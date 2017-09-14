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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 778677877788778977907791>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:27

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 20 кві, 2024 14:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:27

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Якщо ми втратим енергетику оборонної промисловості не буде.

Енергетиці вже торба, потрібно готуватись імпортувати енергетичну допомогу з Європи.

для усвідомленні необхідності рпв торба ще має прийти ж.д інфраструктурі та відключення АЕС від торби з ЛЕП та підстанціями?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:29

  Banderlog написав: основне , що завалило союз це гниль в верхах. Спочатку ввели хозрасчот , шо злегка підкосило планову систему потім дозволили кооперативи. Появилась можливість при держпідприємстві зробити ліву кооперативну кишеню. Розходи вішати на державу а доходи через комсомольські прокладки собі. Да, це були не настільки великі гроші, но своє вони зробили вдарили по комунізму, окрім цього ослабили нагляд за партійцями зі сторони кгб, економічні свободи можно було робити лиш закручуючи гайки як це зробили в китаї. Короч союз завалився не од цін на нафту, а так як і чорнобиль через експеримент -перестройку. Розвалили союз вершки а не поотест знизу. І економічно він тримався в набагато гірші часи.

оце якісний камінг-аут. й зрозуміло, звідки постійно лізе оце - треба здаватися, далі буде гірше.

срср впав через неефективну систему функціонування економіки. а те, що ви пишете - це лише наслідки цього, як й спроби це врятувати. низи теж були не проти розвалу, бо вже усім було зрозуміло, що все - тупик.

Китай піднявся теж лише тому, що Ден Сяопін далекоглядно пішов на співпрацю з Заходом, й від комунізму там лишилася лише назва, а так конкретний капіталізм, який зараз вони намагаються перевести в державний капіталізм.

ще раз - планова еконміка - це тупик. вона може вирішувати деякі питання, типу - а прокопаємо Біломорканал за рахунок ув'язнених. а створити компьютер - вже ні. де лишився соціалізм з місцевим ухилом - КНДР? Венесуєла? можливо Куба?

а так жити можна й у бараці, головне правила життя вивчити. одна розповідь про один день життя яскраво це показує ;)
Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и выучить наизусть — каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 20 кві, 2024 14:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:32

  холява написав:
  detroytred написав:
  холява написав:.

Взагалі-то цей аргумент підходить для тих, хто за кордони 91. За екраном.

До Лепея він не підходить.
Він про навпаки пише.


Я не буду вам відповідати, бо ви не в змозі коротко і по суті формувати відповіді .
Вибачьте .

Без проблем, але
Я в змозі.
Особливо, як ви, безаргументовано.
Зато коротко.
Зато по вашій суті. По вашій.

Можу теж коротко. По своїй)) Безаргументовно)) і весело -- з )))
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:32

  Banderlog написав: а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

бо треба дивитися трохи далі. добре зупинилися, перестали стріляти. й через кілька років отримаємо новий наступ, нові ракети - але вбитих тоді буде значно більше.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:33

  Hotab написав:Бетон

Спецназ чем занят, ловлей дрг или путина в маршрутках? В маршрутках нет путина.
Или они все заняты отловом пацанов в закарпатье? Там и дроны и тепловизоры


Бетон, ты тупишь как валянок. Где ты в маршрутках спецназ видишь?
В конкретной ситуации , когда погиб полицай, ты начинаешь визжать, что полицаю не хватило жесткости и предупредительность (хотя против него как кажется военный ЗСУ, откуда опасности ждать последнее дело) . А когда в Днепре убили УЖЕ НАПАВШЕГО, ты с мухой пищишь что слишком жестокие .хотя как раз любой «протокол» говорит, что при нападении на полицая при исполнении с угрозой жизни (ногами по голове девицу-полисменшу) нападающего надо валить.
Но тебе не понравилось

протокол часом не каже що не грати в маклаудів та суперменів а "передати зібрану інформацію і запросити підмогу ", чи протокол пише "стань героєм"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:34

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Я пишу те що Є .
давай щеми бандерлога, шо обосрался? так заткнись тогда вообще, ставь плюсики сибариту.
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати


Я не знаю як вам, але СІБАРІТА мені не вистачає .
Його знання предмету (баньківська справа ) було на висшому поверсі .
Я дуже поважаю його .
З Бандерлогом ми мали декілька спілкувань .
Всі про це ЧИТАЛИ .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:35

  detroytred написав:Я вам дам три копійки і за це ви... вскопаєте нам вгород.
Не на халяву ж))

Посередині -- це саме посередині, ніж тим, що дають, і тим, що просять наші.
Як приклад, скільки просив Залужний і скільки дали.
Скільки просить Петріотів Зеленський і скільки дадуть.
І т.д. в том числі стосовно грошей.

А поки хоча б віддали отаке:
*Україна наполягає на виділенні ще 5 млрд євро з доходів, отриманих від заморожених російських активів, які ЄС вирішив утримати.
Про це пише Politico.*
https://sd.ua/news/24858

Там походу второй минимум от партнёров таки на подходе, поэтому я очень понимаю вашу опечаленность "минимумами от партнёров" )))
Поэтому повторю, что тогда будет по середине? Весь блок НАТО бесприкословно подчиняется Ермаку? Король Британии едет на поклон в ОП? Мы рулим мировой фин.системой? )))
минимум просто - это более 30 стран мира и их правительства проводят через парламенты выделение средств Украине и поставки вооружений :)
Востаннє редагувалось stm в Суб 20 кві, 2024 14:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:37

flyman


протокол часом не каже що не грати в маклаудів та суперменів а "передати зібрану інформацію і запросити підмогу "


Ти його читав?
Муха, давай я тебе посаджу в «підмогу», а сам при кожній підозрі (або всякий раз, коли черговий «бетон» кривляється , типу я не повинен, ви не маєте права» ) буду тебе викликати. Ну тобто я така нікчема буду, що навіть не можу змусити показати документи. І кожен раз викликаю для цього в підмогу. І навіщо тоді я? Хай «підмога» і стоїть всю зміну замість мене, якщо я нічого не здатний.

Звідки ви оці грамотєі беретесь? Але як до діла - у мене сітківка!
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:37

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Наша атомка без балансування тепловими не витяне навантаження. Треба буде глушити атомні станції.
Я щось не розумію, а хіба не для уникнення проблем з балансуванням ми включались в єдину енергосистему ЄС? Відповідно потрібно перекладати свої проблеми на їх допомогу. І домовлятись потрібно вже, як і евакуйовувати все виробництво, щоб на зиму залишилось достатньо енергії для народу...
воно то так. Тільки ми опирались на них здорові, йдучи на своїх міцних ногах, і задум був постачати енергію. зара в нас ноги підкосились і вже треба забирати а в них недостача. Нажаль не настільки розумію сам щоб пояснити просто. Там дєбрі з підтримкою частоти 50 гц. Ідеально не повинно бути лишніх гармонік... коливань напруги на основній частоті
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