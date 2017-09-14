detroytred написав:Плакати-то плакали і в містах на кухнях базікали, але до супротиву і близько не дозріли.
Ще один момент: ніхто з афганців поки мені не відповів конкретно на питання: так добровільно згоду давав чи ні? Був прямий примус чи ні? Чи піддався на агітацію, стадний інстинкт (всі ж навколо погоджуються), совєцьким героєм схотів бути?
то була туристична поїздка а не війна проти цеї. 16 тисяч загиблих за 8 років.
хтось забув про ЧАЕС, та падіння цін на нафту, дабл хіт
Спецназ чем занят, ловлей дрг или путина в маршрутках? В маршрутках нет путина. Или они все заняты отловом пацанов в закарпатье? Там и дроны и тепловизоры
Бетон, ты тупишь как валянок. Где ты в маршрутках спецназ видишь? В конкретной ситуации , когда погиб полицай, ты начинаешь визжать, что полицаю не хватило жесткости и предупредительность (хотя против него как кажется военный ЗСУ, откуда опасности ждать последнее дело) . А когда в Днепре убили УЖЕ НАПАВШЕГО, ты с мухой пищишь что слишком жестокие .хотя как раз любой «протокол» говорит, что при нападении на полицая при исполнении с угрозой жизни (ногами по голове девицу-полисменшу) нападающего надо валить. Но тебе не понравилось
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:воно вагонами не завозиться. Треба будувати лінії й підстанції крім того покрити всю Україну енергетикою з заходу не вийде. В них нема стіки вільних потужностей
Ніхто й не каже про всю, в кращому випадку правобережжя, в гіршому - Закарпаття. І звісно всю оборонку потрібно передислоковувати "за Урал"(в Румунію, Чехію, Польщу)...
з усією повагою, але ви не до кінця вникли в питання. енергосистема воно не тільки ринок а і фізичне "залізо" досить складно організоване якщо розбиратись. Почитайте хоча б це для початку якщо цікаво. https://www.dw.com/uk/enerhetychnyi-bez ... a-60666220 Наша атомка без балансування тепловими не витяне навантаження. Треба буде глушити атомні станції. Якість теж просяде.
холява написав:Вся різниця в тому що "Banderlog" в ЗСУ і захіщає Україну . А "lapay" ....... та іще багато хто ,сміливі тільки за екраном монітора .
то есть то же самое деление форумчан на сорта, как в 3м рейхе. Какое у вас есть право определять чью то смелость? это вам 30 медалек это право дали?
В мене тільки три медальки . Я нікого не делю і не множу .В мене тільки загальний підхід до усіх . Майже кожного тижня я бачу справжніх захисників , майже дітей і порівнюю до вас . ,,,,, сидіти за компом і нести російські несунітниці чи витвори уявлення , чи виправдовуння чому не в ЗСУ багато хоробрості не треба .
Banderlog написав:Наша атомка без балансування тепловими не витяне навантаження. Треба буде глушити атомні станції.
Я щось не розумію, а хіба не для уникнення проблем з балансуванням ми включались в єдину енергосистему ЄС? Відповідно потрібно перекладати свої проблеми на їх допомогу. І домовлятись потрібно вже, як і евакуйовувати все виробництво, щоб на зиму залишилось достатньо енергії для народу...
Дюрі-бачі написав:Відповідно потрібно перекладати свої проблеми на їх допомогу. І домовлятись потрібно вже, як і евакуйовувати все виробництво, щоб на зиму залишилось достатньо енергії для народу...
понимаете какая высокая цена войны получается для партнеров? помимо 100 ярдов в год помощи еще нужно построить небходимые мощности для нас на зиму. Это как вы решили соседу помочь с какой то проблемой, но ценник её решения оказался в 10 раз выше ожидаемого. Какое-то время вы его тяните но постепенно созреваете для вежливого отказа.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 20 кві, 2024 15:08, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Плакати-то плакали і в містах на кухнях базікали, але до супротиву і близько не дозріли.
Ще один момент: ніхто з афганців поки мені не відповів конкретно на питання: так добровільно згоду давав чи ні? Був прямий примус чи ні? Чи піддався на агітацію, стадний інстинкт (всі ж навколо погоджуються), совєцьким героєм схотів бути?
то була туристична поїздка а не війна проти цеї. 16 тисяч загиблих за 8 років.
хтось забув про ЧАЕС, та падіння цін на нафту, дабл хіт
основне , що завалило союз це гниль в верхах. Спочатку ввели хозрасчот , шо злегка підкосило планову систему потім дозволили кооперативи. Появилась можливість при держпідприємстві зробити ліву кооперативну кишеню. Розходи вішати на державу а доходи через комсомольські прокладки собі. Да, це були не настільки великі гроші, но своє вони зробили вдарили по комунізму, окрім цього ослабили нагляд за партійцями зі сторони кгб, економічні свободи можно було робити лиш закручуючи гайки як це зробили в китаї. Короч союз завалився не од цін на нафту, а так як і чорнобиль через експеримент -перестройку. Розвалили союз вершки а не поотест знизу. І економічно він тримався в набагато гірші часи.