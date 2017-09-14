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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7803780478057806
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:30

detroytred

Накинули рюмаху і вам-альфі знов я примарився конкурентом?


Тільки вибираю..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:31

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Цим він ЗДЕШЕВИВ виготовлення авто , але НЕ ЗБАГАТИВ своїх працівників
Спеціально глянув статистику.
Середня ЗП на ринку в 1914 році 3,56$ в день, зміна 9 годин. В Форда з конвеєром ЗП 5$ в день, і 8 годин зміна. А так звісно він не збагатив робочих.
Цікава статистика...

От тільки питаннячко
3,56*9годин=32,04
5,00*8 годин =40,00 - різниця в 20%....
А як змінились витрати фізичних сил ( інтенсивність праці )?
Самі то як думаєте?
Операція - примітивніша
Кількість людей які можуть виконувати примітивні операції-більша
Кількість претендентів більша - вибрали тих хто повільніше чи тих хто швидше крутить гайку?

ПС
В далеких 1985-1990 роках служив в НДР....
Чим кращий фахівець - тим повільніше працює ( але чим кращий тим більше функцій може виконувати) проте оплата за годину-стала(вища в кращого ) і по барабану яку по складності функцію він виконує.

Тому наприклад при влаштуванні електропроводки , я брав німця, він малював де дроти де коробки ( малював годину-отримував за годину)
потія я брав 5 примітивів з молотками і долотом які пробивали штроби , вкладали дроти , заводили в коробки ..але не зєднували)
Потім викликав того ж німця і він потихеньку ці дроти скручував(отримуючи свою погодинну плату)

тому
Форд - це а-ля я. Він ЗАМІНИВ працю фахівця на працю(інтенсивнішу) примітива, а заявивши про +20% за робочий день отримував найвитриваліших і найкращиз ..з примітивів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:33

  budivelnik написав:Тому
Твої вихваляння типу
знаю азбуку-розбираюсь де яка буква - це рівень третього класу...деколи навіть другої половини першого.
Якраз вік коли населення вивчило азбуку.

Та ні.
Якщо ти будуєш на фундаменті 2*2=5, тобто помиляєшся в абетці, то, звиняй, це ВАЖЛИВО.
На дрібниці я уваги не звертаю.

Якщо б ти заперечував висновки Кейнса, то без проблем.
Висновки Фрідмена, то без проблем.
Навіть з Сміта деякі, і то без проблем.
Але ти косячиш у основі всіх трьох (де ні в кого нема разногласій), що 2*2=4. А не як в тебе 5.
Розходження в усіх виникають далі!
Там спори та заперечення.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:37

  Hotab написав:detroytred

Накинули рюмаху і вам-альфі знов я примарився конкурентом?


Тільки вибираю..

Тоді я пішов.
Бо що буде, коли накинете...
Я запарюсь відбиватись.
Вам весело, мені ні.
Виберете рюмку, то вибирайте іншого конкурента))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:3,56*9годин=32,04
5,00*8 годин =40,00 - різниця в 20%....

3.56 це за день, тобто 40 центів за годину
а в Форда 62 цента за годину, тобто в півтора рази вище ринку.
І головне: в робочого був вибір на яку роботу йти і чи треба йому заробити в 1,5 рази більше.
Це як в Україні є звичайні університети, а є КНУШ, й КПІ, де +100% надбавка до ЗП, але й вимагають більше (знаю, так-як працював за сумісництвом 1,5 роки в КНУШ)
Дюрі-бачі
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