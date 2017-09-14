detroytred написав:Я вам дам три копійки і за це ви... вскопаєте нам вгород. Не на халяву ж))
Посередині -- це саме посередині, ніж тим, що дають, і тим, що просять наші. Як приклад, скільки просив Залужний і скільки дали. Скільки просить Петріотів Зеленський і скільки дадуть. І т.д. в том числі стосовно грошей.
А поки хоча б віддали отаке: *Україна наполягає на виділенні ще 5 млрд євро з доходів, отриманих від заморожених російських активів, які ЄС вирішив утримати. Про це пише Politico.* https://sd.ua/news/24858
Там походу второй минимум от партнёров таки на подходе, поэтому я очень понимаю вашу опечаленность "минимумами от партнёров" ))) Поэтому повторю, что тогда будет по середине? Весь блок НАТО бесприкословно подчиняется Ермаку? Король Британии едет на поклон в ОП? Мы будим мировой фин.системой? ))) минимум просто - это более 30 стран мира и их правительства проводят через парламенты выделение средств Украине и поставки вооружений
Знов брехню зі стелі сунили -- про опєчалєнность.
А потім Холява каже про стислість. Якщо вам вже втрєте пояснюю: середина це між тим, що хоче Єрмак (Зе, За і т.д.), і тим, що реально дають (роблять) партнери.
У вас же демагогіча гіперболізація про підкорення Єрмаку усього блока НАТО.
Знов мімо... Знов брехня, перекручення, зі стелі. Не набридло-то мімо, а потім генерити нове далі?
Дюрі-бачі написав:Відповідно потрібно перекладати свої проблеми на їх допомогу. І домовлятись потрібно вже, як і евакуйовувати все виробництво, щоб на зиму залишилось достатньо енергії для народу...
понимаете какая высокая цена войны получается для партнеров? .. Это как вы решили соседу помочь с какой то проблемой, но ценник её решения оказался в 10 раз выше ожидаемого. Какое-то время вы его тяните но постепенно созреваете для вежливого отказа.
Тобто ви не розумієте, що у разі відмови (ввічливої чи ні) проблема сусіда стане вашою особистою і можливо для вас ця проблема буде ще більшою, ніж зараз для сусіда?
vitaliiangel написав:понимаете какая высокая цена войны получается для партнеров? помимо 100 ярдов в год помощи еще нужно построить небходимые мощности для нас на зиму. Это как вы решили соседу помочь с какой то проблемой, но ценник её решения оказался в 10 раз выше ожидаемого. Какое-то время вы его тяните но постепенно созреваете для вежливого отказа.
Так в тому то й діло, що ціна копійчана. Я б розумів, що нас би не підтримували якщо б США треба на війну віддати 30% бюджету, як москалям. А тут навіть про передачу нам 2%, які потрібні для оборони, не йдеться.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 14:49, всього редагувалось 3 разів.
stm написав:Поэтому повторю, что тогда будет по середине?
Ну давайте на прикладі Петріотів: нам дали 5, преЗЕдент просить 25. По середині - це 15...
Дали 7. Учтите, мы не мировая система безопасности, нас встраивают в мировую систему безопасности.
Ага. Але БЕЗПОСЕРЕДНЬО воюємо з світом лихом, зазіхальником на усю західну цивілізацію і т.д. і т.п. --- ми. А не світова система безпеки. Де в пустелі гниють ..., і хочуть списати АТАКАМСи і т.д.; безтолку стоять Петріоти, точніше їм іншим дають.
Вскопайте мені вгород за 3 коп.))) Не на халяву ж))
vitaliiangel написав:понимаете какая высокая цена войны получается для партнеров? помимо 100 ярдов в год помощи еще нужно построить небходимые мощности для нас на зиму. Это как вы решили соседу помочь с какой то проблемой, но ценник её решения оказался в 10 раз выше ожидаемого. Какое-то время вы его тяните но постепенно созреваете для вежливого отказа.
Так в тому то й діло, що ціна копійчана. Я б розумів, що нас би не підтримували якщо б США треба на війну віддати 30% бюджету, як москалям. А тут навіть про передачу нам 2%, які потрібні для оборони, не йдеться.
detroytred написав:Ага. Але БЕЗПОСЕРЕДНЬО воюємо з світом лихом, зазіхальником на усю західну цивілізацію і т.д. і т.п. --- ми. А не світова система безпеки. Де в пустелі гниють ..., і хочуть списати АТАКАМСи і т.д.; безтолку стоять Петріоти, точніше їм іншим дають.
Вскопайте мені вгород за 3 коп.))) Не на халяву ж))
О, я не сомневаюсь что вам мало всего. Вы очень забавно мимикрируете как заботливый, переживающий укр.пенс. )))