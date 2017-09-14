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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78027803780478057806>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:56

  detroytred написав:
  холява написав:detroytred
Так що Порошенко отаке РПВ і описане зробив і нічьо?
Чи те другоє?

Я відповів до чого призиває "лапей " в тому форматі , в якому розуміють РПВ він , та ще деякі " дамашніе патрійоти " за екраном монітора .

Так трясущихся за своє життя .

В ЛЕПЕЯ аргумент не його життя, а ризики КРАЇНІ ТА УКРАЇНЦЯМ втратити ще більше. Від продовження активних БД. Більше, ніж СПРОБУВАТИ (хоча б спробувати) і досягти РПВ.

Точніше -- він впевнений, що так і буде. Не ризики, а так і буде.

Спростовуйте аргументовно його бачення. Це буде конструктивно і цікаво.
Ніж просто звинувачувати його. І таке бачення.


Втратимо, чи самі віддамо не має значення .
Поки їх " з балкона не сбросять " діла не буде .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Палата представителей одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине
Теперь дело за Сенатом и президентом США Джо Байденом.
...
Общий пакет помощи Украине предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов. Их распределят по следующим направлениям:

- 23,2 миллиарда на закупку для армии США оборонных товаров на замену тем, которые передаются Украине, а также на оплату оборонных услуг, предоставленных Украине;
- 11,3 миллиарда на текущие военные операции США в регионе;
- 13,8 миллиардов на закупку передовых систем вооружений, оборонных изделий и оборонных услуг у американской промышленности;
- 26 миллионов на финансирование системы надзора и контроля за помощью и оборудованием, предоставляемыми Украине.


2) Палата представників США схвалила довгоочікуваний пакет допомоги Україні на понад $60 млрд
Далі законопроєкт має підтримати Сенат


PS. Десь дуже плаче одна психологіня, про "помощь только до конца года"
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:01

Bobua

Ідилічно.

Але як з’являються берсеркери?

За два роки на фронті вже вдосталь надивився потенційних психопатів. Алкоголізм, нетерпимість, крики навіть на здогадно рідних у телефоні...
І строк не додає таким ментал.здоров`я.


Я не кажу що проблеми нема зовсім. Світова практика показує, що вона є.
Я про те, що коли в стартовому передвоєнному суспільстві є до 10% (чи більше?) людей з достатньо серйозними психічними не нормальностями (алкоголізм я включу туди ж) , то ясно що війна їх не зцілить. Більше того, такі люди зазвичай в нижніх прошарках суспільства, а саме їх першими і прошерстили ТЦК.
Я вважаю, що оці відбиті , вони на тлі окопного алкоголізму ще більше опустяться. Будуть ще більше чіплятись до людей, бо тепер є вже законна підстава гнройствувати «я воював поки ти собака тут ховався».
В той самий час серед нормальних лише невелика кількість впаде і опуститься, або поїде кукухою.
У нас на форумі є кілька піхотинців (і пушкарь) . Кукуха у всіх на місці. Так, напружені, виснажені, але притомні. Хай нікого не обманює поведінка долярчика. Це форумне геройство. В житті він не тільки не зробить нікому нічого, а навіть не скаже. Не той типаж.
По 14-15му року , де також люди прийшли через жахи. Нема прямо значимих цифр без кукух. Я якось казав, що після подій іловайська отримав відпустку, і по дорозі на захід на АЗС бухало троє -четверо хлопців. Вони наче знали до кого, звернулись чому я тут відпочиваю , поки вони з іловайська виходили. Це не було хамськи, це була образа і нерозуміння. Я то пояснив що я був в одній упряжці, але тема не про це. Тема про те, що це не була агресія. Це образа.
Воїни будуть ображені однозначно. Будуть в нерозумінні «як так». Але кидатись на людей будуть лише ті, хто і до цього був ібанашка.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:02

  stm написав:Hallelujah! 61млрд.$ но заставили понервничать )))



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холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:03

  холява написав:Втратимо, чи самі віддамо не має значення .
Поки їх " з балкона не сбросять " діла не буде .

У вас з Лепеєм різні тільки способи скиду:
1. Ви - за негайно.
2. Лепей - по азейбаржанському сценарію. І пояснює чому саме так, а не інакше.

У вас пояснення чому тільки ваш варіант -- бо хто проти ті зрадники, боягузи тощо.
В інших прихильників негайно до кордонів 91-го:
- зменшиться допомога
- мордор посилиться і знов нападе
- ми самі послабимося
- активні БД грають на нашу користь. Проти мордору.

Нормальне обговорення.
Навіщо образи кидати? Або щось вигадувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Звідки виник сам ринок.
Сєма і єтот поц будет учить нас делать бізнес....
Я 30 років працюючи ВСЕРЕДИНІ ринку ,
підлаштовуючись під ЗМІНИ ринку ,
міняючи напрямки своєї діяльності під ВПЛИВОМ ринку,
вивчаючи вимоги ДЕРЖАВИ і СУСПІЛЬСТВА - досяг певного успіху( обійшов в конкурентній боротьбі 95% населення України ).
Ба більше створив локальний вплив на ринок , з допомогою якого ОСОБИСТО мій Бізнес ВИБЄ з нашого ринку 2 млн грн/рік(2023рік) кацапських грошей, план на 2024 - 3 млн грн
і якийсь воєнпенс буде мені розказувати що я в ринку розбираюсь гірше ніж він...

ПС
Америкоси проголосували по законопроекту 8035
ЗА 311 Проти 112 утримались 8
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:07

  холява написав:
  fler написав:Допомогу США для України прийнято! 8)
Вже понад 218 голосів!


А скільки треба голосів щоб прийняти ?
Я вибачаюсь , не знаю

Щоб прийняти, як раз треба понад 218. По факту ЗА - 311, проти - 112.
Що цікаво - респи: за - 101, проти - 112. Це розбрат у партії.
Демократи проголосували одностайно За - 210, проти - 0.
У залі голосування була ейфорія, конгресмени дістали прапорці України та розмахували ними. Спікер Джонсон двічі робив їм зауваження: "у Конгресі США заборонено використовувати прапори інших країн, тому сховайте прапорці". Це було неймовірно зворушливе видовище.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:10

detroytred

Я ніде не писав що НЕГАЙНО .
Але розмовляти з ними потрібно тільки через приціл класного вінтаря .(снайперьской гвинтівки )
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:Відповідаю, в мене є родичі і в криму і на днр з усіма ми не дуже в контактах зрозуміло чому, так ось відповідь НІЧОГО не змінилося, як жили 20років так і ці 10 прожили, тільки на останніх роках пів даху знесло, але це таке...

Спитайте у Рассела Бентлі "Техаса" як там добре жити
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 78027803780478057806>
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