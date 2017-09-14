Hotab написав:Є підвальна муха. У відповідь на гіпотетичну пропозицію платити для фронту додатково 1.5% військового збору , розвищався на весь форум, що це здирництво, у нас повно поліцейських тилових крис, хай його захищають.
Оце жирна тилова криса . Не переплутайте :
не спекулируйте.
мы платим сбор исправно 10 лет. кто и куда их тратит вас не интересует. вам кажется, что нужно больше доить корову.
Hotab написав:Є підвальна муха. У відповідь на гіпотетичну пропозицію платити для фронту додатково 1.5% військового збору , розвищався на весь форум, що це здирництво, у нас повно поліцейських тилових крис, хай його захищають.
Оце жирна тилова криса . Не переплутайте :
не спекулируйте.
мы платим сбор исправно 10 лет. кто и куда их тратит вас не интересует. вам кажется, что нужно больше доить корову.
я вспомнил, вы (не вы конкретно а условно) строили дороги. не покупали танки и пво. а теперь виноват плохой условный флайман. ну любуйтесь дорогами теперь
budivelnik написав:Витискаючи з цивільного сектора ( шляхом зменшення доходів працівників не критичного для стійкості ЗСУ сегмента)... вкладається в парадигму демократичних цінностей.
Не бачите протиріч між тим що держава буде зменшувати доходи працівників у ПРИВАТНОМУ цивільному секторі і словосполученням "демократичні цінності"? Як взагалі держава може демократично зменшити доходи працівнкиів у приватних підприємців?
Не бачу Все залежить від мети і методів.. Мета - покращити становище військових ( адже як би не багатіли в тилу- без ЗСУ ніхто не переможе) Метод - зменшення доходів в тилу. Варіанти різні Від зменшення дотацій на громадський транспорт, закриття програм перекладання бруківки чи відновлення фонтанів, девальвація національної валюти (інфляційний податок)... - до збільшення рівня оподаткування бізнесу.Всі ці засоби ПОГІРШАТЬ життя в тилу, чим ЗБІЛЬШАТЬ Бажання служити в ЗСУ З іншого боку Додаткові вливання( матеріальні) в ЗСУ - зменшать кількість бажаючих демобілізуватись.
Як бачите - примус може бути різним...але без нього в данній ситуації нікуди
ПС Особисто я прихильник мотиваційних заходів - те саме економічне бронювання...але не я вирішую.