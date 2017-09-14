Бетон написав:в черновицкой области люди тцкашника со стволом видели, как гоняли?
Приблизно це я й мав на увазі: протестні настрої потроху вже є, звісно поки вони не дуже сильні, адже більшість розуміє, що зовнішній ворог шкодить більше, ніж внутрішній. А от як зовнішнього ворога не стане, то владі дуже прийдеться постаратись, щоб народ заспокоїти.
450$ Киев, 800$ Варшава, 1100$ Прага, квартира в Париже не 9м2, а 60м2 боюсь даже представить )
так не катит. нужно геометки и фотки квартир. вы же понимаете что в одном и том же городе цены абсолютно разные.
не знаю на що вказують наведені цифри (точно не вартість метра), можливо зйом 60м. Але так, дійсно кратні, в приблизно наведених пропорціях. Можливо,іт-удальонщикам є шанс на південну Європу, в інших гадаю нема.
Banderlog написав:неефективна система трималась років 60 і люди жили в бараках.
Воно то так..але з нюансами Різниця між бараками в совку і практично такими ж бараками на Заході - до 1970 року була ледь помітна... І як тільки ця ледь-помітна різниця збільшилась за 20 років до величин які важко не помічати - совок і гепнувся... А так рабовласницьки лад процвітав добрих пару тисяч років...поки не винайшли феаодалізм Потім феодалізм процвітав сотні років - поки його не похоронив капіталізм... а потім дикий капіталізм трансформувався в шведський... що і похоронило совок( представник дикого людоненавництва)
budivelnik написав:Всі ці засоби ПОГІРШАТЬ життя в тилу, чим ЗБІЛЬШАТЬ Бажання служити в ЗСУ
Ехххххххх - от ніяк отаким ухилянтам, як ти зі своїми синами, не погіршать життя в тилу, щоб ЗБІЛЬШИТИ БАЖАННЯ служити в ЗСУ?!
Але нічого... Вже скоро Скоро вже треба буде оновити дані в ТЦК і прийти замінити Успіха!
Все-таки сумно, що вони не вписали в Закон демобілізацію. Хоч би на випадок, якщо мобілізація буде дуже успішною.
От вже нині народ побіг на ВЛК. Страшні черги. Лікарі скиглять “чого ви всі прийшли...” Обмежених вже робити не хочуть, бо їх скоро треба буде знову перевіряти.
От наберуть різко сотню-дві-три тисяч. А куди їх всіх, якщо нема демобілізації? Ще може почнуть задешево випускати, тих хто вже пробував, але тоді фейс-контролерів не пройшов (напр., одружені із вдвічі старшими бабцями...)
Але все-одно ж може бути суттєвий надлишок рекрутів. Що тоді? “Шалений принтер” екстренно штампоне закончик про демобілізацію? Чи знову протуплять, як навесні 22р, і скажуть “йдіть додому, ми вам потім зателефонуємо...”