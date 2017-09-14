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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7798779978007801>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:21

  budivelnik написав:
  detroytred написав:а розібратися, як це працює. Ринки країн.
Це стандартна помилка невдахи...
Розуміючи прекрасно що якщо йому не довіряють керувати мітлою в ЖЕКУ - то покерувати КРАЇНОЮ йому точно не прийдеться - він починає всіх переконувати( хоча найголовніше для нього повірити в це самому) що вивчає досвід керування КРАЇНАМИ в найкращих теоретиків/практиків....
і саме тому не претендує на старшого двірника, бо якби він хотів - то був би президентом
але він алкаш зі стажем..бо його ніхто не розуміє
ні ларьочник
ні стм
ні хотаб
......

Почекай-почекай!
За твоєю логікою невдаха саме ти.
Бо тобі, отакому знаючому і досягшому результату саме в сфері бізнесу, не довіряють покерувати ринком країни. А ти тут вчиш, що треба робити.
І тебе не розуміє Детройт, який чомусь))) розуміє кейнсів-бальцеровичей.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А поки читай Кейнса)))

Тут підтримую Будівельника: читати про щось і працювати з чимось - зовсім різний рівень розуміння, а тим паче пояснення іншим.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:25

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:А поки читай Кейнса)))

Тут підтримую Будівельника: читати про щось і працювати з чимось - зовсім різний рівень розуміння, а тим паче пояснення іншим.

Саме так.
Не бачу, щоб Будівельник читав *Кейнса*, бо не оперує його викладками.
І тим паче не бачу, щоб Будівельник працював з РИНКОМ КРАЇНИ.
Але пояснює))

Він пояснює відсеб'ятиною з рівня ларька ринок рівня країни.
І чомусь не хоче за це отримати Нобеля. За свої винаходи))
Це не менше рівня Нобеля!
Не докторської, а саме Нобелівської.

І ніхто не хоче вкрасти в нього цю суперідею. Дивно?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:25

  detroytred написав:Подивись про що мова,
Ти вчиш
а - США(Британію/Європу) - заявками що вони мало дають ( тобто на ТВОЮ думку вони ЗОБОВЯЗАНІ давати більше)
б - ти не повязуєш чомусь те що
Якщо сам НЕ МОЖЕШ СЕБЕ забезпечити - то не маєш ПРАВА вимагати це від інших...тим більше країн громадянином яких ти не є...

Це зрозуміло?

От так і з малого все починається
Спочатку вчишся відповідати за свої дії
Потім по отриманому результату від своїх дій РОЗУМІЄШ робив правильно чи ні
І тільки після того як все зробив правильно - можеш ПОЧИНАТИ просити інших повторити твій приклад праці/життя.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:28

  detroytred написав:Бо тобі, отакому знаючому і досягшому результату саме в сфері бізнесу, не довіряють покерувати ринком країни.
Я то не рвусь керувати ринком країни по тій простій причині що не керую навіть Краківським ринком Львова....
Тому для мене дивно як людина яка не керувала навіть мітлою - розповідає про те що мають робити керівники Держави...

Ба більше
Я казав і кажу
Кожен може почати з себе...
Якщо досяг чогось меншого ніж я - може спитатись в мене....
І саме для тих , хто досяг меншого - я МОЖУ написати книжку...але навіть у випадку якщо вони цю книжку прочитають - я НЕ МОЖУ гарантувати що добються аналогічних результатів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:31

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Подивись про що мова,
Ти вчиш
а - США(Британію/Європу) - заявками що вони мало дають ( тобто на ТВОЮ думку вони ЗОБОВЯЗАНІ давати більше)
б - ти не повязуєш чомусь те що
Якщо сам НЕ МОЖЕШ СЕБЕ забезпечити - то не маєш ПРАВА вимагати це від інших...тим більше країн громадянином яких ти не є...

Це зрозуміло?

От так і з малого все починається
Спочатку вчишся відповідати за свої дії
Потім по отриманому результату від своїх дій РОЗУМІЄШ робив правильно чи ні
І тільки після того як все зробив правильно - можеш ПОЧИНАТИ просити інших повторити твій приклад праці/життя.

