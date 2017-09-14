Среди рядовых американцев падает поддержка помощи Украине, - Reuters
Среди рядовых американцев падает поддержка поставок оружия Украине. Это касается сторонников обеих ведущих политических партий – Республиканской и Демократической. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу агентства Reuters.
Так, лишь 41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить оружие Украине". Еще 35% опрошенных не согласились с этим утверждением. Остальные - не определились. Новый опрос показывает заметное снижение количества сторонников помощи Украине. В мае 46% американцев поддерживали отправку оружия, а против были 29%.
Нормальный РПВ еще заработать нужно. От Запада в первую очередь системы ПВО от стингеров до лазеров и пэтриотов. ф16 Ракеты, дроны - сами . Так чтобы массово доставало до тул-воронежей и хоть через раз до Урала. Прижать цицкоцмудильников как местных, так и (особенно) евроинтегрированных. Договориться с ЕС о трудовой мобилилизации в оборонку ширнармасс бегунцов, высокодоходных елоев - налогами. Мы же типа партнеры ? Приблизительный паритет в воздухе приблизит принятие неизбежности РПВ обеими сторонами. Потом еще пару лет в режиме осажденной крепости, но хоть без новых разрушений и эксцессов мобилизации, тем и перспективы евроатлантической интеграции замаячат, если ракет наклепаем, и фортификаций настроим.
budivelnik написав:2 Після того як ми прийшли що і Ви і Я враховують однакові аргументи - то в кінцевому результаті виграє той , хто прийме на себе більше ризиків. 3 Якщо Ви живете по алгоритму, якого притримується більшість населення - то у Вас відсутні шанси жити краще ніж живе ця більшість. Це хоч зрозуміло?
У вас у дискусії різні цілі з опонентом. У вас фактично лунає про необхідність випередити інших, жити набагато краще інших. У опонента ж - про достатньо високий рівень життя для себе, незалежно від досягнень отих ризикувальників.
Тобто -- да прямуйте ви хоч у мільярдери, ризикуючи, як заманеться, це ваша справа. Справа ж держави, суспільства зробити такі умови, щоб в процесі цього шляху реалізації ваших амбітних бажань, працюючі у вас (у мільйонерів, мільярдерів) працівники мали достатній рівень оплати їх праці та інших доходів в ринку.
Спрощено: ризикує, вкалує Гейтс зі своєї компанією; а пенс або студент відніс свої кошти в пенсійний-студенський фонд, який вклав їх у Майкрософт. Держава ж, чиновники пролобіювати, щоб десь в українця стояв виробництва саме Майкрософт. Приносив доходи амерпенсу ..., який ні бум-бум про оті всі ризики, події, рішення.
Тобто Гейтс, Байден, Йелен...самі збагачуються і забезпечують збагачення пересічного янкі. Який -- працює на конвейєрі, сидить на пенсії, пиво, бейсбол. Розподіл праці в суспільстві. Все суспільство збагатшується.
А у вас лише ...своїм горбом. І проблеми обернути свій капіталець пенса, студента, пересічного -- це лише його власні проблеми. І багатіють тіко шустріки-ризикувальники-пахарі-блатні.
Коротше: результат там, де отакі амбітні тянуть вгору не тільки себе, а і пересічних. Навіть якщо ці пересічні і не хочуть)) У вас же -- я досяг, а ви лохи. Вам треба ставати такими ж. Тобто - миші, станьте йожиками.
На Ваші висновки -сильно впливає профдеформація...Адже 25 років виконання наказів і життя по Статуту привели всього до двох кольорів у палітрі Білий( можна) Чорний(не можна) Моя ж кольорова палітра сприйняття світу хоч і не 2 млн кольорів...але 16 варіантів між білим і чорним - має. Спробую пояснити Чомусь Ви вирішили що я хочу щоб УСІ спробували повторити мій шлях... Це не можливо , по тій простій причині , що в кожній популяції таких всього 5%...і ці 5% прорвуться навіть крізь бетон. Тоді виникає питання - так про що я... І відповідь проста як двері.. Я про те , що ЗАМІСТЬ того щоб рівно сидіти на пятій точці.. КОЖЕН може покращити СВОЄ життя на 5%.... Це не дасть можливість КОЖНОМУ стати в 2-3 рази багатшим від середньостатистичного... Але якщо 70% просто покращать своє життя на 5% ...то це ДОДАТКОВИХ 3,5% до росту ВВП. А так як ми ростемо 1-3% ( і це дуже мало) то +3,5% до цих 1-3% - перетворять нас в Китай чи азійського тигра....
І останнє Якщо людина отримує мінімалку.. - то вона бідна і нещасна в БУДЬ-ЯКІЙ країні І немає різниці це 8 доларів/година в США чи 1 долар/година в Україні....
detroytred написав:Починати треба з Гегеля хоча б. Та законів Ньютона. З аксіом. На цьому будується думка, аргументована. А не, як у вас і Ко, на випадках зі стелі та хатєлках.
Не втомлююсь повторювати Те що ви читали - не говорить про те що ви зрозуміли прочитане Тепер наступне Навіть якщо ви зрозуміли прочитане- не говорить про те що у вас є розуміння як впровадити І останнє Навіть якщо у вас є розуміння того що ви хочете - не говорить про те що ви зможете це впровадити ...бо досвіду у вас нуль у всіх трьох пунктах.
fox767676 написав:Договориться с ЕС о трудовой мобилилизации в оборонку ширнармасс бегунцов,
А може одразу про передачу ядерної бомби?
fox767676 написав:Потом еще пару лет в режиме осажденной крепости,
щоб всі адекватні встигли виїхати
Ну то ваші методи - шукати спонсорів для перемоги рівня кордонів 1991, поки ви 35 річний та "адекватний" будете ножкой топати та майданом погрожувати, якщо вам не зроблять красиво. Україна завдяки таким як ви поступилася задарма дуже багатьма своїми інтересами, під час своїх євроінтеграційних "змаганнь", можно трохи вирівняти дисбаланс.
от мені цікаво, нападки т.з. "холяви" на поміркованого "лапая" - претенезії що він якийсь віртуально-псевдо-сміливий, при тому що всі висловлювання "лапая" то сама обережність та поміркованість. А щось до дюрі-бачі жодних претензій, при тому що основні його тезиси - зробить йому, 35 річному красиво, кордони 91 на сході, відкриті на заході, бажано до ланчу, бо він такий адекватний і безцінний, як перейде Тису то тож горе для всієї України