Додано: Суб 20 кві, 2024 15:29

Флай

Кратко, як було в мене в частині: командир бази (зампотил) вкотре домовляється з ... продати їм ...

Між вмістечком і аеродромом 3 км., посередині, на дорозі, 3 години ночі.

Сам на Уралі привозить ... його чекають четверо ... звісно озброєних. Але він вирішив отримати і гроші, і товар залишити, і змотатися в теплі краї.

Замість чергового чесного розрахунку він кладе їх зі свого калаша. Викликає чергову групу, вказує на напад і свої героїчні дії по відбиттю. Чотири озброєних до зубів трупи. І спокійнісінько очікує медаль і перевід протягом 3 діб (був такий наказ, якщо завалиш ...) у Німеччину, до гсвг.



Сидить вдома, забарикадувався, звісно обклався зброєю на випадок штурму квартири. А переводу нема...

КеДеБе тоді ще працювало...

Арештовати, навіть розслідувати офіційно це не стали... Часи були, що це дрібниця. Але медалі і літак в гсвг - фіг.

На нього просто забили. Всі.

Він спробував самостійно вигребти з тих країв і зник.



Це як було, а офіційна версія була трохи)) інша.



Тому силовикам у такі часи потрібні повноваження. Без цього ніяк. Але і контроль над ними повинен бути. В тому числі збоку суспільства.