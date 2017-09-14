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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77947795779677977798>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:44

  Bobua написав:Кросівоє...



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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:44

  stm написав:
  mephala написав:
  fler написав:продовжимо про Францію - інтернет коштує понад 100Є на місяць, вартість житла кратно вища за Україну.


кратно это во сколько?

450$ Киев, 800$ Варшава, 1100$ Прага, квартира в Париже не 9м2, а 60м2 боюсь даже представить )


так не катит. нужно геометки и фотки квартир.
вы же понимаете что в одном и том же городе цены абсолютно разные.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:в черновицкой области люди тцкашника со стволом видели, как гоняли?

Приблизно це я й мав на увазі: протестні настрої потроху вже є, звісно поки вони не дуже сильні, адже більшість розуміє, що зовнішній ворог шкодить більше, ніж внутрішній. А от як зовнішнього ворога не стане, то владі дуже прийдеться постаратись, щоб народ заспокоїти.

Або про таке, як кордон нагло перебігають https://tsn.ua/ukrayina/na-zakarpatti-cholovik-virvavsya-vid-prikordonnikiv-i-vtik-do-ugorschini-zhurnalist-2559850.html. Поки одиниці, а от після РПВ (якщо він буде) таких будуть тисячі.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:54

  mephala написав:
  stm написав:
  mephala написав:
кратно это во сколько?

450$ Киев, 800$ Варшава, 1100$ Прага, квартира в Париже не 9м2, а 60м2 боюсь даже представить )


так не катит. нужно геометки и фотки квартир.
вы же понимаете что в одном и том же городе цены абсолютно разные.


не знаю на що вказують наведені цифри (точно не вартість метра), можливо зйом 60м.
Але так, дійсно кратні, в приблизно наведених пропорціях.
Можливо,іт-удальонщикам є шанс на південну Європу, в інших гадаю нема.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:54

  mephala написав:
  stm написав:450$ Киев, 800$ Варшава, 1100$ Прага, квартира в Париже не 9м2, а 60м2 боюсь даже представить )


так не катит. нужно геометки и фотки квартир.
вы же понимаете что в одном и том же городе цены абсолютно разные.

Трагедия, фоток не будет ) olx.ua, olx.pl, sreality.cz вам в помощь :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:55

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Всі ці засоби ПОГІРШАТЬ життя в тилу, чим ЗБІЛЬШАТЬ Бажання служити в ЗСУ
Ехххххххх - от ніяк отаким ухилянтам, як ти зі своїми синами, не погіршать життя в тилу, щоб ЗБІЛЬШИТИ БАЖАННЯ служити в ЗСУ?! :lol:

Але нічого...
Вже скоро :lol:
Скоро вже треба буде оновити дані в ТЦК і прийти замінити Успіха! :lol:

Дурень знову думкою багатіє ...

Будешь служити і надалі, бо в країні війна і демобілізації не може бути
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:59

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:неефективна система трималась років 60 і люди жили в бараках.
Воно то так..але з нюансами
Різниця між бараками в совку і практично такими ж бараками на Заході - до 1970 року була ледь помітна...
І як тільки ця ледь-помітна різниця збільшилась за 20 років до величин які важко не помічати - совок і гепнувся...
А так
рабовласницьки лад процвітав добрих пару тисяч років...поки не винайшли феаодалізм
Потім феодалізм процвітав сотні років - поки його не похоронив капіталізм...
а потім дикий капіталізм трансформувався в шведський... що і похоронило совок( представник дикого людоненавництва)
чого тоді не падає корея?
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:01

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Всі ці засоби ПОГІРШАТЬ життя в тилу, чим ЗБІЛЬШАТЬ Бажання служити в ЗСУ
Ехххххххх - от ніяк отаким ухилянтам, як ти зі своїми синами, не погіршать життя в тилу, щоб ЗБІЛЬШИТИ БАЖАННЯ служити в ЗСУ?! :lol:

Але нічого...
Вже скоро :lol:
Скоро вже треба буде оновити дані в ТЦК і прийти замінити Успіха! :lol:




Все-таки сумно, що вони не вписали в Закон демобілізацію. Хоч би на випадок, якщо мобілізація буде дуже успішною.

От вже нині народ побіг на ВЛК. Страшні черги. Лікарі скиглять “чого ви всі прийшли...” Обмежених вже робити не хочуть, бо їх скоро треба буде знову перевіряти.

От наберуть різко сотню-дві-три тисяч. А куди їх всіх, якщо нема демобілізації?
Ще може почнуть задешево випускати, тих хто вже пробував, але тоді фейс-контролерів не пройшов (напр., одружені із вдвічі старшими бабцями...)

Але все-одно ж може бути суттєвий надлишок рекрутів.
Що тоді? “Шалений принтер” екстренно штампоне закончик про демобілізацію?
Чи знову протуплять, як навесні 22р, і скажуть “йдіть додому, ми вам потім зателефонуємо...” :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:03

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

что интересно вас за эти мысли не пи3дят, а lapay пытаются клевать. В 108й доказывает некоторым важно не содержание, а автор текста.

+👍
Так і є!
Тут дуже полюбляють саме до певних форумчан доколупуватись, хоч їхня думка може співпадати з багатьма іншими!

От я теж в цьому плані погоджуюсь з Бандерлогом - бо важливіше в першу чергу - життя людей!!!
Зберегти людей!!!

Долярчик, коли рашисти заходили в Чернігівську область, то по селах і містах шукали в першу чергу
- військових
- поліцейських
- колишніх військових
- учасників АТО

І не для того, щоб попити з ними чаю, а щоб їх вбити

Тому, кажучи, шо РПВ - збереже життя, це повна брехня
Бо ніякого РПВ не буде, рашисти хочуть капітуляції України

І тоді до тебе прийдуть, але не для того, щоб попити чаю ...
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:чого тоді не падає корея?
Північна? Бо Китай їх спонсорує.
Дюрі-бачі
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