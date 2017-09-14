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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:54
detroytred написав:
Це міф.
Совдеп міг і далі продовжувати воювати в Афгані. А уж людські втрати точно були на останньому місці.
Міф - це те що міг...
Факт - що після цього розвалився...
Як це описано в гегеля?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:56
budivelnik написав:
Факт - що після цього розвалився...
Один із основних принципів: після - не значить, що внаслідок.
ИМХО не було єдиного фактора розвалу, потроху кожен зробив свій вклад.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:57
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Договориться с ЕС о трудовой мобилилизации в оборонку ширнармасс бегунцов,
А може одразу про передачу ядерної бомби?
fox767676 написав:
Потом еще пару лет в режиме осажденной крепости,
щоб всі адекватні встигли виїхати
Не виїдуть. І демобілізації не буде при рпв.
не виїдуть.
а ось демобілізація за віком 40+, та строком 36+ може бути. при рпв
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:58
Дюрі-бачі написав:
Щодо совка, то ИМХО при нормальній економічній ситуації, тобто якщо б нафта не дешевіла з 1986 р., він би й до тепер існував і воював в Авгані.
Якби Сорос гроші знаходив в тумбочці( а не заробляв)
То Вам би не приходилось фантазувати що колись Ви отримаєте грант....
А так, стоїте в черзі не в першій сотні і ділите в голові - неотримані кошти
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:01
lapay написав:
Документ складається в міжнародному форматі і його підписують кілька країн.
P.S. Може, треба хоч трохи вивчити тему, перед тим як влазити в дискусію?
Ну склали ми парочку документів
Один з педерацією про взаємовизнання кордонів
інший з міжнародними учасниками про передачу ядерки взамін нашої безпеки..
і що?
То може треба вивчити трошки історії перед тим як просувати персональні фантазії?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:01
треба оцих псевдопрофесорів з ужгородських кулінарних техникумів відлучити від бюджетної цицькі, і, відповідно, броні.
Бо це дурдом
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:04
detroytred написав:
це є для них халявою.
Як мені подобаються совки по менталітету...
Їх хлібом не годуй - дай просто порахувати чужі гроші і попатякати на темуЯкби в мене були такі гроші ...я б ууууу
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:05
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати
что интересно вас за эти мысли не пи3дят, а lapay пытаются клевать. В 108й доказывает некоторым важно не содержание, а автор текста.
+👍
Так і є!
Тут дуже полюбляють саме до певних форумчан доколупуватись, хоч їхня думка може співпадати з багатьма іншими!
От я теж в цьому плані погоджуюсь з Бандерлогом - бо важливіше в першу чергу - життя людей!!!
Зберегти людей!!!
Але, коли я таке пишу - так тут зразу підтягується "гоп-компанія" і починається:
- давай кодони 91!
- фігово служиш/сидиш на форумі!
- "мУльйони" заробляєш!
- якби не ми, то ти б там з голоду здох!
І т.д., і т.п.
Але ж самі то, самі ж НЕ на фронті!!! Ще й більше того - самі ще й ухиляються, ховають своїх чоловіків від призову!!!
Тож, якого х вони мають право кидати якісь "предяви" військовому, який вже ДВА РОКИ+ на фронті?!!!
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:08
detroytred написав:
Посередині -- це саме посередині, ніж тим, що дають, і тим, що просять наші.
Совок невмирущий
Проси в два рази більше
Дадуть половину
Отримаєш все що хотів...
Тільки нюанс..
Навіть в совку казали
Від кожного по можливостям - кожному по праці.
І де в цій фразі
Кожному по хотелкам?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:11
Успіх написав:
+👍
Так і є!
Тут дуже полюбляють саме до певних форумчан доколупуватись, хоч їхня думка може співпадати з багатьма іншими!
От я теж в цьому плані погоджуюсь з Бандерлогом - бо важливіше в першу чергу - життя людей!!!
Зберегти людей!!!
Але, коли я таке пишу - так тут зразу підтягується "гоп-компанія" і починається:
- давай кодони 91!
- фігово служиш/сидиш на форумі!
- "мУльйони" заробляєш!
- якби не ми, то ти б там з голоду здох!
І т.д., і т.п.
Але ж самі то, самі ж НЕ на фронті!!! Ще й більше того - самі ще й ухиляються, ховають своїх чоловіків від призову!!!
Тож, якого х вони мають право кидати якісь "предяви" військовому, який вже ДВА РОКИ+ на фронті?!!!
ЯКИЙ ПАФОС !!!
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