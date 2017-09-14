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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77877788778977907791>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Поэтому повторю, что тогда будет по середине?

Ну давайте на прикладі Петріотів: нам дали 5, преЗЕдент просить 25. По середині - це 15...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:41

  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Поэтому повторю, что тогда будет по середине?

Ну давайте на прикладі Петріотів: нам дали 5, преЗЕдент просить 25. По середині - це 15...

Дали 7. Учтите, мы не мировая система безопасности, нас встраивают в мировую систему безопасности.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:43

  stm написав:
  detroytred написав:Я вам дам три копійки і за це ви... вскопаєте нам вгород.
Не на халяву ж))

Посередині -- це саме посередині, ніж тим, що дають, і тим, що просять наші.
Як приклад, скільки просив Залужний і скільки дали.
Скільки просить Петріотів Зеленський і скільки дадуть.
І т.д. в том числі стосовно грошей.

А поки хоча б віддали отаке:
*Україна наполягає на виділенні ще 5 млрд євро з доходів, отриманих від заморожених російських активів, які ЄС вирішив утримати.
Про це пише Politico.*
https://sd.ua/news/24858

Там походу второй минимум от партнёров таки на подходе, поэтому я очень понимаю вашу опечаленность "минимумами от партнёров" )))
Поэтому повторю, что тогда будет по середине? Весь блок НАТО бесприкословно подчиняется Ермаку? Король Британии едет на поклон в ОП? Мы будим мировой фин.системой? )))
минимум просто - это более 30 стран мира и их правительства проводят через парламенты выделение средств Украине и поставки вооружений :)

Знов брехню зі стелі сунили -- про опєчалєнность.

А потім Холява каже про стислість.
Якщо вам вже втрєте пояснюю: середина це між тим, що хоче Єрмак (Зе, За і т.д.), і тим, що реально дають (роблять) партнери.

У вас же демагогіча гіперболізація про підкорення Єрмаку усього блока НАТО.

Знов мімо... Знов брехня, перекручення, зі стелі.
Не набридло-то мімо, а потім генерити нове далі?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:44

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:Відповідно потрібно перекладати свої проблеми на їх допомогу. І домовлятись потрібно вже, як і евакуйовувати все виробництво, щоб на зиму залишилось достатньо енергії для народу...
понимаете какая высокая цена войны получается для партнеров? .. Это как вы решили соседу помочь с какой то проблемой, но ценник её решения оказался в 10 раз выше ожидаемого. Какое-то время вы его тяните но постепенно созреваете для вежливого отказа.

Тобто ви не розумієте, що у разі відмови (ввічливої чи ні) проблема сусіда стане вашою особистою і можливо для вас ця проблема буде ще більшою, ніж зараз для сусіда?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:понимаете какая высокая цена войны получается для партнеров? помимо 100 ярдов в год помощи еще нужно построить небходимые мощности для нас на зиму. Это как вы решили соседу помочь с какой то проблемой, но ценник её решения оказался в 10 раз выше ожидаемого. Какое-то время вы его тяните но постепенно созреваете для вежливого отказа.

Так в тому то й діло, що ціна копійчана. Я б розумів, що нас би не підтримували якщо б США треба на війну віддати 30% бюджету, як москалям. А тут навіть про передачу нам 2%, які потрібні для оборони, не йдеться.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 14:49, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:47

detroytred


Холява каже про стислість.
Якщо вам вже втрєте пояснюю


Я теж :lol:

мімо


Та чорт забирай)) Ви це так шуткуєте, чи справді не знаєте правопис цього слова? Завжди саме так пишете)) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:48

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Поэтому повторю, что тогда будет по середине?

Ну давайте на прикладі Петріотів: нам дали 5, преЗЕдент просить 25. По середині - це 15...

Дали 7. Учтите, мы не мировая система безопасности, нас встраивают в мировую систему безопасности.

Ага. Але БЕЗПОСЕРЕДНЬО воюємо з світом лихом, зазіхальником на усю західну цивілізацію і т.д. і т.п. --- ми.
А не світова система безпеки.
Де в пустелі гниють ..., і хочуть списати АТАКАМСи і т.д.; безтолку стоять Петріоти, точніше їм іншим дають.

Вскопайте мені вгород за 3 коп.)))
Не на халяву ж))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:50

  Hotab написав:detroytred


Холява каже про стислість.
Якщо вам вже втрєте пояснюю


Я теж :lol:

Вам точно сподобається нью-формат від мене?
У вашому і Ко стилі. Зі стелі, брехня, перекручення, безаргументовано. Зато стисло. І весело буде. Гарантую!

Тільки нехай банять не тільки мене.

Звісно *мімо* -- це жарт від мене.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:52

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:понимаете какая высокая цена войны получается для партнеров? помимо 100 ярдов в год помощи еще нужно построить небходимые мощности для нас на зиму. Это как вы решили соседу помочь с какой то проблемой, но ценник её решения оказался в 10 раз выше ожидаемого. Какое-то время вы его тяните но постепенно созреваете для вежливого отказа.

Так в тому то й діло, що ціна копійчана. Я б розумів, що нас би не підтримували якщо б США треба на війну віддати 30% бюджету, як москалям. А тут навіть про передачу нам 2%, які потрібні для оборони, не йдеться.

+10000000000000000.
Крапка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:54

  detroytred написав:Ага. Але БЕЗПОСЕРЕДНЬО воюємо з світом лихом, зазіхальником на усю західну цивілізацію і т.д. і т.п. --- ми.
А не світова система безпеки.
Де в пустелі гниють ..., і хочуть списати АТАКАМСи і т.д.; безтолку стоять Петріоти, точніше їм іншим дають.

Вскопайте мені вгород за 3 коп.)))
Не на халяву ж))

О, я не сомневаюсь что вам мало всего. Вы очень забавно мимикрируете как заботливый, переживающий укр.пенс. )))
stm
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