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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77907791779277937794>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:43

  detroytred написав:Не унылый! Бо *мімо* - це жарт. Який був.

Тобто знов ви мімо. Да скільки можна-ТО?

Кто вас обманул что не унылый?! потому что сущность как бы психолог вас не обманывал изменить нельзя )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:45

  mephala написав:
  fler написав:продовжимо про Францію - інтернет коштує понад 100Є на місяць, вартість житла кратно вища за Україну.


кратно это во сколько?

450$ Киев, 800$ Варшава, 1100$ Прага, квартира в Париже не 9м2, а 60м2 боюсь даже представить )
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:45

  Hotab написав:Є підвальна муха. У відповідь на гіпотетичну пропозицію платити для фронту додатково 1.5% військового збору , розвищався на весь форум, що це здирництво, у нас повно поліцейських тилових крис, хай його захищають.


Оце жирна тилова криса . Не переплутайте :

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не спекулируйте.

мы платим сбор исправно 10 лет.
кто и куда их тратит вас не интересует. вам кажется, что нужно больше доить корову.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:46

  detroytred написав:
  stm написав:
  Vadim_ написав:Нажаль , ми взагалі ніхто , коли обрали кучму а не Чорновола

Вадим, говорите за себя и за Детройта. И мы согласимся, что вы никто ;)

Зі стелі.
Знов мімо...

Яка стеля , горить аеродром. вы можете щось?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:49

  Бетон написав:
  Hotab написав:Є підвальна муха. У відповідь на гіпотетичну пропозицію платити для фронту додатково 1.5% військового збору , розвищався на весь форум, що це здирництво, у нас повно поліцейських тилових крис, хай його захищають.


Оце жирна тилова криса . Не переплутайте :

Зображення

не спекулируйте.

мы платим сбор исправно 10 лет.
кто и куда их тратит вас не интересует. вам кажется, что нужно больше доить корову.

я вспомнил, вы (не вы конкретно а условно) строили дороги.
не покупали танки и пво.
а теперь виноват плохой условный флайман.
ну любуйтесь дорогами теперь
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:53

Бетон


вы (не вы конкретно а условно)


Так я или не я? :D


я вспомнил



«Она вспомнила, она вспомнила.. нужен толчок.. выписываем на ночь глядя»


мы платим сбор исправно 10 лет.


Кто «мы»? Говорите за себя. Может именно вы что-то и платите. И с существенных сум. А тот флуман которому вы под носом счас вытираете, сколько заплатил? Знаете? Вы удивитесь.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 16:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:55

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Вадим, говорите за себя и за Детройта. И мы согласимся, что вы никто ;)

Зі стелі.
Знов мімо...

Яка стеля , горить аеродром. вы можете щось?

Якщо гуртом, то да.
Але гурту достатнього нема.
В цьому проблема.

Був би гурт, то пофіг хто там в можновладцях.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:58

  stm написав:
  detroytred написав:Не унылый! Бо *мімо* - це жарт. Який був.

Тобто знов ви мімо. Да скільки можна-ТО?

Кто вас обманул что не унылый?! потому что сущность как бы психолог вас не обманывал изменить нельзя )))

Да-да, не обманюєте, не обманюєтеся ви)))
Самій-то не смішно з цього?
Після отакої кількості мімо, да і просто брехні від вас.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:59

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Не унылый! Бо *мімо* - це жарт. Який був.

Тобто знов ви мімо. Да скільки можна-ТО?

Кто вас обманул что не унылый?! потому что сущность как бы психолог вас не обманывал изменить нельзя )))

Да-да, не обманюєте, не обманюєтеся ви)))
Самій-то не смішно з цього?
Після отакої кількості мімо, да і просто брехні від вас.

Не я унылая, не мои проблемы. Я и умру позже вас, вообще фактаж отличный )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 16:29

  katso написав:
  budivelnik написав:Витискаючи з цивільного сектора ( шляхом зменшення доходів працівників не критичного для стійкості ЗСУ сегмента)... вкладається в парадигму демократичних цінностей.

Не бачите протиріч між тим що держава буде зменшувати доходи працівників у ПРИВАТНОМУ цивільному секторі і словосполученням "демократичні цінності"? Як взагалі держава може демократично зменшити доходи працівнкиів у приватних підприємців? :roll:
Не бачу
Все залежить від мети і методів..
Мета - покращити становище військових ( адже як би не багатіли в тилу- без ЗСУ ніхто не переможе)
Метод - зменшення доходів в тилу.
Варіанти різні
Від зменшення дотацій на громадський транспорт, закриття програм перекладання бруківки чи відновлення фонтанів, девальвація національної валюти (інфляційний податок)... - до збільшення рівня оподаткування бізнесу.Всі ці засоби ПОГІРШАТЬ життя в тилу, чим ЗБІЛЬШАТЬ Бажання служити в ЗСУ
З іншого боку
Додаткові вливання( матеріальні) в ЗСУ - зменшать кількість бажаючих демобілізуватись.

Як бачите - примус може бути різним...але без нього в данній ситуації нікуди

ПС
Особисто я прихильник мотиваційних заходів - те саме економічне бронювання...але не я вирішую.
budivelnik
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