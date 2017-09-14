Banderlog написав: основне , що завалило союз це гниль в верхах. Спочатку ввели хозрасчот , шо злегка підкосило планову систему потім дозволили кооперативи. Появилась можливість при держпідприємстві зробити ліву кооперативну кишеню. Розходи вішати на державу а доходи через комсомольські прокладки собі. Да, це були не настільки великі гроші, но своє вони зробили вдарили по комунізму, окрім цього ослабили нагляд за партійцями зі сторони кгб, економічні свободи можно було робити лиш закручуючи гайки як це зробили в китаї. Короч союз завалився не од цін на нафту, а так як і чорнобиль через експеримент -перестройку. Розвалили союз вершки а не поотест знизу. І економічно він тримався в набагато гірші часи.
оце якісний камінг-аут. й зрозуміло, звідки постійно лізе оце - треба здаватися, далі буде гірше.
срср впав через неефективну систему функціонування економіки. а те, що ви пишете - це лише наслідки цього,
не треба мені ліпити комуніста.) Я капіталіст як і Ви. До чого тут якби я був комуністом здаватися? Хіба росія комуністична? Вона теж капіталістична держава))) тепер по союзу. неефективна система трималась років 60 і люди жили в бараках. в 60х рівень життя був нижчим за 80і, після війни взагалі була повна задниця. Чогож союз не падав? Йдучи за вашою логікою в північній кореї економічна система ефективніша ніж союзу?))) Тепер друге, де я сказав здатись? Рпв не здача. Он в японії і досі притензії по курілам но щось війну вести вона не спішить, даж недивлячись, що в росії руки звязані нами. Може поясните як так?
Це тільки Польщі на))))))))))))) *Це дозволяє країні отримати доступ до 76,5 мільярдів євро для її "політики згуртованості" на 2021–2027 роки, Європейського морського судноплавства, рибальства та Програми фінансування аквакультури та внутрішніх справ.*)))))))))))
detroytred написав:Ага. Але БЕЗПОСЕРЕДНЬО воюємо з світом лихом, зазіхальником на усю західну цивілізацію і т.д. і т.п. --- ми. А не світова система безпеки. Де в пустелі гниють ..., і хочуть списати АТАКАМСи і т.д.; безтолку стоять Петріоти, точніше їм іншим дають.
Вскопайте мені вгород за 3 коп.))) Не на халяву ж))
О, я не сомневаюсь что вам мало всего. Вы очень забавно мимикрируете как заботливый, переживающий укр.пенс. )))
Тупий перехід на особистості. Коли аргументів нуль, а нове мімо згенерити незручно вже.
detroytred написав:Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 мільярдів євро.
Про таку тумбочку з грошима я й говорив, а їх зараз дуже багато.
budivelnik написав:Це і є совок... Чим Ваша фраза по суті відрізняється від Тут можна неплохо прибарахліться.... Ви не збираєтесь ЗАРОБИТИ/СТВОРИТИ самостійно , ви шукаєте варіанти швидкого збагачення...
Це не совок, це реалії сучасного капіталізму в усьому цивілізованому світі. Суттєва різниця із совком в конкуренції за гранти.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Спецназ чем занят, ловлей дрг или путина в маршрутках? В маршрутках нет путина. Или они все заняты отловом пацанов в закарпатье? Там и дроны и тепловизоры
Бетон, ты тупишь как валянок. Где ты в маршрутках спецназ видишь? В конкретной ситуации , когда погиб полицай, ты начинаешь визжать, что полицаю не хватило жесткости и предупредительность (хотя против него как кажется военный ЗСУ, откуда опасности ждать последнее дело) . А когда в Днепре убили УЖЕ НАПАВШЕГО, ты с мухой пищишь что слишком жестокие .хотя как раз любой «протокол» говорит, что при нападении на полицая при исполнении с угрозой жизни (ногами по голове девицу-полисменшу) нападающего надо валить. Но тебе не понравилось
Кто визжит? Кто пищит? Голоса в твоей голове?
Какой ещё в сраку жёсткости полицаю? Что ты выдумываешь вообще?