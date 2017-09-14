vitaliiangel написав:выж математик? можее просчитать какие объемы помощи нам нужны и что наступит раньше, у русни закончатся деньги или исчезннет Украина? я не могу, поэтому не уверен.
Нам потрібно десь 100-150 млрд$ в рік. Ми в такому режимі ще років 3-4 протягнемо до початку проблем з людським ресурсом. А коли гроші русні закінчиться залежить в першу чергу від санкцій. Якщо включити хоча б виконання поточних пакетів на максимум - то їх і на 1 рік не хватить, якщо в поточному режимі - то десь на 2 роки, а якщо нам забороняти бити по НПЗ і не заважати обходити санкції, то зможуть вічно воювати...
проблеми з людським ресурсом почались з нового року. Побачим як буде діяти новий закон. Але і так понятно що без жорстких заходів проти дезертирства бусифіковані будуть розбігатись.
Banderlog написав:воно вагонами не завозиться. Треба будувати лінії й підстанції крім того покрити всю Україну енергетикою з заходу не вийде. В них нема стіки вільних потужностей
Ніхто й не каже про всю, в кращому випадку правобережжя, в гіршому - Закарпаття.
вот именно. чтобы через 4-5 лет войны не пришлось всё население переселять в Закарпатье, потому что на остальной территории не останется уже ничего. И этот аспект никакими деньгами не регулируется. Нам готовы дать 60 пэтриотов и необходимый запас ракет, чтобы избежать таких сценариев?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 20 кві, 2024 14:04, всього редагувалось 2 разів.
stm написав:Ещё раз почему последнее предложение от вас звучит "халява и минимум от партнёров"? Что вы этим хотели сказать? Почему так же звучит слово "откупиться"?
Звучить: *Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися. А ми бажаємо від них по максимуму.* Нема халява І мінімум. Є халава - це і є мінімум.
Цим я вказав, що їхній мінімум (тобто зброї і грошей, аби щоб не програли) -- це є для них халявою. Щоб ми нахаляву БЕЗПОСЕРЕДНЬО воювали (несли втрати людські та руйнування) з світовим лихом, загрозою Європі. Це є відкупом для них.
Ми ж хочемо від них сплати по максимуму за цю місію. Яку виконуємо. Більш! взаємовигідну співпрацю. Баланс у межах між мін. і макс. Оптімум посередині.
А потім хтось дорікає мені об'ємами тексту... Мицик би три слова написав: мін макс баланс. І допетруйте самі)) Ви ж умудряєтесь перекрутити цілий абзац.
Халява это бесплатно, верно. Они дают нам денег на халяву и вооружения на халяву. Поддерживают наших стариков на халяву. Такая дорогая халява выходит, не находите? И минимум это находить средства на новые заводы вооружений и использовать весь дип.коррпус для выкупа всех советских вооружений по миру. Простите, а что же тогда будет посередине?
Я вам дам три копійки і за це ви... вскопаєте нам вгород. Не на халяву ж))
Посередині -- це саме посередині, ніж тим, що дають, і тим, що просять наші. Як приклад, скільки просив Залужний і скільки дали. Скільки просить Петріотів Зеленський і скільки дадуть. І т.д. в том числі стосовно грошей.
А поки хоча б віддали отаке: *Україна наполягає на виділенні ще 5 млрд євро з доходів, отриманих від заморожених російських активів, які ЄС вирішив утримати. Про це пише Politico.* https://sd.ua/news/24858
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.