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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77927793779477957796 ... 7798>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 16:54

  detroytred написав:Це міф.
Совдеп міг і далі продовжувати воювати в Афгані. А уж людські втрати точно були на останньому місці.
Міф - це те що міг...
Факт - що після цього розвалився...

Як це описано в гегеля?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Факт - що після цього розвалився...

Один із основних принципів: після - не значить, що внаслідок.
ИМХО не було єдиного фактора розвалу, потроху кожен зробив свій вклад.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 16:57

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Договориться с ЕС о трудовой мобилилизации в оборонку ширнармасс бегунцов,

А може одразу про передачу ядерної бомби?
  fox767676 написав:Потом еще пару лет в режиме осажденной крепости,
щоб всі адекватні встигли виїхати

Не виїдуть. І демобілізації не буде при рпв.

не виїдуть.
а ось демобілізація за віком 40+, та строком 36+ може бути. при рпв
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Щодо совка, то ИМХО при нормальній економічній ситуації, тобто якщо б нафта не дешевіла з 1986 р., він би й до тепер існував і воював в Авгані.
Якби Сорос гроші знаходив в тумбочці( а не заробляв)
То Вам би не приходилось фантазувати що колись Ви отримаєте грант....

А так, стоїте в черзі не в першій сотні і ділите в голові - неотримані кошти
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:01

  lapay написав:Документ складається в міжнародному форматі і його підписують кілька країн.
P.S. Може, треба хоч трохи вивчити тему, перед тим як влазити в дискусію?
Ну склали ми парочку документів
Один з педерацією про взаємовизнання кордонів
інший з міжнародними учасниками про передачу ядерки взамін нашої безпеки..
і що?

То може треба вивчити трошки історії перед тим як просувати персональні фантазії?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

треба оцих псевдопрофесорів з ужгородських кулінарних техникумів відлучити від бюджетної цицькі, і, відповідно, броні.
Бо це дурдом
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:04

  detroytred написав:це є для них халявою.
Як мені подобаються совки по менталітету...
Їх хлібом не годуй - дай просто порахувати чужі гроші і попатякати на тему
Якби в мене були такі гроші ...я б ууууу
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:05

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

что интересно вас за эти мысли не пи3дят, а lapay пытаются клевать. В 108й доказывает некоторым важно не содержание, а автор текста.

+👍
Так і є!
Тут дуже полюбляють саме до певних форумчан доколупуватись, хоч їхня думка може співпадати з багатьма іншими!

От я теж в цьому плані погоджуюсь з Бандерлогом - бо важливіше в першу чергу - життя людей!!!
Зберегти людей!!!

Але, коли я таке пишу - так тут зразу підтягується "гоп-компанія" і починається:
- давай кодони 91!
- фігово служиш/сидиш на форумі!
- "мУльйони" заробляєш!
- якби не ми, то ти б там з голоду здох!
І т.д., і т.п.

Але ж самі то, самі ж НЕ на фронті!!! Ще й більше того - самі ще й ухиляються, ховають своїх чоловіків від призову!!!

Тож, якого х вони мають право кидати якісь "предяви" військовому, який вже ДВА РОКИ+ на фронті?!!!
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:08

  detroytred написав:Посередині -- це саме посередині, ніж тим, що дають, і тим, що просять наші.
Совок невмирущий
Проси в два рази більше
Дадуть половину
Отримаєш все що хотів...

Тільки нюанс..

Навіть в совку казали
Від кожного по можливостям - кожному по праці.

І де в цій фразі
Кожному по хотелкам?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:11

  Успіх написав:+👍
Так і є!
Тут дуже полюбляють саме до певних форумчан доколупуватись, хоч їхня думка може співпадати з багатьма іншими!

От я теж в цьому плані погоджуюсь з Бандерлогом - бо важливіше в першу чергу - життя людей!!!
Зберегти людей!!!

Але, коли я таке пишу - так тут зразу підтягується "гоп-компанія" і починається:
- давай кодони 91!
- фігово служиш/сидиш на форумі!
- "мУльйони" заробляєш!
- якби не ми, то ти б там з голоду здох!
І т.д., і т.п.

Але ж самі то, самі ж НЕ на фронті!!! Ще й більше того - самі ще й ухиляються, ховають своїх чоловіків від призову!!!

Тож, якого х вони мають право кидати якісь "предяви" військовому, який вже ДВА РОКИ+ на фронті?!!!


ЯКИЙ ПАФОС !!!
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  #<1 ... 77927793779477957796 ... 7798>
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