Тобто презедент, українці не має права просити-вимагати в партнерів, якщо Україна сама не може забезпечити себе? )))))

І я не прошу і тим паче не вимагаю, я показую, що в партнерів є можливості надати.

Закінчуй вигадувати дурниці...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:а - США(Британію/Європу) - заявками що вони мало дають ( тобто на ТВОЮ думку вони ЗОБОВЯЗАНІ давати більше)
б - ти не повязуєш чомусь те що
Якщо сам НЕ МОЖЕШ СЕБЕ забезпечити - то не маєш ПРАВА вимагати це від інших...тим більше країн громадянином яких ти не

Що за бред я прочитав. Завжди треба просити все і від усіх, в кого є ресурси. Якщо не прости - то нічого й не дадуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:35

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо тобі, отакому знаючому і досягшому результату саме в сфері бізнесу, не довіряють покерувати ринком країни.
Я то не рвусь керувати ринком країни по тій простій причині що не керую навіть Краківським ринком Львова....
Тому для мене дивно як людина яка не керувала навіть мітлою - розповідає про те що мають робити керівники Держави...

Ба більше
Я казав і кажу
Кожен може почати з себе...
Якщо досяг чогось меншого ніж я - може спитатись в мене....
І саме для тих , хто досяг меншого - я МОЖУ написати книжку...але навіть у випадку якщо вони цю книжку прочитають - я НЕ МОЖУ гарантувати що добються аналогічних результатів.

Да тут увесь форум тільки тим і займається, що розповідає свої хотєлки ... що має робити від президента і до Детройта.

Оглянись навколо))

От тільки Детройт здебільшого займається обговоренням варіантів. А дехто саме намагається вимагати...
Вимагати від інших що їм робити.

Порівняй з моєю порадою -- читати Кейнса.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:42

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Ти вчиш
а - США(Британію/Європу) - заявками що вони мало дають ( тобто на ТВОЮ думку вони ЗОБОВЯЗАНІ давати більше)
б - ти не повязуєш чомусь те що
Якщо сам НЕ МОЖЕШ СЕБЕ забезпечити - то не маєш ПРАВА вимагати це від інших...тим більше країн громадянином яких ти не є...

Це зрозуміло?

От так і з малого все починається
Спочатку вчишся відповідати за свої дії
Потім по отриманому результату від своїх дій РОЗУМІЄШ робив правильно чи ні
І тільки після того як все зробив правильно - можеш ПОЧИНАТИ просити інших повторити твій приклад праці/життя.е
Що за бред я прочитав. Завжди треба просити все і від усіх, в кого є ресурси. Якщо не прости - то нічого й не дадуть.
Брєд це не розуміти різницю між
ПРОСИТИ і ВИМАГАТИ....

Просити можемо і навіть зобовязані, при цьому чітко усвідомлюючи що якщо ми щось просимо то ЗМУШЕНІ враховувати побажання і можливості тих кого ПРОСИМО і якщо дадуть те що просимо - це автоматично переводить нас в боржників які зобовязані потім віддати те що просили( не обовязково у вигляді отриманої зброї...можна й у вигляді якихось інших цінностей)

А ВИМАГАТИ - не маємо права.
Все.

Це працює як між державами так і між людьми
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:50

Будівельник
Вихідний. Тому гадаю, що можна було трохи)) відійти від теми...

Але це останнє повідомлення по цій темі для тебе. Спробуй, може зрозумієш.

Один з головних факторів, чому ми далі не розвиваємося --- тому що ти не хочеш ставати мільярдером...
Ставати мільярдером і відповідно тягнути вище оточуючих.
Саме так працює система.
Що витягують себе (і автоматом інших) саме отакі активні, підприємчиві, упорні, спортивні)) і т.д.

Гейтси ж потягнули з мільйонерів в мільярдери...
Потягнули свої гаражні бізнеси до трансконтинентальних компаній.
Збагачуючи навіть американського бомжа...

Допетри цей. Один з головних факторів. Один з.
detroytred
 
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