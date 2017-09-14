Додано: Суб 20 кві, 2024 12:30



Причём тут зарплата? Протокол нужно для полицейских. Воюющая страна.







А то ваши тыловые с оружием





С чего ты взял что протокола нет?Просто автоматчик против автоматчика. Выигрывает тот, кто первый применил,А зарплата как раз при том. Как и твое желание их всех на фронт. Ты то даже если предложить не пойдешь по ночам стоять с автоматом за 20-30Ты не бетон, а баран? Какие еще «ваши»»Ты уже мыслями в Польше?Они «наши»