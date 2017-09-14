Оце жирна тилова криса . Не переплутайте :
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Додано: Суб 20 кві, 2024 15:24
Летусроки готові на їх місце. Проте в фаховий вуз не йдуть.
Є підвальна муха. У відповідь на гіпотетичну пропозицію платити для фронту додатково 1.5% військового збору , розвищався на весь форум, що це здирництво, у нас повно поліцейських тилових крис, хай його захищають.
Оце жирна тилова криса . Не переплутайте :
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:25
Бетон, сейчас очень активно будут ходить такие вот чуваки в местах размещения военных производств. В Уэльсе не поймали, там пожар на производстве завода снарядов. В Германии поймали. Вот Винница. И это не последние ребята разведывающие как минимальная помощь от партнёров чувствует себя в Украине и у партнёров.
Востаннє редагувалось stm в Суб 20 кві, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:29
Флай
Кратко, як було в мене в частині: командир бази (зампотил) вкотре домовляється з ... продати їм ...
Між вмістечком і аеродромом 3 км., посередині, на дорозі, 3 години ночі.
Сам на Уралі привозить ... його чекають четверо ... звісно озброєних. Але він вирішив отримати і гроші, і товар залишити, і змотатися в теплі краї.
Замість чергового чесного розрахунку він кладе їх зі свого калаша. Викликає чергову групу, вказує на напад і свої героїчні дії по відбиттю. Чотири озброєних до зубів трупи. І спокійнісінько очікує медаль і перевід протягом 3 діб (був такий наказ, якщо завалиш ...) у Німеччину, до гсвг.
Сидить вдома, забарикадувався, звісно обклався зброєю на випадок штурму квартири. А переводу нема...
КеДеБе тоді ще працювало...
Арештовати, навіть розслідувати офіційно це не стали... Часи були, що це дрібниця. Але медалі і літак в гсвг - фіг.
На нього просто забили. Всі.
Він спробував самостійно вигребти з тих країв і зник.
Це як було, а офіційна версія була трохи)) інша.
Тому силовикам у такі часи потрібні повноваження. Без цього ніяк. Але і контроль над ними повинен бути. В тому числі збоку суспільства.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:30
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:35
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