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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:07
Так у тебе ж не було відпусток
Де ти там двері відкривав з ноги ?
До речі, ось ті військові, які розстріляли поліцейських - оце такий собі умовний Долярчик
Але, я ще давно казав, що таких як Долярчик будуть пиздити в цивільному світі і військові з мізками ще будуть і допомагати пиздити таких, як Долярчик, за їх ганебну поведінку
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pesikot
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:08
pesikot написав:
Дурень
От навіщо ти про себе нагадуєш, що ти дурень?
Всі і так знають))
Ти вже пакуєш рюкзак?
А куди, якщо не секрет - в ЗСУ, чи через Тису...?
Якраз ще маєш місяць часу, щоб вода в ріці прогрілась...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:13
Bobua написав:
От вже нині народ побіг на ВЛК. Страшні черги.
а скільки цього народу без відстрочки чи броні?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:17
Успіх написав: pesikot написав:
Дурень
От навіщо ти про себе нагадуєш, що ти дурень?
Всі і так знають))
Ти вже пакуєш рюкзак?
А куди, якщо не секрет - в ЗСУ, чи через Тису...?
Якраз ще маєш місяць часу, щоб вода в ріці прогрілась...
І ти після цього верещишь, що військових ображають
Ти не ховайся за всіх, шпиняю я тебе - за твою дурість, за твоє аватарство, за твоє спілкування зі справжніми ухилянтам, які і воювати не хочуть і допомагати не хочуть
А ось те, що я пишу, то це є дійсність
І нагадаю тобі, алкашу, мої дані в ТЦК є.
А от спитай про теж саме у Віталіни чи у мухи, чи у війського мирного часу ?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:20
pesikot написав:
будуть пиздити в цивільному світі і
Недалеке майбутнє...
Львів.
В кафе "Будівельник" знаходить ветеран війни.
Бере пиво і п'є собі його з бутилки за стійкою...
А тут власник кафе з кимось голосно розмовляє, розказуючи, який він був надважливий в тилу і якби не він, то військові з голоду б здохли...
Все це чує ветеран війни і каже власнику - закрий пістак!
А власник починає огризатись і додає, що його сини теж під час війни сиділи в тилу і щось там робили надважливе....
Ветеран війни мовчки розбиває склянну пляшку на голові власника і непоспішаючи виходить з кафе...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:21
pesikot сдохни гнида
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:21
stm написав: mephala написав: stm написав:
450$ Киев, 800$ Варшава, 1100$ Прага, квартира в Париже не 9м2, а 60м2 боюсь даже представить )
так не катит. нужно геометки и фотки квартир.
вы же понимаете что в одном и том же городе цены абсолютно разные.
Трагедия, фоток не будет ) olx.ua, olx.pl, sreality.cz вам в помощь
грусть-печаль. три дня теперь есть не буду.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:24
Успіх написав:
Ветеран війни мовчки розбиває склянну пляшку на голові власника і непоспішаючи виходить з кафе...
у в'язницю
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:25
pesikot написав:
твоє спілкування зі справжніми ухилянтам, які і воювати не хочуть
Ага, тобто ти напів-ухилянт?))
Як #напівшишечки?
Тільки до половини Тиси будеш плисти?
pesikot написав:
тобі, алкашу
Не балаболь, балаболе!
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:27
Успіх написав: pesikot написав:
будуть пиздити в цивільному світі і
Недалеке майбутнє...
Львів.
В кафе "Будівельник" знаходить ветеран війни.
Бере пиво і п'є собі його з бутилки за стійкою...
А тут власник кафе з кимось голосно розмовляє, розказуючи, який він був надважливий в тилу і якби не він, то військові з голоду б здохли...
Все це чує ветеран війни і каже власнику - закрий пістак!
А власник починає огризатись і додає, що його сини теж під час війни сиділи в тилу і щось там робили надважливе....
Ветеран війни мовчки розбиває склянну пляшку на голові власника і непоспішаючи виходить з кафе...
Реальний фільм виглядає так:
Ти спокійно фарбуєш стіни мохнатим валиком для хати під оренду. Геройствуєш лише тут. У Львові ведеш себе пристойно, бо розумієш, що можуть засадити між брів. Якщо зустрінеш з ким служив - розкатаєш пляху і швидко до дружини. Це все.
Зустрітись і сказати щось в обличчя тим, кому ти казав все тут - ніколи. Бо все розумієш прекрасно.
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