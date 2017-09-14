Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати
якщо нам будуть помагати, а москалям - не будуть, то треба воювати, поки в них не кінчаються гроші.
Так они напечатают еще. Ну они обесценятся. Ну забудет их рядовой работник завода как выглядит новый мерседес, новый айфон и новая стиральная машина. И даже как выглядят новые штаны. Как нам от этого легче?
The_Rebel написав:Уявімо, що ми зробимо по вашому плану - навіть якщо повністю перестанемо стріляти, то хто сказав, що Росія перестане? Як мінімум продовжать до захоплення територій по своїй конституції. Це те що вони навіть прямо говорять.
Визначіться, що нам вигідніше - рпв15-22 чи війна22-24? І зразу відпадуть зайві питання. Після підписання рпв кацапами проти її порушення орками будуть вже кнр з Індією, а це вже собі дорожче - втратити основних партнерів. Не треба сильно фантозувати про те, що буде після рпв, всі війни закінчуються рпв, до наступної війни.
Мда ....." радяньска закалка ". Вам відкритим текстом кажуть що протилежна сторона НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ з нами розмовляти НІ ПРО ЩО ! уруси тільки кажуть про свої умови , іншого нема . Ви -треба РПВ ! А з ким ? З вами ніхто і не збираться домовлятись . Вам кажуть що уруси заберуть . Ви сьогодні в здоровому глузді ?
Как в прошлом нехилый бизнесмен-фуроперевозчик, то есть человек который и без калькулятора умеет интегралы считать, попробуйте тут ответить на три вопроса: 1) как будет выглядеть наша победа над алкобалалайней, если никто до Челябинска и даже до МКАДа и не планирует пехотой доходить? 2) как можно победить противника советскими методами из 50-60х годов ведения боя, если даже оружия, дубового оружия 50-60х годов, там раз в десять больше, а про иссякнувшие ещё в 23м году запасы гиперзвукового хлама с непредсказуемой траекторией так вообще промолчим, тут наверно и 50ти кратное количественное превосходство, про живую силу, что отсвечивает в тепловизор и умирает без БК в посадках от ответного и плотного огня далее>>> 3) какая будет ваша стратегия на 5-7году этой ирано-иракской войны, если со снигерийской стороны погибнет допустим 5млн алкоголиков и бурятов, а с нашей - 5:(3...4)млн - значительно более ценных кадров для промышленности и с/х-ва и прочих сфер экономики, и кто будет содержать пенсов и иждевенцев в том числе и в погонах, и восстанавливать разрушенную экономику и инфрастуктуру при таких потерях с нашей стороны? Добавьте ещё пять лямов баб и детей которые к 2027году чухнут отсель тушкочучелом на ЕС-щену - и какие у вас перспективы перемогы вырисовываются?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 20 кві, 2024 20:02, всього редагувалось 2 разів.
Масштабная атака беспилотников в восьми областях России в ночь на субботу, 20 апреля, была совместной операцией Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на собеседников в спецслужбах.
Целью операции была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского военно-промышленного комплекса, утверждают источники, подчеркивая, что после атаки в некоторых районах возникли проблемы с электричеством и водоснабжением. Отмечается, что поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, там вспыхнули пожары. https://www.dw.com/ru/pri-atake-dronov- ... a-68878460
detroytred написав:Один з головних факторів, чому ми далі не розвиваємося --- тому що ти не хочеш ставати мільярдером...
Є кілька причин чому я не хочу(не можу ) стати мільярдером Перша - в мене дуже багато часу і здоровья пішло на те щоб стати мільйонером Друга - в мене відсутня мотивація працювати далі по тій простій причині що не встигну до смерті витратити те що вже маю Третя - як не дивно це б звучало , але я краще б став Чемпіоном світу чи Олімпійським Чемпіоном і це при томму що мільярдерів у світі менше ніж чемпіонів світу і олімпійських... Тобто я не зміг перемогти 99,99% населення...а ти фантазуєш що я б спробував перемогти 99,999%.
І останнє Совок в головах совків - невбиваємий... Їм вбили що членін голодува і віддавав цукор дітям, жуков під час блокади в Ленінграді харчувався як простий солдат...і тому вони думають що проблеми маленького совка в тому що великий ЛІДОР своїми зусиллями не витягнув їх всіх наверх.
