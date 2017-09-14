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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78007801780278037804 ... 7806>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тупий перехід на особистості.
Коли аргументів нуль, а нове мімо згенерити незручно вже.

Гуляй, розумниця.

Закрий песдак ХАМЛО - це тобі Воїни писали, чи вони для тебе диванного військового мирного часу не авторитет? Га? Ти лише з панянками такий герой? А з биками сержантами, сподіваюсь, був максимально ввічливий?Так? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:17

  mephala написав:
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

что интересно вас за эти мысли не пи3дят, а lapay пытаются клевать. В 108й доказывает некоторым важно не содержание, а автор текста.


Вся різниця в тому що "Banderlog" в ЗСУ і захіщає Україну .
А "lapay" ....... та іще багато хто ,сміливі тільки за екраном монітора .

Як "lapay" доставити до лінії зіткнення , то прийдеться реанімацію викликати , бо від діареї на нервовому стані помре .[/quote]

так не долго скатится и до им можно грабить/убивать/насиловать так как они защищали старну[/quote]

Я давно про це вже писав ....
Наприклад !!!!

До вас додому зайшли чужі виродки .
Вони спочатку забросали вас бомбами , потім просто побили , зайняли частину житла , проехали на танке и БМП по вашим ногам .......
Частесенько штрикають вас ножичком , ..... ну і т.д.

А ви такий , а давайте по квартире РПВ проведем . АНИ ПАЙМУТ и простят .
ПАЧЯМУ с НИМИ не ведут диалог ? С ними надо разговаривать !
А как только вы подходите к туалету , вас бьют по голове палкой( вы естественно справляете себе в трусы БОЛЬШУЮ нужду ) и говорят , мы в конституцию себе хату записали , так что смотри .
Лучше не ходи , все равно хата будет наша .
Вы что ЕБ ..... ЫЕ ? Вы разве не понимаете о чем я пишу ?
Именно по этому я к вам с таким недоверием отношусь .
За нейтральными фразами НЕТ КОНКРЕТИКИ .
ПОКА вы заехавшего с балкона не сбросите ничего хорошего не будет .
АМИНЬ
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:18

  budivelnik написав:
І останнє
Совок в головах совків - невбиваємий...
Їм вбили що членін голодува і віддавав цукор дітям, жуков під час блокади в Ленінграді харчувався як простий солдат...і тому вони думають що проблеми маленького совка в тому що великий ЛІДОР своїми зусиллями не витягнув їх всіх наверх.

Реалії інші

Це хоч зрозуміло?

Зрозуміло, що прийдеться все ж таки порушити.
Бо такої дурні, як порівняти Форда (який свої авто посунув на увесь світ, або Гейтса і т.д., керівників-власників Боїнга, Локхіда, або *Стандарт Ойл*, банки Морганів..) з членіном?

Що ти несеш....
Випирни з того совка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:21

  stm написав:
  mephala написав:
  fler написав:продовжимо про Францію - інтернет коштує понад 100Є на місяць, вартість житла кратно вища за Україну.


кратно это во сколько?

450$ Киев, 800$ Варшава, 1100$ Прага, квартира в Париже не 9м2, а 60м2 боюсь даже представить )

А гетманцев не боїться:
народний депутат орендує квартиру у Франції для своєї дружини та двох синів.
Однак найцікавіше – це вартість оренди, яка вселяє повагу сумою в 9 923 007 гривень. https://znaj.ua/kompromat/476992-orenda ... -getmancev

За таку суму можна було би викупити декілька сіл на батьківщині.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:24

  холява написав:
Я давно про це вже писав ....
Наприклад !!!!

До вас додому зайшли чужі виродки .
Вони спочатку забросали вас бомбами , потім просто побили , зайняли частину житла , проехали на танке и БМП по вашим ногам .......
Частесенько штрикають вас ножичком , ..... ну і т.д.

А ви такий , а давайте по квартире РПВ проведем . АНИ ПАЙМУТ и простят .
ПАЧЯМУ с НИМИ не ведут диалог ? С ними надо разговаривать !
А как только вы подходите к туалету , вас бьют по голове палкой( вы естественно справляете себе в трусы БОЛЬШУЮ нужду ) и говорят , мы в конституцию себе хату записали , так что смотри .
Лучше не ходи , все равно хата будет наша .
Вы что ЕБ ..... ЫЕ ? Вы разве не понимаете о чем я пишу ?
Именно по этому я к вам с таким недоверием отношусь .
За нейтральными фразами НЕТ КОНКРЕТИКИ .
ПОКА вы заехавшего с балкона не сбросите ничего хорошего не будет .
АМИНЬ

+100500

Пишешь, обьясняешь, в Черниговской области всё это было.
Убивали просто так
Не слышат - "нас это не касается",

Пока в своем анусе чеченский хуй не обнаружат - никому не поверят
Позиция страуса - голова в бетон, жопа наружу

Ещё и обижаются, когда им про это пишешь
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 20 кві, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:24

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Тупий перехід на особистості.
Коли аргументів нуль, а нове мімо згенерити незручно вже.

Гуляй, розумниця.

