Додано: Суб 20 кві, 2024 13:08

lapay написав: The_Rebel написав: А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов? А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов?

Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть.

Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах. Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть.Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах.

К сожалению, здесь присутствует прокремлевский манипулятор понятиями.Режима прекращения огня применить можно только в двух случаях.1. Захватническая жестокая война уже завершается явно поражением одной из сторон. Исход конфликта уже однозначен, четко и бесповоротно. Режим прекращения огня в данном случае, кроме как поспособствует сохранению оставшихся еще инфраструктур и жизней военнослужащих с обеих сторон. По сути в данном случае Режим означает капитуляцию.Пример - бойня в Берлине, когда Германия уже повержена со всех сторон и дальнейшее сопротивление не повлияет на исход. Режим прекращения огня целесообразен в таком случае для достижения мира и скорейшего восстановления.2., без заметного продвижения любой из сторон вперед. Исход конфликта неясен, более сильная сторона не хочет или брезгует, а другая не имеет достаточно сил для захвата территорий и прочих активов другого государства. Топтание на месте не имеет важного и стратегичесого значения для обоих сторон. Тогда зачем стрелять в таком случае? Надо просто перестать стрелять (с). Пример, обстрел Палестиной Израиля и наоборот в течении нескольких месяцев без захвата территорий по религиозному или прочему сценарию. Режим прекращения огня целесообразен в таком случае.Понятно, что наша война совершенно не имеет оснований для прекращения огня сегодня.1) Украину с поддержкой большинства стран мира не победить, даже росии. Наше дело правое.2) История ведь и нужна для того, чтоб не повторять ошибок. Украинский народ защищается от кремлевских убийц на своей законной территории. Война идет на нашей территории, часть которой уже захвачена агрессором. Украинский народ не захочет стать тем, которого кремлевские дикари порежут как скот.Завтра, которое может скоро наступить, может стать уже не таким проукраинским, если США прекратят нас поддерживать в войне, не предоставят нам вооружений для очистки наших территорий от кремлевского оккупанта. Вот тогда у нас наступит случай 1, для которого применяется Режим прекращения огня - капитуляция.