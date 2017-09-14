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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7788778977907791>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:56

  Shaman написав:
  Banderlog написав: основне , що завалило союз це гниль в верхах. Спочатку ввели хозрасчот , шо злегка підкосило планову систему потім дозволили кооперативи. Появилась можливість при держпідприємстві зробити ліву кооперативну кишеню. Розходи вішати на державу а доходи через комсомольські прокладки собі. Да, це були не настільки великі гроші, но своє вони зробили вдарили по комунізму, окрім цього ослабили нагляд за партійцями зі сторони кгб, економічні свободи можно було робити лиш закручуючи гайки як це зробили в китаї. Короч союз завалився не од цін на нафту, а так як і чорнобиль через експеримент -перестройку. Розвалили союз вершки а не поотест знизу. І економічно він тримався в набагато гірші часи.

оце якісний камінг-аут. й зрозуміло, звідки постійно лізе оце - треба здаватися, далі буде гірше.

срср впав через неефективну систему функціонування економіки. а те, що ви пишете - це лише наслідки цього,
не треба мені ліпити комуніста.) Я капіталіст як і Ви. До чого тут якби я був комуністом здаватися? Хіба росія комуністична? Вона теж капіталістична держава))) тепер по союзу. неефективна система трималась років 60 і люди жили в бараках. в 60х рівень життя був нижчим за 80і, після війни взагалі була повна задниця. Чогож союз не падав? Йдучи за вашою логікою в північній кореї економічна система ефективніша ніж союзу?))) Тепер друге, де я сказав здатись? Рпв не здача. Он в японії і досі притензії по курілам но щось війну вести вона не спішить, даж недивлячись, що в росії руки звязані нами.
Може поясните як так?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:56

Яких ще вам аргументів для виходу з Матриці треба?

29 лютого Європейська комісія ухвалила два правові акти, які відкривають Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 мільярдів євро.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Ці дії пов'язані з реформами верховенства права, які ухвалила Польща, а також з недавніми кроками для зміцнення незалежності судової системи.
https://lb.ua/world/2024/02/29/601086_i ... shchi.html

Нема грошей....
На снаряди нам ледве нашкребли...

Це тільки Польщі на)))))))))))))
*Це дозволяє країні отримати доступ до 76,5 мільярдів євро для її "політики згуртованості" на 2021–2027 роки, Європейського морського судноплавства, рибальства та Програми фінансування аквакультури та внутрішніх справ.*)))))))))))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:59

  stm написав:
  detroytred написав:Ага. Але БЕЗПОСЕРЕДНЬО воюємо з світом лихом, зазіхальником на усю західну цивілізацію і т.д. і т.п. --- ми.
А не світова система безпеки.
Де в пустелі гниють ..., і хочуть списати АТАКАМСи і т.д.; безтолку стоять Петріоти, точніше їм іншим дають.

Вскопайте мені вгород за 3 коп.)))
Не на халяву ж))

О, я не сомневаюсь что вам мало всего. Вы очень забавно мимикрируете как заботливый, переживающий укр.пенс. )))

Тупий перехід на особистості.
Коли аргументів нуль, а нове мімо згенерити незручно вже.

Гуляй, розумниця.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 мільярдів євро.

Про таку тумбочку з грошима я й говорив, а їх зараз дуже багато.
  budivelnik написав:Це і є совок...
Чим Ваша фраза по суті відрізняється від
Тут можна неплохо прибарахліться....
Ви не збираєтесь ЗАРОБИТИ/СТВОРИТИ самостійно , ви шукаєте варіанти швидкого збагачення...

Це не совок, це реалії сучасного капіталізму в усьому цивілізованому світі.
Суттєва різниця із совком в конкуренції за гранти.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

протокол блокпоста, хто третій?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:10

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Поэтому повторю, что тогда будет по середине?

Ну давайте на прикладі Петріотів: нам дали 5, преЗЕдент просить 25. По середині - це 15...

Дали 7. Учтите, мы не мировая система безопасности, нас встраивают в мировую систему безопасности.

Нажаль , ми взагалі ніхто , коли обрали кучму а не Чорновола
п.с. як що шо то я не голосував,був у армії на теренах параші
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 20 кві, 2024 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:13

  Hotab написав:Бетон

Спецназ чем занят, ловлей дрг или путина в маршрутках? В маршрутках нет путина.
Или они все заняты отловом пацанов в закарпатье? Там и дроны и тепловизоры


Бетон, ты тупишь как валянок. Где ты в маршрутках спецназ видишь?
В конкретной ситуации , когда погиб полицай, ты начинаешь визжать, что полицаю не хватило жесткости и предупредительность (хотя против него как кажется военный ЗСУ, откуда опасности ждать последнее дело) . А когда в Днепре убили УЖЕ НАПАВШЕГО, ты с мухой пищишь что слишком жестокие .хотя как раз любой «протокол» говорит, что при нападении на полицая при исполнении с угрозой жизни (ногами по голове девицу-полисменшу) нападающего надо валить.
Но тебе не понравилось

Кто визжит? Кто пищит? Голоса в твоей голове?

Какой ещё в сраку жёсткости полицаю? Что ты выдумываешь вообще?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:17

  Vadim_ написав:Нажаль , ми взагалі ніхто , коли обрали кучму а не Чорновола

Вадим, говорите за себя и за Детройта. И мы согласимся, что вы никто ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:22

  lapay написав:
  Hotab написав:От саме це пітуну ЩЕ ТРЕЬА довести. Бо зараз він хоче саме повністю перемогти. Да і до цього саме це і хотів.

Щоб знати що він хоче, треба, як мінімум, про це спитати. Для цього бабці треба вийти на берег Океану і голосно крикнути: Я за РПВ, хто проти!?

А тобі вже писав питання, ти не відповів

Ти за здачу 4 областей + Харьків ?
Ти за знищення України та її мешканців ?

Бо ніякого РПВ не буде, Пуйло не згодится, він хоче виключно капітуляції
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:23

  stm написав:
  Vadim_ написав:Нажаль , ми взагалі ніхто , коли обрали кучму а не Чорновола

Вадим, говорите за себя и за Детройта. И мы согласимся, что вы никто ;)

Моё воспитание не позволяет вас оскорбить , живите во взятках...
Vadim_
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