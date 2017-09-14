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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7783778477857786
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:48

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:выж математик? можее просчитать какие объемы помощи нам нужны и что наступит раньше, у русни закончатся деньги или исчезннет Украина? я не могу, поэтому не уверен.

Нам потрібно десь 100-150 млрд$ в рік. Ми в такому режимі ще років 3-4 протягнемо до початку проблем з людським ресурсом.
А коли гроші русні закінчиться залежить в першу чергу від санкцій. Якщо включити хоча б виконання поточних пакетів на максимум - то їх і на 1 рік не хватить, якщо в поточному режимі - то десь на 2 роки, а якщо нам забороняти бити по НПЗ і не заважати обходити санкції, то зможуть вічно воювати...
проблеми з людським ресурсом почались з нового року. Побачим як буде діяти новий закон. Але і так понятно що без жорстких заходів проти дезертирства бусифіковані будуть розбігатись.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:50

  Banderlog написав: то була туристична поїздка а не війна проти цеї. 16 тисяч загиблих за 8 років.

Та ще й на 620 тис. прошедших її.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Побачим як буде діяти новий закон

Погано буде діяти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:51

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Якщо ми втратим енергетику оборонної промисловості не буде.

Енергетиці вже торба, потрібно готуватись імпортувати енергетичну допомогу з Європи.
воно вагонами не завозиться. Треба будувати лінії й підстанції крім того покрити всю Україну енергетикою з заходу не вийде. В них нема стіки вільних потужностей
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:воно вагонами не завозиться. Треба будувати лінії й підстанції крім того покрити всю Україну енергетикою з заходу не вийде. В них нема стіки вільних потужностей

Ніхто й не каже про всю, в кращому випадку правобережжя, в гіршому - Закарпаття. І звісно всю оборонку потрібно передислоковувати "за Урал"(в Румунію, Чехію, Польщу)...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:59

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:воно вагонами не завозиться. Треба будувати лінії й підстанції крім того покрити всю Україну енергетикою з заходу не вийде. В них нема стіки вільних потужностей

Ніхто й не каже про всю, в кращому випадку правобережжя, в гіршому - Закарпаття.

вот именно. чтобы через 4-5 лет войны не пришлось всё население переселять в Закарпатье, потому что на остальной территории не останется уже ничего. И этот аспект никакими деньгами не регулируется. Нам отовы дать 60 пэтриотов и необходимый запас ракет, чтобы избежать таких сценариев?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 20 кві, 2024 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:00

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

что интересно вас за эти мысли не пи3дят, а lapay пытаются клевать. В 108й доказывает некоторым важно не содержание, а автор текста.


Вся різниця в тому що "Banderlog" в ЗСУ і захіщає Україну .
А "lapay" ....... та іще багато хто ,сміливі тільки за екраном монітора .

Як "lapay" доставити до лінії зіткнення , то прийдеться реанімацію викликати , бо від діареї на нервовому стані помре .
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:01

  холява написав:Вся різниця в тому що "Banderlog" в ЗСУ і захіщає Україну .
А "lapay" ....... та іще багато хто ,сміливі тільки за екраном монітора .
то есть то же самое деление форумчан на сорта, как в 3м рейхе.
vitaliiangel
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