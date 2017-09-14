|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:47
budivelnik написав: detroytred написав:
Починати треба з Гегеля хоча б.
Та законів Ньютона.
З аксіом.
На цьому будується думка, аргументована.
А не, як у вас і Ко, на випадках зі стелі та хатєлках.
Не втомлююсь повторювати
Те що ви читали - не говорить про те що ви зрозуміли прочитане
Тепер наступне
Навіть якщо ви зрозуміли прочитане- не говорить про те що у вас є розуміння як впровадити
І останнє
Навіть якщо у вас є розуміння того що ви хочете - не говорить про те що ви зможете це впровадити ...бо досвіду у вас нуль у всіх трьох пунктах.
Такий собі нуль в кубі.
А я втомлююсь спростовувати отаких нулей в кубі.
Бо:
1. Зрозуміти чіткі ясні викладки отих авторів зможе самостійно навіть школяр з середньою освітою.
2. Саме в цих авторів вказано, як впровадити. Навіщо мені своє розуміння-вигадки?
3. Автори, автори впроваджували-реалізовували це. І пояснили-написали, щоб інші знали і змогли.
Бальцерович приїхав і прямо у лоба радив.
Але ж ви свою відсеб'ятину а-ля кожен підійде до дзеркала несете.
Такий собі нуль в квадраті.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28243
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:53
detroytred написав:
Саме в цих авторів вказано, як впровадити. Навіщо мені своє розуміння-вигадки?
Поясни
1 Тобі все ясно
2 Якщо тобі все ясно - це не ясно як тим кого ти обрав, так і тим хто обирав - чому
3 По якій причині, той кого ти вважаєш єралашником - краще від тебе влаштував своє життя?
Причина?
Ти розумний, але бідний
Він єралашник - але багатий
Ти постійно плачеш що багаті таким бідним як ти не допомагають
Чому плачеш?
Тобі ж все ясно - зроби себе сам...
Чи ти і тобі подібні
Зробили себе самі....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27394
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:56
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Як мені подобаються совки по менталітету...
Їх хлібом не годуй - дай просто порахувати чужі гроші і попатякати на темуЯкби в мене були такі гроші ...я б ууууу
Ну уж комісари по менталітету (якби кожен зробив..., то було б ууууу) не кращі уж точно.
Замість комісарів - виступають результати їх діяльності
А що в свій захист можуть представити менталітетні совки?
Оповідання про наявність в когось грошей? - так це ніхто й не заперечує.
Тому в мене пропозиція
Давайте домовимось
Ті хто не вирощував бананів - не претендують на права експерта по способам їх справедливого розподілення і не заперечують правати тих хто виростів на визначення ціни на банани ..без привязки до того що в совків грошей нема, тому ціни треба опустити , або банани - роздати
Так менталітетний совок - це отой комісар з піснями щоб кожен підійшов до дзеркала.
До чого тут єралашик про банани, якщо предметом є не ларйок, а ринок країни?
І експертів а-ля Кейнса, Бальцеровича тут нема.
Навіщо на роль такого експерта претендує власник ларька - поясніть аргументовно.
Про ларьки тут з вами НІХТО не дискутує.
А також поясніть навіщо ви спростовує абетку ринку від цих експертів своїм баченням.
Я не проти ваших оповідань)))
Я проти, що ви ними моє (точніше не моє, а кейнсів-бальцеровичей) бачення спростовуєте, аргументуючи а-ля нулями в кубі.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28243
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:01
budivelnik написав: detroytred написав:
Саме в цих авторів вказано, як впровадити. Навіщо мені своє розуміння-вигадки?
Поясни
1 Тобі все ясно
2 Якщо тобі все ясно - це не ясно як тим кого ти обрав, так і тим хто обирав - чому
3 По якій причині, той кого ти вважаєш єралашником - краще від тебе влаштував своє життя?
Причина?
Ти розумний, але бідний
Він єралашник - але багатий
Ти постійно плачеш що багаті таким бідним як ти не допомагають
Чому плачеш?
Тобі ж все ясно - зроби себе сам...
Чи ти і тобі подібні
Зробили себе самі....
Поясняю.
В мене мета не збагатитися (як в тебе!!!!!!!), а розібратися, як це працює. Ринки країн. І я це взнаю в кейнсів... Теоретиків-практиків в одному флаконі. Визнаних...
А не а-ля в тебе.
Буде в мене мета збагатитися самому, то САМЕ ДО ТЕБЕ І ЗВЕРНУСЬ.
Або до Кіосакі. У якого результати власного збагачення більше, ніж в тебе.
Що не ясно-то?
Якщо б у мене була мета, як в тебе, то я, як і ти, пішов би з СА в підприємство, а не залишився б в ЗСУ.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 20 кві, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28243
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:03
flyman написав:
протокол блокпоста, хто третій?
Посмотрел запись с камеры полицейского. Тоже возник вопрос о том, кто третий.
