёров"? Что вы этим хотели сказать? Почему так же звучит слово "откупиться"?
Востаннє редагувалось stm в Суб 20 кві, 2024 12:32, всього редагувалось 2 разів.
stm
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