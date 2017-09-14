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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 780178027803780478057806>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:37

Свято мобілізації наближається!©)))

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Тупий перехід на особистості.
Коли аргументів нуль, а нове мімо згенерити незручно вже.

Гуляй, розумниця.

Закрий песдак ХАМЛО - це тобі Воїни писали, чи вони для тебе диванного військового мирного часу не авторитет? Га? Ти лише з панянками такий герой? А з биками сержантами, сподіваюсь, був максимально ввічливий?Так? :wink:

Та і тобі те саме воїни пишуть, а ти не слухаєш нас! :mrgreen:

Нічого, скоро прийдеш до нас, то ми тобі його закриємо! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:40

  холява написав:detroytred
Так що Порошенко отаке РПВ і описане зробив і нічьо?
Чи те другоє?

Я відповів до чого призиває "лапей " в тому форматі , в якому розуміють РПВ він , та ще деякі " дамашніе патрійоти " за екраном монітора .

Так трясущихся за своє життя .

В ЛЕПЕЯ аргумент не його життя, а ризики КРАЇНІ ТА УКРАЇНЦЯМ втратити ще більше. Від продовження активних БД. Більше, ніж СПРОБУВАТИ (хоча б спробувати) і досягти РПВ.

Точніше -- він впевнений, що так і буде. Не ризики, а так і буде.

Спростовуйте аргументовно його бачення. Це буде конструктивно і цікаво.
Ніж просто звинувачувати його. І таке бачення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:41

За 2р не зміг дійти?

  pesikot написав:Пишешь, обьясняешь, в Черниговской области всё это было.
Убивали просто так
Не слышат - "нас это не касается",

Пока в своем анусе чеченский хуй не обнаружат - никому не поверят
Позиция страуса - голова в бетон, жопа наружу
Так і тобі пишеш/пояснюєш, а ти як страус! :mrgreen:
Ще раз - чого ти зразу не пішов(і до сих пір не йдеш) в ЗСУ, щоб за рідний Чернігів дати добрячої мзди ворогу?
А заховався, як страус? :mrgreen: 🤦🏻
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:44

Ну що це за дитячі істерики в пісочниці?)))

Нє, ну то капець!
Щось ухилянти вимагають, кидають "пред'яви"... - а самі ДВА РОКИ в куй не дують, щоб піти в ЗСУ і показати "як треба воювати"!


А та наша тутешня маНдамс в окулярах?
Теж стогне "ойо-йой, бомблять Миколаїв..." - а свого чоловіка ще глибше в пі сту ховає від ТЦК!!!

Чому твій чоловік до сих пір не пішов в ЗСУ??? А Успіх мав і Миколаїв захищати, і Херсон, і Бахмут, і Лиман...

Як так???

І ви всі ще щось вимагаєте?
Вам всім ще язик повертається щось патякати воїнам ЗСУ???!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 20 кві, 2024 20:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:45

  katso написав:
  Бетон написав:в черновицкой области люди тцкашника со стволом видели, как гоняли?

Да. Бледный вид он имел - ствол достал руки трясутся и в глазах понимание что он в цугцванге - или будешь стрелять в гражданских и тебе потом капец и даже судья не пожалеет, или не будешь стрелять и тебе морду набьют если не уберешься. А что характерно - народ обозленный - пистолета уже не боится, знает что всех он один не перестреляет...

це народ борзий, бо живе в цивілізованій країні. в денере би навіть не залупалися...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:47

Допомогу США для України прийнято! 8)
Вже понад 218 голосів!
fler
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:47

  Shaman написав:
  katso написав:
  Бетон написав:в черновицкой области люди тцкашника со стволом видели, как гоняли?

Да. Бледный вид он имел - ствол достал руки трясутся и в глазах понимание что он в цугцванге - или будешь стрелять в гражданских и тебе потом капец и даже судья не пожалеет, или не будешь стрелять и тебе морду набьют если не уберешься. А что характерно - народ обозленный - пистолета уже не боится, знает что всех он один не перестреляет...

це народ борзий, бо живе в цивілізованій країні. в денере би навіть не залупалися...

От би і нам так правда? Вчора ты курей продавав, а сьогодні х калашом лохів щімиш
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:49

Будівельник
*Цим він ЗДЕШЕВИВ виготовлення авто , але НЕ ЗБАГАТИВ своїх працівників*

Почни зі Сміта)))
Звідки виник сам ринок.
Саме з збільшення продуктивності праці, яка здешевшила собівартість. І зробила появу надлишку і доступність товарів. Обмін.
Ринок -- це надлишок товарів... і спрос (як доступність товарів населенню). А в корінці ота проізводітєльность праці. І конвєйєр один з її інструментів.

Почни з абетки.
І не сміши Фордом, зробивши вигляд, що не помітив інших ФІО.
Цирк...

Або Кейнс... Аргументуй Фрідменом та ін. Тільки не відсеб'ятиною))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:49

  fler написав:Допомогу США для України прийнято! 8)
Вже понад 218 голосів!


А скільки треба голосів щоб прийняти ?
Я вибачаюсь , не знаю

ПАЛАТА ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОГОЛОСУВАЛА ЗА ПЕРЕДАЧУ ЗАМОРОЖЕНИХ РОСІЙСЬКИХ АКТИВІВ УКРАЇНІ

https://ua.news/ua/world/palata-predsta ... e_vignette
може помилка ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hallelujah! 61млрд.$ но заставили понервничать )))
stm
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