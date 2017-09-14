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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7783778477857786>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:37

  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

что интересно вас за эти мысли не пи3дят, а lapay пытаются клевать. В 108й доказывает некоторым важно не содержание, а автор текста.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

якщо нам будуть помагати, а москалям - не будуть, то треба воювати, поки в них не кінчаються гроші.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:39

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

якщо нам будуть помагати, а москалям - не будуть, то треба воювати, поки в них не кінчаються гроші.

выж математик? можете просчитать какие объемы помощи нам нужны и что наступит раньше, у русни закончатся деньги или исчезнет Украина? я не могу, поэтому не уверен. А вопрос стоит именно так.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 20 кві, 2024 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:40

  detroytred написав:
  Ой+ написав:
  Hotab написав:Навіть в забутих богом селах відправляючи на срочку на проводах плакали «якби не в Афган».

Плакати-то плакали і в містах на кухнях базікали, але до супротиву і близько не дозріли.

Ще один момент: ніхто з афганців поки мені не відповів конкретно на питання: так добровільно згоду давав чи ні? Був прямий примус чи ні? Чи піддався на агітацію, стадний інстинкт (всі ж навколо погоджуються), совєцьким героєм схотів бути?
то була туристична поїздка а не війна проти цеї. 16 тисяч загиблих за 8 років.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:выж математик? можее просчитать какие объемы помощи нам нужны и что наступит раньше, у русни закончатся деньги или исчезннет Украина? я не могу, поэтому не уверен.

Нам потрібно десь 150 млрд$ в рік + 20% індексації щороку. Ми в такому режимі ще років 3-4 протягнемо до початку проблем з людським ресурсом.
А коли гроші русні закінчиться залежить в першу чергу від санкцій. Якщо включити хоча б виконання поточних пакетів на максимум - то їх і на 1 рік не хватить, якщо в поточному режимі - то десь на 2 роки, а якщо нам забороняти бити по НПЗ і не заважати обходити санкції, то зможуть вічно воювати...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 13:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:43

* У тому і полягає абсурдність ситуації: "Азов" приймають на найвищому рівні в усьому західному світі, але досі не дають зброю.*
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 9/7451974/

Не менша абсурдність полягає у тому, що для отримання зброї всл *Азову* можуть тимчасово хоча б формально відмовитися від усього "азовського" (раз вже це заважає постачанню зброї бригаді), але не роблять це, і у той же час скаржаться:
"І найголовніше: скільки ще українських військових, бійців нашої бригади, котрі захищають не тільки свободу та незалежність України, але й весь вільний західний світ, від справжніх, невигаданих нацистів сьогодення, мають загинути та отримати поранення, через відсутність необхідного сучасного західного озброєння..." ("аби "Азов" нарешті прибрали з Appropriations bill та усіх "чорних списків"?")

Тобто, що важливіше: перше чи прибирання з Аб та списків?
Тим паче, що до Азову йдуть самі наймотиврваніші та фізично підготовлені українці.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:45

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

якщо нам будуть помагати, а москалям - не будуть, то треба воювати, поки в них не кінчаються гроші.
ну по перше не факт що їм не будуть. А по друге. Якщо після рпв нам будуть а їм не будуть ми збудуєм свою економіку а вони ослабнуть. Якщо ми втратим енергетику оборонної промисловості не буде.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:46

  Дюрі-бачі написав:Нам потрібно десь 100-150 млрд$ в рік. Ми в такому режимі ще років 3-4 протягнемо.
это живыми деньгами или с военной помощью? учитывайте что с разрушением энерго объектов импорт будет тоже расти, а желающих продать пэтриот даже за деньги раз-два и нету. И 3-4 года как то мало для банкротства рф, они на войну тратят всего 1/4 бюджета.
  Дюрі-бачі написав:а якщо нам забороняти бити по НПЗ і не заважати обходити санкції, то зможуть вічно воювати...
этот фактор трудно прогнозируется. А то что помощь будет снижаться а не расти кое кто спрогнозировал в 2023.

Моё мнение есть 2 решающих даты. 1. день вступления в НАТО 2. день вступления в ЕС.

При их понимании война либо имеет либо теряет смысл. Допустим в НАТО нас 100500% принимают в 2054г. Только беда, до этого времени нас 5 раз завоюют. Про ЕС точно так же. Если нас туда примут через 20 лет, за чей счёт это время будет восстановление?

В то что добрый дядя сэм будет так запросто 20 лет давать 100ярдов в год я не верю. Любая помощь имеет границы и мы кстати давно к ним подошли.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 20 кві, 2024 13:56, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Судя по странице в соц сетях нападавшего, он ватник и или дрг шник
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Якщо ми втратим енергетику оборонної промисловості не буде.

Енергетиці вже торба, потрібно готуватись імпортувати енергетичну допомогу з Європи.
Дюрі-бачі
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