detroytred написав:Тупий перехід на особистості. Коли аргументів нуль, а нове мімо згенерити незручно вже.
Гуляй, розумниця.
Закрий песдак ХАМЛО - це тобі Воїни писали, чи вони для тебе диванного військового мирного часу не авторитет? Га? Ти лише з панянками такий герой? А з биками сержантами, сподіваюсь, був максимально ввічливий?Так?
Та і тобі те саме воїни пишуть, а ти не слухаєш нас!
Нічого, скоро прийдеш до нас, то ми тобі його закриємо!
Бетон написав:в черновицкой области люди тцкашника со стволом видели, как гоняли?
Да. Бледный вид он имел - ствол достал руки трясутся и в глазах понимание что он в цугцванге - или будешь стрелять в гражданских и тебе потом капец и даже судья не пожалеет, или не будешь стрелять и тебе морду набьют если не уберешься. А что характерно - народ обозленный - пистолета уже не боится, знает что всех он один не перестреляет...
це народ борзий, бо живе в цивілізованій країні. в денере би навіть не залупалися...
Бетон написав:в черновицкой области люди тцкашника со стволом видели, как гоняли?
Да. Бледный вид он имел - ствол достал руки трясутся и в глазах понимание что он в цугцванге - или будешь стрелять в гражданских и тебе потом капец и даже судья не пожалеет, или не будешь стрелять и тебе морду набьют если не уберешься. А что характерно - народ обозленный - пистолета уже не боится, знает что всех он один не перестреляет...
це народ борзий, бо живе в цивілізованій країні. в денере би навіть не залупалися...
От би і нам так правда? Вчора ты курей продавав, а сьогодні х калашом лохів щімиш
Будівельник *Цим він ЗДЕШЕВИВ виготовлення авто , але НЕ ЗБАГАТИВ своїх працівників*
Почни зі Сміта))) Звідки виник сам ринок. Саме з збільшення продуктивності праці, яка здешевшила собівартість. І зробила появу надлишку і доступність товарів. Обмін. Ринок -- це надлишок товарів... і спрос (як доступність товарів населенню). А в корінці ота проізводітєльность праці. І конвєйєр один з її інструментів.
Почни з абетки. І не сміши Фордом, зробивши вигляд, що не помітив інших ФІО. Цирк...
Або Кейнс... Аргументуй Фрідменом та ін. Тільки не відсеб'ятиною))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.