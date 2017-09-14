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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 779377947795779677977798>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:12

  detroytred написав:Але БЕЗПОСЕРЕДНЬО воюємо з світом лихом, зазіхальником на усю західну цивілізацію
Це оповідання президента який відмовлявся готуватись до війни....
То чого Ви дивуєтесь що його сьогоднішні фантазії порівнюють з його діями 2-5 річної давності?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в черновицкой области люди тцкашника со стволом видели, как гоняли?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:19

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:понимаете какая высокая цена войны получается для партнеров? помимо 100 ярдов в год помощи еще нужно построить небходимые мощности для нас на зиму. Это как вы решили соседу помочь с какой то проблемой, но ценник её решения оказался в 10 раз выше ожидаемого. Какое-то время вы его тяните но постепенно созреваете для вежливого отказа.
Так в тому то й діло, що ціна копійчана. Я б розумів, що нас би не підтримували якщо б США треба на війну віддати 30% бюджету, як москалям. А тут навіть про передачу нам 2%, які потрібні для оборони, не йдеться.
+10000000000000000.
Крапка.
Йо-ма-йо....
Мужики - в мене грошей , що того гуталіну....
Дюрі-бачі не треба в черзі за грантами стояти
Дейтройту можна пенсію підняти раза в три років на 10.....
Може створите спілку сексуальних меншин і будете змушувати мене грошима ділитись?

ПС
Пояснював же пару сторінок
Чого дурний - бо бідний
Чого бідний- бо думаєш що тобі винні
Чого думаєш що тобі винні - бо вавку совкового менталітету в себе з голови ще не видалив.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:20

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Але нічого...
Вже скоро
Скоро вже треба буде оновити дані в ТЦК і прийти замінити Успіха!

Нажаль закон не буде настільки ефективним. В кращому випадку всі вакансії закриють.

Нічого, і це☝️ вже добре буде!🤗🤗🤗
А то десь на Марсі, мало того, що марсіан бракує - так ще щодня і з тої "купки" висмикують парочку на облаштування оборон-лінії, бо інженерних марсіан повисмикували в піхоту 🤦🏻
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:23

  холява написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

что интересно вас за эти мысли не пи3дят, а lapay пытаются клевать. В 108й доказывает некоторым важно не содержание, а автор текста.


Вся різниця в тому що "Banderlog" в ЗСУ і захіщає Україну .
А "lapay" ....... та іще багато хто ,сміливі тільки за екраном монітора .

Як "lapay" доставити до лінії зіткнення , то прийдеться реанімацію викликати , бо від діареї на нервовому стані помре .


так не долго скатится и до им можно грабить/убивать/насиловать так как они защищали старну
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:23

  Banderlog написав:неефективна система трималась років 60 і люди жили в бараках.
Воно то так..але з нюансами
Різниця між бараками в совку і практично такими ж бараками на Заході - до 1970 року була ледь помітна...
І як тільки ця ледь-помітна різниця збільшилась за 20 років до величин які важко не помічати - совок і гепнувся...
А так
рабовласницьки лад процвітав добрих пару тисяч років...поки не винайшли феаодалізм
Потім феодалізм процвітав сотні років - поки його не похоронив капіталізм...
а потім дикий капіталізм трансформувався в шведський... що і похоронило совок( представник дикого людоненавництва)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:26

А якщо в ТЦК влаштуватись і дадуть повноваження, як поліції?

  холява написав:ЯКИЙ ПАФОС !!!
А прикинь-те, як Успіх минулої відпустки з ноги відкривав всі двері, де вагу мало посвідчення УБД?! :lol: :lol: :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:26

  Бетон написав:в черновицкой области люди тцкашника со стволом видели, как гоняли?

https://t.me/c/1172830166/78243
Зображення
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:31

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 мільярдів євро.
Про таку тумбочку з грошима я й говорив, а їх зараз дуже багато.
  budivelnik написав:Це і є совок...
Чим Ваша фраза по суті відрізняється від
Тут можна неплохо прибарахліться....
Ви не збираєтесь ЗАРОБИТИ/СТВОРИТИ самостійно , ви шукаєте варіанти швидкого збагачення...
Це не совок, це реалії сучасного капіталізму в усьому цивілізованому світі.
Суттєва різниця із совком в конкуренції за гранти.
Давайте розглянемо два приклади
Один - макроекономічний
Другий - мікроекономічний
Макро
Польщі 137 млрд дають...а Венесуелі чомусь не хочуть
Чому
Мікро
Я можу піти хоч завтра в банк і ПОГОДИТИСЬ на 2 млн грн кредиту ( під5-7-9)%
А Дюра-Бачі не може знайти грант в 2 млн і не знає банку який би йому дав кредит
Чому?

Відповідь на поверхні
Перше - гроші є
Друге - їх дадуть тільки тим, хто зможе
а - повернути тіло
б - отримати прибуток
в - сплатити відсотки..

Тепер розумієте чому совкове сидіння на пятій точці з очікуванням фіатних грошей - навіть Вам не принесе нічого.

А от якщо Ви зможете довести тому в кого грошей що гуталіну, що Ви ВАРТУЄТЕ того щоб Вам щось дали - тоді перед Вами відкриваються море перспектив ( які автоматично закриваються перед ждунами які сидять на пятих точках)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:36

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Факт - що після цього розвалився...
Один із основних принципів: після - не значить, що внаслідок.
ИМХО не було єдиного фактора розвалу, потроху кожен зробив свій вклад.
Починається
Я не знаю поіменно кожного ждуна в совку
Але 150 млн ждунів, кожен з яких працював на 5% гірше ніж міг - привели до того що 250 млн країна розвалилась.
budivelnik
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