Сама проверка носит характер беспечной. Полицейский осуществляет
внешний осмотр багажника, оставляя за спиной одного из проверяемых
лиц. Сын просит отца передать нож. При этом мы понимаем, что проверка
идет на наличие оружия и взрывчатки. Полицейским бы дать запрет на
прикасание кого-либо из проверяемых к ножу. Но полицейский идет к
водителю вероятно, чтобы взять из его рук нож. Опять за спиной он
оставляет проверяемого. Страховка напарника со стороны второго
полицейского не просматривается. Парня жалко. Но ошибки были
допущены. ИМХО.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:05
detroytred
Я ж казав - чорне біле...
Ти примітив, який ВІРИТЬ всьому що прочитав
Ба більше - ти настільки мал і глуп в читанні..що не можеш зрозуміти простого
Перше- Читати вміють всі
Друге - Розуміють прочитане - частина від вміючих читати
Третє - Приміняють те що зрозуміли - ще частина від розуміючих
Ти пройшов тільки перший пункт , другий пункт ти віриш що розумієш(але не знаєш як цю віру перевірити) , про третій я взагалі мовчу...
Просто для прикладу
Я читав Конституцію....
Я точно знаю що розумію що там написано... але від тебе відрізняюсь тим що-
не ризикну переконувати діючого суддю районного суду в тому що він дурень бо я читав Конституцію.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27394
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:09
budivelnik написав:detroytred
Я ж казав - чорне біле...
Ти примітив, який ВІРИТЬ всьому що прочитав
Ба більше - ти настільки мал і глуп в читанні..що не можеш зрозуміти простого
Перше- Читати вміють всі
Друге - Розуміють прочитане - частина від вміючих читати
Третє - Приміняють те що зрозуміли - ще частина від розуміючих
Ти пройшов тільки перший пункт , другий пункт ти віриш що розумієш(але не знаєш як цю віру перевірити) , про третій я взагалі мовчу...
Просто для прикладу
Я читав Конституцію....
Я точно знаю що розумію що там написано... але від тебе відрізняюсь тим що- не ризикну переконувати діючого суддю районного суду в тому що він дурень бо я читав Конституцію.
Я тебе почув: всі, хто не трактує по-своєму, не несе відсеб'ятину, а вивчає фахівців, той примітив.
Якщо суддя несе повну маячню (відсеб'ятину), то гріх його не спростувати посиланням на абетку. Конституцію.
І спростування не бо я читав Конституцію, а - бо так в Конституції визначено.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 20 кві, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28243
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:09
detroytred написав:
а розібратися, як це працює. Ринки країн.
Це стандартна помилка невдахи...
Розуміючи прекрасно що якщо йому не довіряють керувати мітлою в ЖЕКУ - то покерувати КРАЇНОЮ йому точно не прийдеться - він починає всіх переконувати( хоча найголовніше для нього повірити в це самому) що вивчає досвід керування КРАЇНАМИ в найкращих теоретиків/практиків....
і саме тому не претендує на старшого двірника, бо якби він хотів - то був би президентом
але він алкаш зі стажем..бо його ніхто не розуміє
ні ларьочник
ні стм
ні хотаб
......
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27394
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:13
detroytred написав:
Я тебе почув: всі, хто не трактує по-своєму, не несе відсеб'ятину, а вивчає фахівців, той примітив.
Якщо суддя несе повну маячню (відсеб'ятину), то гріх його не спростувати посиланням на абетку. Конституцію.
Всі хто не зміг покращити своє життя - не має права вчити їнших що вони мали робити.....
Тобто
я не маю права розказувати тим хто добився чогось кращого - що вони мають робити....
Тобто не можу вчити жити ні Садового , ні Коломойського , ні Ахметова...
а тебе - можу.
Тому ти
можеш мене вчити як за 25 років з курсанта стати майором...а той хто став генералом - може послати тебе на три веселі букви....
ПС
На цьому й базується один з найголовніших моїх постулатів
Той хто не може організувати своє життя так як хоче - не має права приймати участь в навчанні інших по організації їх життя.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27394
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:17
budivelnik написав: detroytred написав:
Я тебе почув: всі, хто не трактує по-своєму, не несе відсеб'ятину, а вивчає фахівців, той примітив.
Якщо суддя несе повну маячню (відсеб'ятину), то гріх його не спростувати посиланням на абетку. Конституцію.
Всі хто не зміг покращити своє життя - не має права вчити їнших що вони мали робити.....
Тобто
я не маю права розказувати тим хто добився чогось кращого - що вони мають робити....
Тобто не можу вчити жити ні Садового , ні Коломойського , ні Ахметова...
а тебе - можу.
Тому ти
можеш мене вчити як за 25 років з курсанта стати майором...а той хто став генералом - може послати тебе на три веселі букви....
ПС
На цьому й базується один з найголовніших моїх постулатів
Той хто не може організувати своє життя так як хоче - не має права приймати участь в навчанні інших по організації їх життя.
Дик я тебе і не вчу, як малим підприємством займатися, або як збагатитися самому.
Про це ні слова. Мови нема.
Подивись про що мова, а не підмінюй предмет.
От і все.
Коли станеш оперувати рівнем ринку країни, то тоді оцей свій артгумент і наводь. А поки читай Кейнса)))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28243
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|25095
|
|
|1493
|185743
|
|
|6076
|613476
|
|