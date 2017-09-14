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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:08
lapay написав: The_Rebel написав:
А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов?
Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть.
Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах.
К сожалению, здесь присутствует прокремлевский манипулятор понятиями.
Режима прекращения огня применить можно только в двух случаях.
1. Захватническая жестокая война уже завершается явно поражением одной из сторон. Исход конфликта уже однозначен, четко и бесповоротно. Режим прекращения огня в данном случае никак не повлияет на исход военного конфликта
, кроме как поспособствует сохранению оставшихся еще инфраструктур и жизней военнослужащих с обеих сторон. По сути в данном случае Режим означает капитуляцию.
Пример - бойня в Берлине, когда Германия уже повержена со всех сторон и дальнейшее сопротивление не повлияет на исход. Режим прекращения огня целесообразен в таком случае для достижения мира и скорейшего восстановления.
2. Война между странами идет в приграничной зоне
, без заметного продвижения любой из сторон вперед. Исход конфликта неясен, более сильная сторона не хочет или брезгует, а другая не имеет достаточно сил для захвата территорий и прочих активов другого государства. Топтание на месте не имеет важного и стратегичесого значения для обоих сторон. Тогда зачем стрелять в таком случае? Надо просто перестать стрелять (с). Пример, обстрел Палестиной Израиля и наоборот в течении нескольких месяцев без захвата территорий по религиозному или прочему сценарию. Режим прекращения огня целесообразен в таком случае.
Понятно, что наша война совершенно не имеет оснований для прекращения огня сегодня.
1) Украину с поддержкой большинства стран мира не победить, даже росии. Наше дело правое.
2) История ведь и нужна для того, чтоб не повторять ошибок. Украинский народ защищается от кремлевских убийц на своей законной территории. Война идет на нашей территории, часть которой уже захвачена агрессором. Украинский народ не захочет стать тем, которого кремлевские дикари порежут как скот.
Завтра, которое может скоро наступить, может стать уже не таким проукраинским, если США прекратят нас поддерживать в войне, не предоставят нам вооружений для очистки наших территорий от кремлевского оккупанта. Вот тогда у нас наступит случай 1, для которого применяется Режим прекращения огня - капитуляция.
Востаннє редагувалось buratinyo
в Суб 20 кві, 2024 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:09
vitaliiangel написав:
проблема решена! служить пойдут алиментчики (хотаб дрожи)
Нині батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Однак невдовзі за несплату аліментів хоча б за одну дитину понад три місяці вони його втрачатимуть: ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість.
На запит LB.ua у Міністерстві юстиції повідомили, що станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис. документів про стягнення аліментів.
найгірше це діти-сироти, так писав (сирота?) хотаб, тому це ще одні недоторкані з точки зору соцсправедливості
от тільки личинок клепають пачками одні, а захищати їх мають інші
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:11
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:14
vitaliiangel написав: Hotab написав:
По моему ты промазал. Это дрг, имхо.
vitaliiangel написав:
мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов. А там к этим идеям ещё и оружие дают.
Кстати, как в этом свете выглядит зп 20-30 «тыловой полицейской крысы»?
Летусрок хочет на его место? А бетон?
я не обсуждал конкретно этот случай, у тебя снова буйное фантазирование. Речь шла о "озлобленных военных" которые "вернутся в тыл с оружием". У тебя есть решение вопроса? ок подняли зарплаты "тыловой крысе", вопрос решился?
katso написав: vitaliiangel написав:
мне интересно когда сотни тысяч озлобленных военных вернутся в тыл с оружием, как менты будут "решать вапросы"? если тут даже на форуме есть носители идей всё отобрать у ухылянтов
Отбирать будут у того у кого есть что отобрать, а у среднестатистического гражданина-ухилянта ничего и нет кроме своей тушки, не думаю что люди с оружием позарятся на машину Ланос или говнохрущ
иррациональный процесс.... Отбирать будут у тех кто слабее. Т.к. это есть путь наименьшего сопротивления. Первыми под удар попадут вдовы с квартирами в Киеве. Шо то мне подсказывает менты будут проявлять безразличие к бывшим военным, проще крышевать наркоманов и охотиться за пьяными за рулем.
Не крути тухесом . Речь о конфликте «военый- полицай». Теперь ты вдруг не об этом а вообще.
Ничего не будет. УникумДима уже пришел. Скоро успих придет. Никто никого не убивает, не гоняется
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:19
пока отец на войне воспитание девочки доверили огромному псу
думаю с нее вырастет подобие хотаба
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 20 кві, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:19
Если не защищает и не содержит сирот, наверное клепает. Правой рукой
flyman написав:
от тільки личинок клепають пачками одні, а захищати їх мають інші
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:27
Hotab у вас богатый жизненный опыт.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:34
detroytred написав: stm написав:
Ещё раз почему последнее предложение от вас звучит "халява и минимум от партнёров"? Что вы этим хотели сказать? Почему так же звучит слово "откупиться"?
