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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:54
detroytred написав:
Це міф.
Совдеп міг і далі продовжувати воювати в Афгані. А уж людські втрати точно були на останньому місці.
Міф - це те що міг...
Факт - що після цього розвалився...
Як це описано в гегеля?
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budivelnik
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:56
budivelnik написав:
Факт - що після цього розвалився...
Один із основних принципів: після - не значить, що внаслідок.
ИМХО не було єдиного фактора розвалу, потроху кожен зробив свій вклад.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:57
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Договориться с ЕС о трудовой мобилилизации в оборонку ширнармасс бегунцов,
А може одразу про передачу ядерної бомби?
fox767676 написав:
Потом еще пару лет в режиме осажденной крепости,
щоб всі адекватні встигли виїхати
Не виїдуть. І демобілізації не буде при рпв.
не виїдуть.
а ось демобілізація за віком 40+, та строком 36+ може бути. при рпв
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:58
Дюрі-бачі написав:
Щодо совка, то ИМХО при нормальній економічній ситуації, тобто якщо б нафта не дешевіла з 1986 р., він би й до тепер існував і воював в Авгані.
Якби Сорос гроші знаходив в тумбочці( а не заробляв)
То Вам би не приходилось фантазувати що колись Ви отримаєте грант....
А так, стоїте в черзі не в першій сотні і ділите в голові - неотримані кошти
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:01
lapay написав:
Документ складається в міжнародному форматі і його підписують кілька країн.
P.S. Може, треба хоч трохи вивчити тему, перед тим як влазити в дискусію?
Ну склали ми парочку документів
Один з педерацією про взаємовизнання кордонів
інший з міжнародними учасниками про передачу ядерки взамін нашої безпеки..
і що?
То може треба вивчити трошки історії перед тим як просувати персональні фантазії?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:01
треба оцих псевдопрофесорів з ужгородських кулінарних техникумів відлучити від бюджетної цицькі, і, відповідно, броні.
Бо це дурдом
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:04
detroytred написав:
це є для них халявою.
Як мені подобаються совки по менталітету...
Їх хлібом не годуй - дай просто порахувати чужі гроші і попатякати на темуЯкби в мене були такі гроші ...я б ууууу
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