Додано: Суб 20 кві, 2024 16:38

detroytred написав: budivelnik написав: 2 Після того як ми прийшли що і Ви і Я враховують однакові аргументи - то в кінцевому результаті виграє той , хто прийме на себе більше ризиків.

3 Якщо Ви живете по алгоритму, якого притримується більшість населення - то у Вас відсутні шанси жити краще ніж живе ця більшість.

Це хоч зрозуміло? 2 Після того як ми прийшли що і Ви і Я враховують однакові аргументи - то в кінцевому результаті виграє той , хто прийме на себе більше ризиків.3 Якщо Ви живете по алгоритму, якого притримується більшість населення - то у Вас відсутні шанси жити краще ніж живе ця більшість.Це хоч зрозуміло? У вас у дискусії різні цілі з опонентом.

У вас фактично лунає про необхідність випередити інших, жити набагато краще інших.

У опонента ж - про достатньо високий рівень життя для себе, незалежно від досягнень отих ризикувальників.



Тобто -- да прямуйте ви хоч у мільярдери, ризикуючи, як заманеться, це ваша справа. Справа ж держави, суспільства зробити такі умови, щоб в процесі цього шляху реалізації ваших амбітних бажань, працюючі у вас (у мільйонерів, мільярдерів) працівники мали достатній рівень оплати їх праці та інших доходів в ринку.



Спрощено: ризикує, вкалує Гейтс зі своєї компанією; а пенс або студент відніс свої кошти в пенсійний-студенський фонд, який вклав їх у Майкрософт.

Держава ж, чиновники пролобіювати, щоб десь в українця стояв виробництва саме Майкрософт.

Приносив доходи амерпенсу ..., який ні бум-бум про оті всі ризики, події, рішення.



Тобто Гейтс, Байден, Йелен...самі збагачуються і забезпечують збагачення пересічного янкі.

Який -- працює на конвейєрі, сидить на пенсії, пиво, бейсбол.

Розподіл праці в суспільстві.

Все суспільство збагатшується.



А у вас лише ...своїм горбом.

І проблеми обернути свій капіталець пенса, студента, пересічного -- це лише його власні проблеми.

І багатіють тіко шустріки-ризикувальники-пахарі-блатні.



Коротше: результат там, де отакі амбітні тянуть вгору не тільки себе, а і пересічних. Навіть якщо ці пересічні і не хочуть))

У вас же -- я досяг, а ви лохи. Вам треба ставати такими ж.

Тобто - миші, станьте йожиками. У вас у дискусії різні цілі з опонентом.У вас фактично лунає про необхідність випередити інших, жити набагато краще інших.У опонента ж - про достатньо високий рівень життя для себе, незалежно від досягнень отих ризикувальників.Тобто -- да прямуйте ви хоч у мільярдери, ризикуючи, як заманеться, це ваша справа. Справа ж держави, суспільства зробити такі умови, щоб в процесі цього шляху реалізації ваших амбітних бажань, працюючі у вас (у мільйонерів, мільярдерів) працівники мали достатній рівень оплати їх праці та інших доходів в ринку.Спрощено: ризикує, вкалує Гейтс зі своєї компанією; а пенс або студент відніс свої кошти в пенсійний-студенський фонд, який вклав їх у Майкрософт.Держава ж, чиновники пролобіювати, щоб десь в українця стояв виробництва саме Майкрософт.Приносив доходи амерпенсу ..., який ні бум-бум про оті всі ризики, події, рішення.Тобто Гейтс, Байден, Йелен...самі збагачуються і забезпечують збагачення пересічного янкі.Який -- працює на конвейєрі, сидить на пенсії, пиво, бейсбол.Розподіл праці в суспільстві.Все суспільство збагатшується.А у вас лише ...своїм горбом.І проблеми обернути свій капіталець пенса, студента, пересічного -- це лише його власні проблеми.І багатіють тіко шустріки-ризикувальники-пахарі-блатні.Коротше: результат там, де отакі амбітні тянуть вгору не тільки себе, а і пересічних. Навіть якщо ці пересічні і не хочуть))У вас же -- я досяг, а ви лохи. Вам треба ставати такими ж.Тобто - миші, станьте йожиками.

На Ваші висновки -сильно впливає профдеформація...Адже 25 років виконання наказів і життя по Статуту привели всього до двох кольорів у палітріБілий( можна) Чорний(не можна)Моя ж кольорова палітра сприйняття світу хоч і не 2 млн кольорів...але 16 варіантів між білим і чорним - має.Спробую пояснитиЧомусь Ви вирішили що я хочу щоб УСІ спробували повторити мій шлях...Це не можливо , по тій простій причині , що в кожній популяції таких всього 5%...і ці 5% прорвуться навіть крізь бетон.Тоді виникає питання - так про що я...І відповідь проста як двері..Я про те , що ЗАМІСТЬ того щоб рівно сидіти на пятій точці..КОЖЕН може покращити СВОЄ життя на 5%....Це не дасть можливість КОЖНОМУ стати в 2-3 рази багатшим від середньостатистичного...Алеякщо 70% просто покращать своє життя на 5% ...то це ДОДАТКОВИХ 3,5% до росту ВВП.А так як ми ростемо 1-3% ( і це дуже мало) то +3,5% до цих 1-3% - перетворять нас в Китай чи азійського тигра....І останнєЯкщо людина отримує мінімалку.. - то вона бідна і нещасна в БУДЬ-ЯКІЙ країніІ немає різниці це 8 доларів/година в США чи 1 долар/година в Україні....