Звучить:
*Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися.
А ми бажаємо від них по максимуму.*
Нема халява І мінімум. Є халава - це і є мінімум.
Цим я вказав, що їхній мінімум (тобто зброї і грошей, аби щоб не програли) -- це є для них халявою.
Щоб ми нахаляву БЕЗПОСЕРЕДНЬО воювали (несли втрати людські та руйнування) з світовим лихом, загрозою Європі.
Це є відкупом для них.
Ми ж хочемо від них сплати по максимуму за цю місію. Яку виконуємо. Більш! взаємовигідну співпрацю.
Баланс у межах між мін. і макс.
Оптімум посередині.
А потім хтось дорікає мені об'ємами тексту...
Мицик би три слова написав: мін макс баланс. І допетруйте самі))
Ви ж умудряєтесь перекрутити цілий абзац.
Халява это бесплатно, верно. Они дают нам денег на халяву и вооружения на халяву. Поддерживают наших стариков на халяву. Такая дорогая халява выходит, не находите? И минимум это находить средства на новые заводы вооружений и использовать весь дип.коррпус для выкупа всех советских вооружений по миру. Простите, а что же тогда будет посередине?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:34
buratinyo написав: lapay написав: The_Rebel написав:
А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов?
Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть.
Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах.
К сожалению, здесь присутствует прокремлевский манипулятор понятиями.
Режима прекращения огня применить можно только в двух случаях.
1. Захватническая жестокая война уже завершается явно поражением одной из сторон. Исход конфликта уже однозначен, четко и бесповоротно. Режим прекращения огня в данном случае никак не повлияет на исход военного конфликта
, кроме как поспособствует сохранению оставшихся еще инфраструктур и жизней военнослужащих с обеих сторон. По сути в данном случае Режим означает капитуляцию.
Пример - бойня в Берлине, когда Германия уже повержена со всех сторон и дальнейшее сопротивление не повлияет на исход. Режим прекращения огня целесообразен в таком случае для достижения мира и скорейшего восстановления.
2. Война между странами идет в приграничной зоне
, без заметного продвижения любой из сторон вперед. Исход конфликта неясен, более сильная сторона не хочет или брезгует, а другая не имеет достаточно сил для захвата территорий и прочих активов другого государства. Топтание на месте не имеет важного и стратегичесого значения для обоих сторон. Тогда зачем стрелять в таком случае? Надо просто перестать стрелять (с). Пример, обстрел Палестиной Израиля и наоборот в течении нескольких месяцев без захвата территорий по религиозному или прочему сценарию. Режим прекращения огня целесообразен в таком случае.
Понятно, что наша война совершенно не имеет оснований для прекращения огня сегодня.
1) Украину с поддержкой большинства стран мира не победить, даже росии. Наше дело правое.
2) История ведь и нужна для того, чтоб не повторять ошибок. Украинский народ защищается от кремлевских убийц на своей законной территории. Война идет на нашей территории, часть которой уже захвачена агрессором. Украинский народ не захочет стать тем, которого кремлевские дикари порежут как скот.
Завтра, которое может скоро наступить, может стать уже не таким проукраинским, если США прекратят нас поддерживать в войне, не предоставят нам вооружений для очистки наших территорий от кремлевского оккупанта. Вот тогда у нас наступит случай 1, для которого применяется Режим прекращения огня - капитуляция.
а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:37
Hotab написав:Бетон
Причём тут зарплата? Протокол нужно для полицейских. Воюющая страна.
С чего ты взял что протокола нет?
Просто автоматчик против автоматчика. Выигрывает тот, кто первый применил,
А зарплата как раз при том. Как и твое желание их всех на фронт. Ты то даже если предложить не пойдешь по ночам стоять с автоматом за 20-30
А то ваши тыловые с оружием
Ты не бетон, а баран? Какие еще «ваши»»
Ты уже мыслями в Польше?
Они «наши»
Я взял с того, что во всем мире полиция работает поочерёдно выполняя пункты как летные инструкции перед вылетом. И это в странах где нет войны.
Спецназ чем занят, ловлей дрг или путина в маршрутках? В маршрутках нет путина.
Или они все заняты отловом пацанов в закарпатье? Там и дроны и тепловизоры
И у меня просьба, дискуссии по делу. Свои догадки, где я в мыслях рекомендую оставить при себе.
На меня переход на личности не оказывает никакого влияния и не относится к предмету.
Но по закону Ньютона я вынужден твои оскорбления перенаправить с обратным вектором. Извините, Хотаб, вы не Хотаб а баран?
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 20 кві, 2024 13:42, всього редагувалось 3 разів.
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