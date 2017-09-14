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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7795779677977798>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:07

  Успіх написав:
  холява написав:ЯКИЙ ПАФОС !!!
А прикинь-те, як Успіх минулої відпустки з ноги відкривав всі двері, де вагу мало посвідчення УБД?! :lol: :lol: :lol:

Так у тебе ж не було відпусток

Де ти там двері відкривав з ноги ?

До речі, ось ті військові, які розстріляли поліцейських - оце такий собі умовний Долярчик

Але, я ще давно казав, що таких як Долярчик будуть пиздити в цивільному світі і військові з мізками ще будуть і допомагати пиздити таких, як Долярчик, за їх ганебну поведінку
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:08

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  pesikot написав:Дурень
От навіщо ти про себе нагадуєш, що ти дурень?
Всі і так знають))

Ти вже пакуєш рюкзак?
А куди, якщо не секрет - в ЗСУ, чи через Тису...? :lol:

Якраз ще маєш місяць часу, щоб вода в ріці прогрілась... :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:От вже нині народ побіг на ВЛК. Страшні черги.
а скільки цього народу без відстрочки чи броні?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:17

  Успіх написав:
  pesikot написав:Дурень
От навіщо ти про себе нагадуєш, що ти дурень?
Всі і так знають))

Ти вже пакуєш рюкзак?
А куди, якщо не секрет - в ЗСУ, чи через Тису...? :lol:

Якраз ще маєш місяць часу, щоб вода в ріці прогрілась... :mrgreen:

І ти після цього верещишь, що військових ображають

Ти не ховайся за всіх, шпиняю я тебе - за твою дурість, за твоє аватарство, за твоє спілкування зі справжніми ухилянтам, які і воювати не хочуть і допомагати не хочуть

А ось те, що я пишу, то це є дійсність

І нагадаю тобі, алкашу, мої дані в ТЦК є.

А от спитай про теж саме у Віталіни чи у мухи, чи у війського мирного часу ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:20

І таке буде після війни у "всіх кінотеатрах")))

  pesikot написав:будуть пиздити в цивільному світі і

Недалеке майбутнє...
Львів.
В кафе "Будівельник" знаходить ветеран війни.
Бере пиво і п'є собі його з бутилки за стійкою...
А тут власник кафе з кимось голосно розмовляє, розказуючи, який він був надважливий в тилу і якби не він, то військові з голоду б здохли...
Все це чує ветеран війни і каже власнику - закрий пістак!
А власник починає огризатись і додає, що його сини теж під час війни сиділи в тилу і щось там робили надважливе....
Ветеран війни мовчки розбиває склянну пляшку на голові власника і непоспішаючи виходить з кафе... :mrgreen: :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:21

pesikot сдохни гнида
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:21

  stm написав:
  mephala написав:
  stm написав:450$ Киев, 800$ Варшава, 1100$ Прага, квартира в Париже не 9м2, а 60м2 боюсь даже представить )


так не катит. нужно геометки и фотки квартир.
вы же понимаете что в одном и том же городе цены абсолютно разные.

Трагедия, фоток не будет ) olx.ua, olx.pl, sreality.cz вам в помощь :)


грусть-печаль. три дня теперь есть не буду.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ветеран війни мовчки розбиває склянну пляшку на голові власника і непоспішаючи виходить з кафе...

у в'язницю
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:25

Але ж ті ухилянти, такі кумедні)))

  pesikot написав:твоє спілкування зі справжніми ухилянтам, які і воювати не хочуть
Ага, тобто ти напів-ухилянт?))
Як #напівшишечки? :)
Тільки до половини Тиси будеш плисти? :mrgreen:
  pesikot написав:тобі, алкашу
Не балаболь, балаболе! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:27

  Успіх написав:
  pesikot написав:будуть пиздити в цивільному світі і

Недалеке майбутнє...
Львів.
В кафе "Будівельник" знаходить ветеран війни.
Бере пиво і п'є собі його з бутилки за стійкою...
А тут власник кафе з кимось голосно розмовляє, розказуючи, який він був надважливий в тилу і якби не він, то військові з голоду б здохли...
Все це чує ветеран війни і каже власнику - закрий пістак!
А власник починає огризатись і додає, що його сини теж під час війни сиділи в тилу і щось там робили надважливе....
Ветеран війни мовчки розбиває склянну пляшку на голові власника і непоспішаючи виходить з кафе... :mrgreen: :lol: :mrgreen:

Реальний фільм виглядає так:
Ти спокійно фарбуєш стіни мохнатим валиком для хати під оренду. Геройствуєш лише тут. У Львові ведеш себе пристойно, бо розумієш, що можуть засадити між брів. Якщо зустрінеш з ким служив - розкатаєш пляху і швидко до дружини. Це все.
Зустрітись і сказати щось в обличчя тим, кому ти казав все тут - ніколи. Бо все розумієш прекрасно.
Hotab
 
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  #<1 ... 7795779677977798>
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