|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:21
budivelnik написав: detroytred написав:
а розібратися, як це працює. Ринки країн.
Це стандартна помилка невдахи...
Розуміючи прекрасно що якщо йому не довіряють керувати мітлою в ЖЕКУ - то покерувати КРАЇНОЮ йому точно не прийдеться - він починає всіх переконувати( хоча найголовніше для нього повірити в це самому) що вивчає досвід керування КРАЇНАМИ в найкращих теоретиків/практиків....
і саме тому не претендує на старшого двірника, бо якби він хотів - то був би президентом
але він алкаш зі стажем..бо його ніхто не розуміє
ні ларьочник
ні стм
ні хотаб
......
Почекай-почекай!
За твоєю логікою невдаха саме ти.
Бо тобі, отакому знаючому і досягшому результату саме в сфері бізнесу, не довіряють покерувати ринком країни. А ти тут вчиш, що треба робити.
І тебе не розуміє Детройт, який чомусь))) розуміє кейнсів-бальцеровичей.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28243
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:22
detroytred написав:
А поки читай Кейнса)))
Тут підтримую Будівельника: читати про щось і працювати з чимось - зовсім різний рівень розуміння, а тим паче пояснення іншим.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2897
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:25
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
А поки читай Кейнса)))
Тут підтримую Будівельника: читати про щось і працювати з чимось - зовсім різний рівень розуміння, а тим паче пояснення іншим.
Саме так.
Не бачу, щоб Будівельник читав *Кейнса*, бо не оперує його викладками.
І тим паче не бачу, щоб Будівельник працював з РИНКОМ КРАЇНИ.
Але пояснює))
Він пояснює відсеб'ятиною з рівня ларька ринок рівня країни.
І чомусь не хоче за це отримати Нобеля. За свої винаходи))
Це не менше рівня Нобеля!
Не докторської, а саме Нобелівської.
І ніхто не хоче вкрасти в нього цю суперідею. Дивно?
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 20 кві, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28243
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:25
detroytred написав:
Подивись про що мова,
Ти вчиш
а - США(Британію/Європу) - заявками що вони мало дають ( тобто на ТВОЮ думку вони ЗОБОВЯЗАНІ давати більше)
б - ти не повязуєш чомусь те що
Якщо сам НЕ МОЖЕШ СЕБЕ забезпечити - то не маєш ПРАВА вимагати це від інших...тим більше країн громадянином яких ти не є...
Це зрозуміло?
От так і з малого все починається
Спочатку вчишся відповідати за свої дії
Потім по отриманому результату від своїх дій РОЗУМІЄШ робив правильно чи ні
І тільки після того як все зробив правильно - можеш ПОЧИНАТИ просити інших повторити твій приклад праці/життя.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27394
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:28
detroytred написав:
Бо тобі, отакому знаючому і досягшому результату саме в сфері бізнесу, не довіряють покерувати ринком країни.
Я то не рвусь керувати ринком країни по тій простій причині що не керую навіть Краківським ринком Львова....
Тому для мене дивно як людина яка не керувала навіть мітлою - розповідає про те що мають робити керівники Держави...
Ба більше
Я казав і кажу
Кожен може почати з себе...
Якщо досяг чогось меншого ніж я - може спитатись в мене....
І саме для тих , хто досяг меншого - я МОЖУ написати книжку...але навіть у випадку якщо вони цю книжку прочитають - я НЕ МОЖУ гарантувати що добються аналогічних результатів.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27394
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:31
budivelnik написав: detroytred написав:
Подивись про що мова,
Ти вчиш
а - США(Британію/Європу) - заявками що вони мало дають ( тобто на ТВОЮ думку вони ЗОБОВЯЗАНІ давати більше)
б - ти не повязуєш чомусь те що
Якщо сам НЕ МОЖЕШ СЕБЕ забезпечити - то не маєш ПРАВА вимагати це від інших...тим більше країн громадянином яких ти не є...
Це зрозуміло?
От так і з малого все починається
Спочатку вчишся відповідати за свої дії
Потім по отриманому результату від своїх дій РОЗУМІЄШ робив правильно чи ні
І тільки після того як все зробив правильно - можеш ПОЧИНАТИ просити інших повторити твій приклад праці/життя.
