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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:30
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
основне , що завалило союз це гниль в верхах. Спочатку ввели хозрасчот , шо злегка підкосило планову систему потім дозволили кооперативи. Появилась можливість при держпідприємстві зробити ліву кооперативну кишеню. Розходи вішати на державу а доходи через комсомольські прокладки собі. Да, це були не настільки великі гроші, но своє вони зробили вдарили по комунізму, окрім цього ослабили нагляд за партійцями зі сторони кгб, економічні свободи можно було робити лиш закручуючи гайки як це зробили в китаї. Короч союз завалився не од цін на нафту, а так як і чорнобиль через експеримент -перестройку. Розвалили союз вершки а не поотест знизу. І економічно він тримався в набагато гірші часи.
оце якісний камінг-аут. й зрозуміло, звідки постійно лізе оце - треба здаватися, далі буде гірше.
срср впав через неефективну систему функціонування економіки. а те, що ви пишете - це лише наслідки цього,
не треба мені ліпити комуніста.) Я капіталіст як і Ви. До чого тут якби я був комуністом здаватися? Хіба росія комуністична? Вона теж капіталістична держава))) тепер по союзу. неефективна система трималась років 60 і люди жили в бараках. в 60х рівень життя був нижчим за 80і, після війни взагалі була повна задниця. Чогож союз не падав? Йдучи за вашою логікою в північній кореї економічна система ефективніша ніж союзу?))) Тепер друге, де я сказав здатись? Рпв не здача. Он в японії і досі притензії по курілам но щось війну вести вона не спішить, даж недивлячись, що в росії руки звязані нами.
Може поясните як так?
капіталіст так капіталіст, добре
приклад КНДР, та й раннього срср. ефективною була каральна машина. КНДР взагалі дивний приклад, але лише зайвий раз нагадує - не треба гратися в авторитаризм, він дуже непомітно переходить в тоталітаризм, з якого не так просто вийти. бо з тоталітаризму два виходи - швидкий, але через збройне повстання, або еволюційний, як срср - але можна не дочекатися...
з Японією теж дивний приклад - по-перше, Раша ще має ядерну зброю, а Японія немає - поки що. й по-друге, в Японії що є повноцінна армія? вона ще, як й Німеччина спокутує гріхи 2СВ
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Shaman
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:32
mephala написав:
грусть-печаль. три дня теперь есть не буду.
Вы уже второй на самоуничтожение ))) начинаю подозревать что все крепкие на фронте таки )))
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stm
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:33
Bobua написав: Успіх написав: budivelnik написав:
Всі ці засоби ПОГІРШАТЬ життя в тилу, чим ЗБІЛЬШАТЬ Бажання служити в ЗСУ
Ехххххххх - от ніяк отаким ухилянтам, як ти зі своїми синами, не погіршать життя в тилу, щоб ЗБІЛЬШИТИ БАЖАННЯ служити в ЗСУ?!
Але нічого...
Вже скоро
Скоро вже треба буде оновити дані в ТЦК і прийти замінити Успіха!
Все-таки сумно, що вони не вписали в Закон демобілізацію. Хоч би на випадок, якщо мобілізація буде дуже успішною.
От вже нині народ побіг на ВЛК. Страшні черги. Лікарі скиглять “чого ви всі прийшли...” Обмежених вже робити не хочуть, бо їх скоро треба буде знову перевіряти.
От наберуть різко сотню-дві-три тисяч. А куди їх всіх, якщо нема демобілізації?
Ще може почнуть задешево випускати, тих хто вже пробував, але тоді фейс-контролерів не пройшов (напр., одружені із вдвічі старшими бабцями...)Але все-одно ж може бути суттєвий надлишок рекрутів.
Що тоді? “Шалений принтер” екстренно штампоне закончик про демобілізацію?
Чи знову протуплять, як навесні 22р, і скажуть “йдіть додому, ми вам потім зателефонуємо...”
:(
Приймуть нашвидкоруч закон про демобілізацію, а тоді фронтовикам скажуть
: "йдіть додому, ми вам потім зателефонуємо... через 36місяців!”
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 20 кві, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:33
Успіх написав: pesikot написав:
будуть пиздити в цивільному світі і
Недалеке майбутнє...
Львів.
В кафе "Будівельник" знаходить ветеран війни.
Бере пиво і п'є собі його з бутилки за стійкою...
А тут власник кафе з кимось голосно розмовляє, розказуючи, який він був надважливий в тилу і якби не він, то військові з голоду б здохли...
Все це чує ветеран війни і каже власнику - закрий пістак!
А власник починає огризатись і додає, що його сини теж під час війни сиділи в тилу і щось там робили надважливе....
Ветеран війни мовчки розбиває склянну пляшку на голові власника і непоспішаючи виходить з кафе...
Ветеран війни з ноги відкриває двері кафе "Будівельник"
З порога починаю верещати, що він герой, він воював, "я в танке горєл, я льотчік", а ви всі ухилянти і тилові криси
Після чого, всі відвідувачі кафе б"ють ветерана.
Військові б"ють ветерана з особливою жорстокістю та принизливими словами
Визваний поліцейській наряд, додає ветерану триндюлін
Слідство встановляє, що ветеран вже прийшов в кафе з синцями, переломами та гематомами
Дружина ветерана плаче в палаті лікарні зі словами: - Боже, яке ж ти кончене ...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:35
pesikot написав:
яке ж ти кончене ...
Та ми знаємо яке ти))
Навіщо повторювати?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:36
stm написав: mephala написав:
грусть-печаль. три дня теперь есть не буду.
Вы уже второй на самоуничтожение ))) начинаю подозревать что все крепкие на фронте таки )))
у вас явно что то не так в канцелярии. вы вообще не доганяете про что вам пишут.
обычно трехдневку считают благотворной для огранизма
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:40
budivelnik написав: detroytred написав:
це є для них халявою.
Як мені подобаються совки по менталітету...
Їх хлібом не годуй - дай просто порахувати чужі гроші і попатякати на темуЯкби в мене були такі гроші ...я б ууууу
Ну уж комісари по менталітету (якби кожен зробив..., то було б ууууу) не кращі уж точно.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:43
mephala написав: stm написав: mephala написав:
грусть-печаль. три дня теперь есть не буду.
Вы уже второй на самоуничтожение ))) начинаю подозревать что все крепкие на фронте таки )))
у вас явно что то не так в канцелярии. вы вообще не доганяете про что вам пишут.
обычно трехдневку считают благотворной для огранизма
А просвещенный... Просвещайтесь тогда...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:44
vitaliiangel написав:pesikot
гнида
Не надо редактировать, ты говорила "сдохни гнида"
Желать смерти другому - грех
Это низменно
И что вызвало у психологини такую реакцию, а ?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:45
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
це є для них халявою.
Як мені подобаються совки по менталітету...
Їх хлібом не годуй - дай просто порахувати чужі гроші і попатякати на темуЯкби в мене були такі гроші ...я б ууууу
Ну уж комісари по менталітету (якби кожен зробив..., то було б ууууу) не кращі уж точно.
Замість комісарів - виступають результати їх діяльності
А що в свій захист можуть представити менталітетні совки?
Оповідання про наявність в когось грошей? - так це ніхто й не заперечує.
Тому в мене пропозиція
Давайте домовимось
Ті хто не вирощував бананів - не претендують на права експерта по способам їх справедливого розподілення і не заперечують правати тих хто виростів на визначення ціни на банани ..без привязки до того що в совків грошей нема, тому ціни треба опустити , або банани - роздати
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