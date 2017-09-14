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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 778177827783778477857786>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:30

Бетон


Причём тут зарплата? Протокол нужно для полицейских. Воюющая страна.


С чего ты взял что протокола нет?
Просто автоматчик против автоматчика. Выигрывает тот, кто первый применил,
А зарплата как раз при том. Как и твое желание их всех на фронт. Ты то даже если предложить не пойдешь по ночам стоять с автоматом за 20-30


А то ваши тыловые с оружием


Ты не бетон, а баран? Какие еще «ваши»»
Ты уже мыслями в Польше?
Они «наши»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:32

  Hotab написав:Навіть в забутих богом селах відправляючи на срочку на проводах плакали «якби не в Афган».


Не было такого. Вот вообще. Наоборот помню некоторые придурки туда хотели. В СССР вообще другая атмосфера была, молодежи было скучно, никаких развлечений кроме спорта и редкого кино не было от слова совсем, вот они и дурели.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:32

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов. А там к этим идеям ещё и оружие дают.

По моему ты промазал. Это дрг, имхо.
Кстати, как в этом свете выглядит зп 20-30 «тыловой полицейской крысы»?
Летусрок хочет на его место? А бетон?

я не обсуждал конкретно этот случай, у тебя снова буйное фантазирование. Речь шла о "озлобленных военных" которые "вернутся в тыл с оружием". У тебя есть решение вопроса? ок подняли зарплаты "тыловой крысе", вопрос решился?
  katso написав:
  vitaliiangel написав:мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов


Отбирать будут у того у кого есть что отобрать, а у среднестатистического гражданина-ухилянта ничего и нет кроме своей тушки, не думаю что люди с оружием позарятся на машину Ланос или говнохрущ

иррациональный процесс.... Отбирать будут у тех кто слабее. Т.к. это есть путь наименьшего сопротивления. Первыми под удар попадут вдовы с квартирами в Киеве. Шо то мне подсказывает менты будут проявлять безразличие к бывшим военным, проще крышевать наркоманов и охотиться за пьяными за рулем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 20 кві, 2024 12:39, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:33

  katso написав:
  Hotab написав:Навіть в забутих богом селах відправляючи на срочку на проводах плакали «якби не в Афган».


Не было такого. Вот вообще. Наоборот помню некоторые придурки туда хотели. В СССР вообще другая атмосфера была, молодежи было скучно, никаких развлечений кроме спорта и редкого кино не было от слова совсем, вот они и дурели.

Я про родителей. «Атмосфера» утопленных в тисе.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:34

  Hotab написав:Бетон


Причём тут зарплата? Протокол нужно для полицейских. Воюющая страна.


С чего ты взял что протокола нет?
Просто автоматчик против автоматчика. Выигрывает тот, кто первый применил,
А зарплата как раз при том. Как и твое желание их всех на фронт. Ты то даже если предложить не пойдешь по ночам стоять с автоматом за 20-30


А то ваши тыловые с оружием


Ты не бетон, а баран? Какие еще «ваши»»

протокол це коли в Дніпрі замочити безбройного мужика
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:44

на росии тоже есть всёпропальщики
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:46

  stm написав:Ещё раз почему последнее предложение от вас звучит "халява и минимум от партнёров"? Что вы этим хотели сказать? Почему так же звучит слово "откупиться"?


Звучить:
*Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися.
А ми бажаємо від них по максимуму.*
Нема халява І мінімум. Є халава - це і є мінімум.

Цим я вказав, що їхній мінімум (тобто зброї і грошей, аби щоб не програли) -- це є для них халявою.
Щоб ми нахаляву БЕЗПОСЕРЕДНЬО воювали (несли втрати людські та руйнування) з світовим лихом, загрозою Європі.
Це є відкупом для них.

Ми ж хочемо від них сплати по максимуму за цю місію. Яку виконуємо. Більш! взаємовигідну співпрацю.
Баланс у межах між мін. і макс.
Оптімум посередині.

А потім хтось дорікає мені об'ємами тексту...
Мицик би три слова написав: мін макс баланс. І допетруйте самі))
Ви ж умудряєтесь перекрутити цілий абзац.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:52

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави. Про це він заявив у інтерв'ю китайським ЗМІ, пише "Сіньхуа".
https://lb.ua/news/2021/07/07/488794_ar ... m_zmi.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:55

  vitaliiangel написав:
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави. Про це він заявив у інтерв'ю китайським ЗМІ, пише "Сіньхуа".
https://lb.ua/news/2021/07/07/488794_ar ... m_zmi.html

горобців як хунвенбіни, а не в ЄС, хто ж міг подумати, так і до чучхе недалеко
Востаннє редагувалось flyman в Суб 20 кві, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:59

проблема решена! служить пойдут алиментчики (хотаб дрожи)
Нині батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Однак невдовзі за несплату аліментів хоча б за одну дитину понад три місяці вони його втрачатимуть: ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість.

На запит LB.ua у Міністерстві юстиції повідомили, що станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис. документів про стягнення аліментів.
vitaliiangel
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