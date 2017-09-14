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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 778977907791779277937794>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:24

Летусроки готові на їх місце. Проте в фаховий вуз не йдуть.

Є підвальна муха. У відповідь на гіпотетичну пропозицію платити для фронту додатково 1.5% військового збору , розвищався на весь форум, що це здирництво, у нас повно поліцейських тилових крис, хай його захищають.


Оце жирна тилова криса . Не переплутайте :

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Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:25

  Бетон написав:
Спецназ чем занят, ловлей дрг или путина в маршрутках? В маршрутках нет путина.
Или они все заняты отловом пацанов в закарпатье? Там и дроны и тепловизоры

Бетон, сейчас очень активно будут ходить такие вот чуваки в местах размещения военных производств. В Уэльсе не поймали, там пожар на производстве завода снарядов. В Германии поймали. Вот Винница. И это не последние ребята разведывающие как минимальная помощь от партнёров чувствует себя в Украине и у партнёров.
Востаннє редагувалось stm в Суб 20 кві, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Бо ніякого РПВ не буде, Пуйло не згодится, він хоче виключно капітуляції

Тут згоден, але по зовсім іншій причині: як і з Мінськом-2 неможливо домовитись хто перший перестає стріляти і відводить війська.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:29

Флай
Кратко, як було в мене в частині: командир бази (зампотил) вкотре домовляється з ... продати їм ...
Між вмістечком і аеродромом 3 км., посередині, на дорозі, 3 години ночі.
Сам на Уралі привозить ... його чекають четверо ... звісно озброєних. Але він вирішив отримати і гроші, і товар залишити, і змотатися в теплі краї.
Замість чергового чесного розрахунку він кладе їх зі свого калаша. Викликає чергову групу, вказує на напад і свої героїчні дії по відбиттю. Чотири озброєних до зубів трупи. І спокійнісінько очікує медаль і перевід протягом 3 діб (був такий наказ, якщо завалиш ...) у Німеччину, до гсвг.

Сидить вдома, забарикадувався, звісно обклався зброєю на випадок штурму квартири. А переводу нема...
КеДеБе тоді ще працювало...
Арештовати, навіть розслідувати офіційно це не стали... Часи були, що це дрібниця. Але медалі і літак в гсвг - фіг.
На нього просто забили. Всі.
Він спробував самостійно вигребти з тих країв і зник.

Це як було, а офіційна версія була трохи)) інша.

Тому силовикам у такі часи потрібні повноваження. Без цього ніяк. Але і контроль над ними повинен бути. В тому числі збоку суспільства.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:30

  pesikot написав:А інші "я не буду робити щеплення", бігли в пункти щеплення з такою швидкістю, що пил стояв стовбуром, навіть якщо по роботі їм нічим не загрожувала відсутність щеплення


багато хто і не звільнявся і тіпа "зробив" щеплення :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:35

  stm написав:
  Vadim_ написав:Нажаль , ми взагалі ніхто , коли обрали кучму а не Чорновола

Вадим, говорите за себя и за Детройта. И мы согласимся, что вы никто ;)

Зі стелі.
Знов мімо...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:35

  detroytred написав:Флай
Кратко, як було в мене в частині: командир бази (зампотил) вкотре домовляється з ... продати їм ...
Між вмістечком і аеродромом 3 км., посередині, на дорозі, 3 години ночі.
Сам на Уралі привозить ... його чекають четверо ... звісно озброєних. Але він вирішив отримати і гроші, і товар залишити, і змотатися в теплі краї.
Замість чергового чесного розрахунку він кладе їх зі свого калаша. Викликає чергову групу, вказує на напад і свої героїчні дії по відбиттю. Чотири озброєних до зубів трупи. І спокійнісінько очікує медаль і перевід протягом 3 діб (був такий наказ, якщо завалиш ...) у Німеччину, до гсвг.

Сидить вдома, забарикадувався, звісно обклався зброєю на випадок штурму квартири. А переводу нема...
КеДеБе тоді ще працювало...
Арештовати, навіть розслідувати офіційно це не стали... Часи були, що це дрібниця. Але медалі і літак в гсвг - фіг.
На нього просто забили. Всі.
Він спробував самостійно вигребти з тих країв і зник.

Це як було, а офіційна версія була трохи)) інша.

Тому силовикам у такі часи потрібні повноваження. Без цього ніяк. Але і контроль над ними повинен бути. В тому числі збоку суспільства.

Третій закон Ньютона. Але це треба до 8го класу хоча б довчитися.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:37

  detroytred написав:
  stm написав:
  Vadim_ написав:Нажаль , ми взагалі ніхто , коли обрали кучму а не Чорновола

Вадим, говорите за себя и за Детройта. И мы согласимся, что вы никто ;)

Зі стелі.
Знов мімо...

кэпочевидный унылый ответ )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:39

  fler написав:продовжимо про Францію - інтернет коштує понад 100Є на місяць, вартість житла кратно вища за Україну.


кратно это во сколько?
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:39

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Зі стелі.
Знов мімо...

кэпочевидный унылый ответ )))

Не унылый! Бо *мімо* - це жарт. Який був.

Тобто знов ви мімо. Да скільки можна-ТО?
detroytred
 
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