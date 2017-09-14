Теперь дело за Сенатом и президентом США Джо Байденом. ... Общий пакет помощи Украине предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов. Их распределят по следующим направлениям:
- 23,2 миллиарда на закупку для армии США оборонных товаров на замену тем, которые передаются Украине, а также на оплату оборонных услуг, предоставленных Украине; - 11,3 миллиарда на текущие военные операции США в регионе; - 13,8 миллиардов на закупку передовых систем вооружений, оборонных изделий и оборонных услуг у американской промышленности; - 26 миллионов на финансирование системы надзора и контроля за помощью и оборудованием, предоставляемыми Украине.
За два роки на фронті вже вдосталь надивився потенційних психопатів. Алкоголізм, нетерпимість, крики навіть на здогадно рідних у телефоні... І строк не додає таким ментал.здоров`я.
Я не кажу що проблеми нема зовсім. Світова практика показує, що вона є. Я про те, що коли в стартовому передвоєнному суспільстві є до 10% (чи більше?) людей з достатньо серйозними психічними не нормальностями (алкоголізм я включу туди ж) , то ясно що війна їх не зцілить. Більше того, такі люди зазвичай в нижніх прошарках суспільства, а саме їх першими і прошерстили ТЦК. Я вважаю, що оці відбиті , вони на тлі окопного алкоголізму ще більше опустяться. Будуть ще більше чіплятись до людей, бо тепер є вже законна підстава гнройствувати «я воював поки ти собака тут ховався». В той самий час серед нормальних лише невелика кількість впаде і опуститься, або поїде кукухою. У нас на форумі є кілька піхотинців (і пушкарь) . Кукуха у всіх на місці. Так, напружені, виснажені, але притомні. Хай нікого не обманює поведінка долярчика. Це форумне геройство. В житті він не тільки не зробить нікому нічого, а навіть не скаже. Не той типаж. По 14-15му року , де також люди прийшли через жахи. Нема прямо значимих цифр без кукух. Я якось казав, що після подій іловайська отримав відпустку, і по дорозі на захід на АЗС бухало троє -четверо хлопців. Вони наче знали до кого, звернулись чому я тут відпочиваю , поки вони з іловайська виходили. Це не було хамськи, це була образа і нерозуміння. Я то пояснив що я був в одній упряжці, але тема не про це. Тема про те, що це не була агресія. Це образа. Воїни будуть ображені однозначно. Будуть в нерозумінні «як так». Але кидатись на людей будуть лише ті, хто і до цього був ібанашка.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 21:04, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Втратимо, чи самі віддамо не має значення . Поки їх " з балкона не сбросять " діла не буде .
У вас з Лепеєм різні тільки способи скиду: 1. Ви - за негайно. 2. Лепей - по азейбаржанському сценарію. І пояснює чому саме так, а не інакше.
У вас пояснення чому тільки ваш варіант -- бо хто проти ті зрадники, боягузи тощо. В інших прихильників негайно до кордонів 91-го: - зменшиться допомога - мордор посилиться і знов нападе - ми самі послабимося - активні БД грають на нашу користь. Проти мордору.
Нормальне обговорення. Навіщо образи кидати? Або щось вигадувати.
Сєма і єтот поц будет учить нас делать бізнес.... Я 30 років працюючи ВСЕРЕДИНІ ринку , підлаштовуючись під ЗМІНИ ринку , міняючи напрямки своєї діяльності під ВПЛИВОМ ринку, вивчаючи вимоги ДЕРЖАВИ і СУСПІЛЬСТВА - досяг певного успіху( обійшов в конкурентній боротьбі 95% населення України ). Ба більше створив локальний вплив на ринок , з допомогою якого ОСОБИСТО мій Бізнес ВИБЄ з нашого ринку 2 млн грн/рік(2023рік) кацапських грошей, план на 2024 - 3 млн грн і якийсь воєнпенс буде мені розказувати що я в ринку розбираюсь гірше ніж він...
ПС Америкоси проголосували по законопроекту 8035 ЗА 311 Проти 112 утримались 8
fler написав:Допомогу США для України прийнято! Вже понад 218 голосів!
А скільки треба голосів щоб прийняти ? Я вибачаюсь , не знаю
Щоб прийняти, як раз треба понад 218. По факту ЗА - 311, проти - 112. Що цікаво - респи: за - 101, проти - 112. Це розбрат у партії. Демократи проголосували одностайно За - 210, проти - 0. У залі голосування була ейфорія, конгресмени дістали прапорці України та розмахували ними. Спікер Джонсон двічі робив їм зауваження: "у Конгресі США заборонено використовувати прапори інших країн, тому сховайте прапорці". Це було неймовірно зворушливе видовище.
BeneFuckTor написав:Відповідаю, в мене є родичі і в криму і на днр з усіма ми не дуже в контактах зрозуміло чому, так ось відповідь НІЧОГО не змінилося, як жили 20років так і ці 10 прожили, тільки на останніх роках пів даху знесло, але це таке...
Спитайте у Рассела Бентлі "Техаса" як там добре жити