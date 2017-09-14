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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7803780478057806>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Звідки виник сам ринок.
Сєма і єтот поц будет учить нас делать бізнес....
Я 30 років працюючи ВСЕРЕДИНІ ринку ,
підлаштовуючись під ЗМІНИ ринку ,
міняючи напрямки своєї діяльності під ВПЛИВОМ ринку,
вивчаючи вимоги ДЕРЖАВИ і СУСПІЛЬСТВА - досяг певного успіху( обійшов в конкурентній боротьбі 95% населення України ).
Ба більше створив локальний вплив на ринок , з допомогою якого ОСОБИСТО мій Бізнес ВИБЄ з нашого ринку 2 млн грн/рік(2023рік) кацапських грошей, план на 2024 - 3 млн грн
і якийсь воєнпенс буде мені розказувати що я в ринку розбираюсь гірше ніж він...

ПС
Америкоси проголосували по законопроекту 8035
ЗА 311 Проти 112 утримались 8

Якщо в тебе Форд лише створив конвейєр і цим не збагатив своїх робітників (ринок країни, населення Америки), то -- да.
В ЦІЙ абетці ринку ти не розбираєшся.

В ринка багато складових. Мова саме про ту, де ти, виходить, не розбираєшся.
Чекай може хтось підніме обговорення де ти розбираєшся і маєш досягнення.
Але!
Це нікому не цікаво... Чекай.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:18

  холява написав:detroytred

Я ніде не писав що НЕГАЙНО .
Але розмовляти з ними потрібно тільки через приціл класного вінтаря .(снайперьской гвинтівки )

Добре. Уточню -- не припиняючи.

Так і РПВ не пропонує обніматися з ними, а саме через приціл вінтаря спробувати і припинити активні БД.
За цей час посилитися і дочекавшись, поки оті ПРОГОНОЗИ розладів в мордорі від тутошніх дописувачів здійсняться, повернути своє, як Азейбаржан.
Меншими втратами.
З меншими ризиками зараз втрати ще більше.

І все це саме через приціл.
Перемовини теж через приціл.
Що не так?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так що, можна підняти рюмаху бакарді? Чи краще не гнівити байдена, хай спочатку підпише?

Детройт, ну чому вас знов так багато…. :evil:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:21

  Hotab написав:Так що, можна підняти рюмаху бакарді? Чи краще не гнівити байдена, хай спочатку підпише?

Детройт, ну чому вас знов так багато…. :evil:


Я вже не такий сміливий , що баккарді , але каберне піду провідаю ......
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Цим він ЗДЕШЕВИВ виготовлення авто , але НЕ ЗБАГАТИВ своїх працівників

Спеціально глянув статистику.
Середня ЗП на ринку в 1914 році 3,56$ в день, зміна 9 годин. В Форда з конвеєром ЗП 5$ в день, і 8 годин зміна. А так звісно він не збагатив робочих.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:22

  Hotab написав:Так що, модна підняти рюмаху бакарді? Чи краще не гнівити байдена, хай спочатку підпише?

Звісно можна.
Позитив є? Є.

Підпише, нікуди не діниться. Приводів не підписати нема.
Після підпису можна ще рюмаху.
Після фактичного отримання ще.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:22

  detroytred написав:В ринка багато складових.
Багато
І на підставі 30-річного перебування всередині ринку я можу константувати
1 Я краще ніж 95% українців керував своїм бізнесом - звідси випливає що я краще ніж 95% знаю/відчуваю/впливаю на ринок.
2 Я може й гірше від кіосакі чи Бальцеровича розбираюсь в теоретичних питаннях
Але я точно знаю
ти знаходишся серед тих 30% найгірш підготовлених економістів серед населення України

Тому
Твої вихваляння типу
знаю азбуку-розбираюсь де яка буква - це рівень третього класу...деколи навіть другої половини першого.
Якраз вік коли населення вивчило азбуку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:24

  холява написав:
  Hotab написав:Так що, можна підняти рюмаху бакарді? Чи краще не гнівити байдена, хай спочатку підпише?

Детройт, ну чому вас знов так багато…. :evil:


Я вже не такий сміливий , що баккарді , але каберне піду провідаю ......

Ещё Сенат, но там всё отлично с голосами, но надо пакетом, я не досмотрела Израиль приняли. Вроде должны и завтра Сенат хотят до каникул успеть прям всё :)
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:26

  Hotab написав:Детройт, ну чому вас знов так багато…. :evil:

Накинули рюмаху і вам-альфі знов я примарився конкурентом?
Чи може з'явився хоч якись-то дійсно об'єктивним привід для зауваження і ви не змогли не скористатися?

З другою версією згоден.
Не. Велик гріх. На фоні гріхів деяких)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  чик написав:то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?

Знаю достатньо мешканців Криму і Донецької області, які виїхали звідти 10 років тому і не проти б вернутись додому, якщо там буде Україна.
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