Закрий песдак ХАМЛО - це тобі Воїни писали, чи вони для тебе диванного військового мирного часу не авторитет? Га? Ти лише з панянками такий герой? А з биками сержантами, сподіваюсь, був максимально ввічливий?Так? :wink:

Вау, Василь випирнув. Знов з тим же самим. Забув, що йому про його пістак Воїн писав. І що? Не авторитет?
Тобі самому не смішно зі своїх аргументів? Га?))

Для биків взводних з їз сержантами в мене поруч общага побратимів-технарів була. Закрила їм пістаки миттєво.

Ти того, давай про себе...
Про свій хероїчний похід до фронту протягом вже 2+ роки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:27

  pesikot написав:
  холява написав:
Я давно про це вже писав ....
Наприклад !!!!

До вас додому зайшли чужі виродки .
Вони спочатку забросали вас бомбами , потім просто побили , зайняли частину житла , проехали на танке и БМП по вашим ногам .......
Частесенько штрикають вас ножичком , ..... ну і т.д.

А ви такий , а давайте по квартире РПВ проведем . АНИ ПАЙМУТ и простят .
ПАЧЯМУ с НИМИ не ведут диалог ? С ними надо разговаривать !
А как только вы подходите к туалету , вас бьют по голове палкой( вы естественно справляете себе в трусы БОЛЬШУЮ нужду ) и говорят , мы в конституцию себе хату записали , так что смотри .
Лучше не ходи , все равно хата будет наша .
Вы что ЕБ ..... ЫЕ ? Вы разве не понимаете о чем я пишу ?
Именно по этому я к вам с таким недоверием отношусь .
За нейтральными фразами НЕТ КОНКРЕТИКИ .
ПОКА вы заехавшего с балкона не сбросите ничего хорошего не будет .
АМИНЬ

+100500

Пишешь, обьясняешь, в Черниговской области всё это было.
Убивали просто так
Не слышат - "нас это не касается",

Пока в своем анусе чеченский хуй не обнаружат - никому не поверят
Позиция страуса - голова в бетон, жопа наружу

Ещё и обижаются, когда им про это пишешь

Так що Порошенко отаке РПВ і описане зробив і нічьо?
Чи те другоє?

Про "они паймут простят" та ін. у Лепея нема ні слова. От нема і все.
Запитайте у Холяви звідки він це вигадав?
От цікаво ж.
Як вигадують.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:35

detroytred
Так що Порошенко отаке РПВ і описане зробив і нічьо?
Чи те другоє?

Я відповів до чого призиває "лапей " в тому форматі , в якому розуміють РПВ він , та ще деякі " дамашніе патрійоти " за екраном монітора .

Так трясущихся за своє життя .
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:35

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
І останнє
Совок в головах совків - невбиваємий...
Їм вбили що членін голодува і віддавав цукор дітям, жуков під час блокади в Ленінграді харчувався як простий солдат...і тому вони думають що проблеми маленького совка в тому що великий ЛІДОР своїми зусиллями не витягнув їх всіх наверх.

Реалії інші

Є 15% населення чий дохід більший ніж 2*середній по Державі - їх можна назвати багатими ( без привязки до того де вони живуть)
Є 25% населення чий дохід = середній по Державі - ці живуть так собі
Є 60% населення чий дохід 0,5*середній по державі - ці бідні....

Так от
Ці пропорції не може змінити жоден мільярдер.Вони будуть такими в суспільстві завжди.
Єдине що може зробити член цього суспільства це
підняти себе на якусь щаблинку..
Якщо це зроблять усі - все суспільство стане багатшим ..при цьому розподіл між бідними/середніми/багатими у відсотках все одно так і залишиться.

Це хоч зрозуміло?

Зрозуміло, що прийдеться все ж таки порушити.
Бо такої дурні, як порівняти Форда (який свої авто посунув на увесь світ, або Гейтса і т.д., керівників-власників Боїнга, Локхіда, або *Стандарт Ойл*, банки Морганів..) з членіном?

Що ти несеш....
Випирни з того совка.
При чому тут ФОРД ? , який до речі був фашистом
Так він придумав конвеєр ...чим допоміг примітивам стояти 14 годин виконуючи одну примітивну операцію..
Цим він ЗДЕШЕВИВ виготовлення авто , але НЕ ЗБАГАТИВ своїх працівників

Ти ж хочеш бути багатим але при цьому працювати менше....
Форд зробив навпаки
Працівники стали виконувати БІЛЬШЕ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦІ і менше думати....

Якраз приклади які ти приводиш і показують твоє невігластво в предметі економіка...
В якомусь повідомленні вище ти написав
Будівельник не цитує Кейнса....
а нафіга мені цитувати?
кейнс це сталінсько/гітлерівський/путінський підхід до економіки
Я не кейнсіанець
я вважаю ( і історія це підтверджує - кейнсівська модель не працювала ефективно більше ніж 5 років в жодній з країн які її використовували)- що ідеї кейна і совкові - одного поля ягоди.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:36

detroytred

НЕ ,НЕ ...... з вами я не буду розмовляти .
ВИБАЧЬТЕ .
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