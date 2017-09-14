Є підвальна муха. У відповідь на гіпотетичну пропозицію платити для фронту додатково 1.5% військового збору , розвищався на весь форум, що це здирництво, у нас повно поліцейських тилових крис, хай його захищають.
Оце жирна тилова криса . Не переплутайте :
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав: Спецназ чем занят, ловлей дрг или путина в маршрутках? В маршрутках нет путина. Или они все заняты отловом пацанов в закарпатье? Там и дроны и тепловизоры
Бетон, сейчас очень активно будут ходить такие вот чуваки в местах размещения военных производств. В Уэльсе не поймали, там пожар на производстве завода снарядов. В Германии поймали. Вот Винница. И это не последние ребята разведывающие как минимальная помощь от партнёров чувствует себя в Украине и у партнёров.
Востаннє редагувалось stm в Суб 20 кві, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Флай Кратко, як було в мене в частині: командир бази (зампотил) вкотре домовляється з ... продати їм ... Між вмістечком і аеродромом 3 км., посередині, на дорозі, 3 години ночі. Сам на Уралі привозить ... його чекають четверо ... звісно озброєних. Але він вирішив отримати і гроші, і товар залишити, і змотатися в теплі краї. Замість чергового чесного розрахунку він кладе їх зі свого калаша. Викликає чергову групу, вказує на напад і свої героїчні дії по відбиттю. Чотири озброєних до зубів трупи. І спокійнісінько очікує медаль і перевід протягом 3 діб (був такий наказ, якщо завалиш ...) у Німеччину, до гсвг.
Сидить вдома, забарикадувався, звісно обклався зброєю на випадок штурму квартири. А переводу нема... КеДеБе тоді ще працювало... Арештовати, навіть розслідувати офіційно це не стали... Часи були, що це дрібниця. Але медалі і літак в гсвг - фіг. На нього просто забили. Всі. Він спробував самостійно вигребти з тих країв і зник.
Це як було, а офіційна версія була трохи)) інша.
Тому силовикам у такі часи потрібні повноваження. Без цього ніяк. Але і контроль над ними повинен бути. В тому числі збоку суспільства.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Флай Кратко, як було в мене в частині: командир бази (зампотил) вкотре домовляється з ... продати їм ... Між вмістечком і аеродромом 3 км., посередині, на дорозі, 3 години ночі. Сам на Уралі привозить ... його чекають четверо ... звісно озброєних. Але він вирішив отримати і гроші, і товар залишити, і змотатися в теплі краї. Замість чергового чесного розрахунку він кладе їх зі свого калаша. Викликає чергову групу, вказує на напад і свої героїчні дії по відбиттю. Чотири озброєних до зубів трупи. І спокійнісінько очікує медаль і перевід протягом 3 діб (був такий наказ, якщо завалиш ...) у Німеччину, до гсвг.
Сидить вдома, забарикадувався, звісно обклався зброєю на випадок штурму квартири. А переводу нема... КеДеБе тоді ще працювало... Арештовати, навіть розслідувати офіційно це не стали... Часи були, що це дрібниця. Але медалі і літак в гсвг - фіг. На нього просто забили. Всі. Він спробував самостійно вигребти з тих країв і зник.
Це як було, а офіційна версія була трохи)) інша.
Тому силовикам у такі часи потрібні повноваження. Без цього ніяк. Але і контроль над ними повинен бути. В тому числі збоку суспільства.
Третій закон Ньютона. Але це треба до 8го класу хоча б довчитися.