Тобто презедент, українці не має права просити-вимагати в партнерів, якщо Україна сама не може забезпечити себе? )))))
І я не прошу і тим паче не вимагаю, я показую, що в партнерів є можливості надати.
Закінчуй вигадувати дурниці...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28243
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:34
budivelnik написав:
а - США(Британію/Європу) - заявками що вони мало дають ( тобто на ТВОЮ думку вони ЗОБОВЯЗАНІ давати більше)
б - ти не повязуєш чомусь те що
Якщо сам НЕ МОЖЕШ СЕБЕ забезпечити - то не маєш ПРАВА вимагати це від інших...тим більше країн громадянином яких ти не
Що за бред я прочитав. Завжди треба просити все і від усіх, в кого є ресурси. Якщо не прости - то нічого й не дадуть.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2897
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:35
budivelnik написав: detroytred написав:
Бо тобі, отакому знаючому і досягшому результату саме в сфері бізнесу, не довіряють покерувати ринком країни.
Я то не рвусь керувати ринком країни по тій простій причині що не керую навіть Краківським ринком Львова....
Тому для мене дивно як людина яка не керувала навіть мітлою - розповідає про те що мають робити керівники Держави...
Ба більше
Я казав і кажу
Кожен може почати з себе...
Якщо досяг чогось меншого ніж я - може спитатись в мене....
І саме для тих , хто досяг меншого - я МОЖУ написати книжку...але навіть у випадку якщо вони цю книжку прочитають - я НЕ МОЖУ гарантувати що добються аналогічних результатів.
Да тут увесь форум тільки тим і займається, що розповідає свої хотєлки ... що має робити від президента і до Детройта.
Оглянись навколо))
От тільки Детройт здебільшого займається обговоренням варіантів. А дехто саме намагається вимагати...
Вимагати від інших що їм робити.
Порівняй з моєю порадою -- читати Кейнса.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28243
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:42
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Ти вчиш
а - США(Британію/Європу) - заявками що вони мало дають ( тобто на ТВОЮ думку вони ЗОБОВЯЗАНІ давати більше)
б - ти не повязуєш чомусь те щоЯкщо сам НЕ МОЖЕШ СЕБЕ забезпечити - то не маєш ПРАВА вимагати це від інших...тим більше країн громадянином яких ти не є...
Це зрозуміло?
От так і з малого все починається
Спочатку вчишся відповідати за свої дії
Потім по отриманому результату від своїх дій РОЗУМІЄШ робив правильно чи ні
І тільки після того як все зробив правильно - можеш ПОЧИНАТИ просити інших повторити твій приклад праці/життя.е
Що за бред я прочитав. Завжди треба просити все і від усіх, в кого є ресурси. Якщо не прости - то нічого й не дадуть.
Брєд це не розуміти різницю між
ПРОСИТИ і ВИМАГАТИ....
Просити можемо і навіть зобовязані, при цьому чітко усвідомлюючи що якщо ми щось просимо то ЗМУШЕНІ враховувати побажання і можливості тих кого ПРОСИМО і якщо дадуть те що просимо - це автоматично переводить нас в боржників які зобовязані потім віддати те що просили( не обовязково у вигляді отриманої зброї...можна й у вигляді якихось інших цінностей)
А ВИМАГАТИ - не маємо права.
Все.
Це працює як між державами так і між людьми
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27394
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:50
Будівельник
Вихідний. Тому гадаю, що можна було трохи)) відійти від теми...
Але це останнє повідомлення по цій темі для тебе. Спробуй, може зрозумієш.
Один з головних факторів, чому ми далі не розвиваємося --- тому що ти не хочеш ставати мільярдером...
Ставати мільярдером і відповідно тягнути вище оточуючих.
Саме так працює система.
Що витягують себе (і автоматом інших) саме отакі активні, підприємчиві, упорні, спортивні)) і т.д.
Гейтси ж потягнули з мільйонерів в мільярдери...
Потягнули свої гаражні бізнеси до трансконтинентальних компаній.
Збагачуючи навіть американського бомжа...
Допетри цей. Один з головних факторів. Один з.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28243
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|25095
|
|
|1493
|185743
|
|
|6076
|613478
|
|