Реалії інші
Є 15% населення чий дохід більший ніж 2*середній по Державі - їх можна назвати багатими ( без привязки до того де вони живуть) Є 25% населення чий дохід = середній по Державі - ці живуть так собі Є 60% населення чий дохід 0,5*середній по державі - ці бідні....
Так от Ці пропорції не може змінити жоден мільярдер.Вони будуть такими в суспільстві завжди. Єдине що може зробити член цього суспільства це підняти себе на якусь щаблинку.. Якщо це зроблять усі - все суспільство стане багатшим ..при цьому розподіл між бідними/середніми/багатими у відсотках все одно так і залишиться.
Бетон написав:в черновицкой области люди тцкашника со стволом видели, как гоняли?
Да. Бледный вид он имел - ствол достал руки трясутся и в глазах понимание что он в цугцванге - или будешь стрелять в гражданских и тебе потом капец и даже судья не пожалеет, или не будешь стрелять и тебе морду набьют если не уберешься. А что характерно - народ обозленный - пистолета уже не боится, знает что всех он один не перестреляет...
katso написав:Так они напечатают еще. Ну они обесценятся. Ну забудет их рядовой работник завода как выглядит новый мерседес, новый айфон и новая стиральная машина. И даже как выглядят новые штаны. Как нам от этого легче?
Я маю на увазі гроші (долари, золото, юані) а не фантики, за які москалі паралельно імпортують. Не буде грошей - не буде імпорта - не буде чим воювати
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Усі поправки до законопроєкту про підтримку України були відхилені в Палаті представників США.
Про це йдеться у трансляції "Голосу Америки" з Конгресу США.
Поправки, які відхилили:
Внесення поправки конгресвумен Вікторії Спарц, що пропонувала виключити з законопроєкту чотири положення, включаючи ті, які стосуються програми PDA. Ця програма дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. Поправка конгресвумен Кет Каммак, яка запропонувала скасувати всі невійськові фінансування, пов'язані з Україною. Поправка конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, що висувала пропозицію "зменшити кожну суму в доларах у цьому законі до нуля". Конгресмен Кевін Герн з Оклахоми відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів з "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій.
Недалеке майбутнє... Львів. В кафе "Будівельник" знаходить ветеран війни. Бере пиво і п'є собі його з бутилки за стійкою... А тут власник кафе з кимось голосно розмовляє, розказуючи, який він був надважливий в тилу і якби не він, то військові з голоду б здохли... Все це чує ветеран війни і каже власнику - закрий пістак! А власник починає огризатись і додає, що його сини теж під час війни сиділи в тилу і щось там робили надважливе.... Ветеран війни мовчки розбиває склянну пляшку на голові власника і непоспішаючи виходить з кафе...
Реальний фільм виглядає так: Ти спокійно фарбуєш стіни мохнатим валиком для хати під оренду. Геройствуєш лише тут. У Львові ведеш себе пристойно, бо розумієш, що можуть засадити між брів. Якщо зустрінеш з ким служив - розкатаєш пляху і швидко до дружини. Це все. Зустрітись і сказати щось в обличчя тим, кому ти казав все тут - ніколи. Бо все розумієш прекрасно.
Ідилічно.
Але як з’являються берсеркери?
За два роки на фронті вже вдосталь надивився потенційних психопатів. Алкоголізм, нетерпимість, крики навіть на здогадно рідних у телефоні... І строк не додає таким ментал.здоров`я.
Ще, для прикладу, торік навесні у філармонії ІФ продавали квитки на другий ярус. Я туди й купував. Минуло понад пів року, наступна відпустка -- вже не продають... Але якісь бабульки там таки сидять. Не надто затишно, що хтось за спиною і згори, але добре хоч бабульки. Але цікаве явище. Так ніби вже не все добре зі спокоєм в тилах...
Спікер Джонсон зустрівся з одеситом Сергієм Гайдаржи, дружина і 4-місячний син якого загинули від обстрілу РФ. ФОТО Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Спікер палати представників США Майк Джонсон зустрівся з Сергієм Гайдаржи, дружина і дитина якого загинули від російського удару по Одесі 2 березня. Про це повідомила у фейсбуці народний депутат Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ. "Дуже правильний крок. З трагічною передісторією. Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю. Дружина Сергія, яка загинула разом з крихітним сином, була донькою пастора. Джерело: https://censor.net/ua/p3485465