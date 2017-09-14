Додано: Суб 20 кві, 2024 20:02

detroytred написав: Один з головних факторів, чому ми далі не розвиваємося --- тому що ти не хочеш ставати мільярдером... Один з головних факторів, чому ми далі не розвиваємося --- тому що ти не хочеш ставати мільярдером...

Є кілька причин чому я не хочу(не можу ) стати мільярдеромПерша - в мене дуже багато часу і здоровья пішло на те щоб стати мільйонеромДруга - в мене відсутня мотивація працювати далі по тій простій причині що не встигну до смерті витратити те що вже маюТретя - як не дивно це б звучало , але я краще б став Чемпіоном світу чи Олімпійським Чемпіоном і це при томму що мільярдерів у світі менше ніж чемпіонів світу і олімпійських...Тобто я не зміг перемогти 99,99% населення...а ти фантазуєш що я б спробував перемогти 99,999%.І останнєСовок в головах совків - невбиваємий...Їм вбили що членін голодува і віддавав цукор дітям, жуков під час блокади в Ленінграді харчувався як простий солдат...і тому вони думають що проблеми маленького совка в тому що великий ЛІДОР своїми зусиллями не витягнув їх всіх наверх.Реалії іншіЄ 15% населення чий дохід більший ніж 2*середній по Державі - їх можна назвати багатими ( без привязки до того де вони живуть)Є 25% населення чий дохід = середній по Державі - ці живуть так собіЄ 60% населення чий дохід 0,5*середній по державі - ці бідні....Так отЦі пропорції не може змінити жоден мільярдер.Вони будуть такими в суспільстві завжди.Єдине що може зробити член цього суспільства цепідняти себе на якусь щаблинку..Якщо це зроблять усі - все суспільство стане багатшим ..при цьому розподіл між бідними/середніми/багатими у відсотках все одно так і залишиться.Це хоч зрозуміло?