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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77847785778677877788 ... 7791>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:48

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:выж математик? можее просчитать какие объемы помощи нам нужны и что наступит раньше, у русни закончатся деньги или исчезннет Украина? я не могу, поэтому не уверен.

Нам потрібно десь 100-150 млрд$ в рік. Ми в такому режимі ще років 3-4 протягнемо до початку проблем з людським ресурсом.
А коли гроші русні закінчиться залежить в першу чергу від санкцій. Якщо включити хоча б виконання поточних пакетів на максимум - то їх і на 1 рік не хватить, якщо в поточному режимі - то десь на 2 роки, а якщо нам забороняти бити по НПЗ і не заважати обходити санкції, то зможуть вічно воювати...
проблеми з людським ресурсом почались з нового року. Побачим як буде діяти новий закон. Але і так понятно що без жорстких заходів проти дезертирства бусифіковані будуть розбігатись.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:50

  Banderlog написав: то була туристична поїздка а не війна проти цеї. 16 тисяч загиблих за 8 років.

Та ще й на 620 тис. прошедших її.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Побачим як буде діяти новий закон

Погано буде діяти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:51

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Якщо ми втратим енергетику оборонної промисловості не буде.

Енергетиці вже торба, потрібно готуватись імпортувати енергетичну допомогу з Європи.
воно вагонами не завозиться. Треба будувати лінії й підстанції крім того покрити всю Україну енергетикою з заходу не вийде. В них нема стіки вільних потужностей
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:воно вагонами не завозиться. Треба будувати лінії й підстанції крім того покрити всю Україну енергетикою з заходу не вийде. В них нема стіки вільних потужностей

Ніхто й не каже про всю, в кращому випадку правобережжя, в гіршому - Закарпаття. І звісно всю оборонку потрібно передислоковувати "за Урал"(в Румунію, Чехію, Польщу)...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:59

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:воно вагонами не завозиться. Треба будувати лінії й підстанції крім того покрити всю Україну енергетикою з заходу не вийде. В них нема стіки вільних потужностей

Ніхто й не каже про всю, в кращому випадку правобережжя, в гіршому - Закарпаття.

вот именно. чтобы через 4-5 лет войны не пришлось всё население переселять в Закарпатье, потому что на остальной территории не останется уже ничего. И этот аспект никакими деньгами не регулируется. Нам готовы дать 60 пэтриотов и необходимый запас ракет, чтобы избежать таких сценариев?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 20 кві, 2024 14:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:00

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

что интересно вас за эти мысли не пи3дят, а lapay пытаются клевать. В 108й доказывает некоторым важно не содержание, а автор текста.


Вся різниця в тому що "Banderlog" в ЗСУ і захіщає Україну .
А "lapay" ....... та іще багато хто ,сміливі тільки за екраном монітора .

Як "lapay" доставити до лінії зіткнення , то прийдеться реанімацію викликати , бо від діареї на нервовому стані помре .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:01

  холява написав:Вся різниця в тому що "Banderlog" в ЗСУ і захіщає Україну .
А "lapay" ....... та іще багато хто ,сміливі тільки за екраном монітора .
то есть то же самое деление форумчан на сорта, как в 3м рейхе. Какое у вас есть право определять чью то смелость? это вам 30 медалек это право дали?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:04

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

что интересно вас за эти мысли не пи3дят, а lapay пытаются клевать. В 108й доказывает некоторым важно не содержание, а автор текста.

так це ж "сіндром пельмєні в інеті"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:06

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Ещё раз почему последнее предложение от вас звучит "халява и минимум от партнёров"? Что вы этим хотели сказать? Почему так же звучит слово "откупиться"?


Звучить:
*Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися.
А ми бажаємо від них по максимуму.*
Нема халява І мінімум. Є халава - це і є мінімум.

Цим я вказав, що їхній мінімум (тобто зброї і грошей, аби щоб не програли) -- це є для них халявою.
Щоб ми нахаляву БЕЗПОСЕРЕДНЬО воювали (несли втрати людські та руйнування) з світовим лихом, загрозою Європі.
Це є відкупом для них.

Ми ж хочемо від них сплати по максимуму за цю місію. Яку виконуємо. Більш! взаємовигідну співпрацю.
Баланс у межах між мін. і макс.
Оптімум посередині.

А потім хтось дорікає мені об'ємами тексту...
Мицик би три слова написав: мін макс баланс. І допетруйте самі))
Ви ж умудряєтесь перекрутити цілий абзац.

Халява это бесплатно, верно. Они дают нам денег на халяву и вооружения на халяву. Поддерживают наших стариков на халяву. Такая дорогая халява выходит, не находите? И минимум это находить средства на новые заводы вооружений и использовать весь дип.коррпус для выкупа всех советских вооружений по миру. Простите, а что же тогда будет посередине?

Я вам дам три копійки і за це ви... вскопаєте нам вгород.
Не на халяву ж))

Посередині -- це саме посередині, ніж тим, що дають, і тим, що просять наші.
Як приклад, скільки просив Залужний і скільки дали.
Скільки просить Петріотів Зеленський і скільки дадуть.
І т.д. в том числі стосовно грошей.

А поки хоча б віддали отаке:
*Україна наполягає на виділенні ще 5 млрд євро з доходів, отриманих від заморожених російських активів, які ЄС вирішив утримати.
Про це пише Politico.*
https://sd.ua/news/24858
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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