Накинули рюмаху і вам-альфі знов я примарився конкурентом?
Тільки вибираю..
|
|
|
Додано: Суб 20 кві, 2024 21:30
detroytred
Тільки вибираю..
Додано: Суб 20 кві, 2024 21:31
Цікава статистика...
От тільки питаннячко
3,56*9годин=32,04
5,00*8 годин =40,00 - різниця в 20%....
А як змінились витрати фізичних сил ( інтенсивність праці )?
Самі то як думаєте?
Операція - примітивніша
Кількість людей які можуть виконувати примітивні операції-більша
Кількість претендентів більша - вибрали тих хто повільніше чи тих хто швидше крутить гайку?
ПС
В далеких 1985-1990 роках служив в НДР....
Чим кращий фахівець - тим повільніше працює ( але чим кращий тим більше функцій може виконувати) проте оплата за годину-стала(вища в кращого ) і по барабану яку по складності функцію він виконує.
Тому наприклад при влаштуванні електропроводки , я брав німця, він малював де дроти де коробки ( малював годину-отримував за годину)
потія я брав 5 примітивів з молотками і долотом які пробивали штроби , вкладали дроти , заводили в коробки ..але не зєднували)
Потім викликав того ж німця і він потихеньку ці дроти скручував(отримуючи свою погодинну плату)
тому
Форд - це а-ля я. Він ЗАМІНИВ працю фахівця на працю(інтенсивнішу) примітива, а заявивши про +20% за робочий день отримував найвитриваліших і найкращиз ..з примітивів.
Додано: Суб 20 кві, 2024 21:33
Та ні.
Якщо ти будуєш на фундаменті 2*2=5, тобто помиляєшся в абетці, то, звиняй, це ВАЖЛИВО.
На дрібниці я уваги не звертаю.
Якщо б ти заперечував висновки Кейнса, то без проблем.
Висновки Фрідмена, то без проблем.
Навіть з Сміта деякі, і то без проблем.
Але ти косячиш у основі всіх трьох (де ні в кого нема разногласій), що 2*2=4. А не як в тебе 5.
Розходження в усіх виникають далі!
Там спори та заперечення.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 кві, 2024 21:37
Додано: Суб 20 кві, 2024 21:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
3.56 це за день, тобто 40 центів за годину
а в Форда 62 цента за годину, тобто в півтора рази вище ринку.
І головне: в робочого був вибір на яку роботу йти і чи треба йому заробити в 1,5 рази більше.
Це як в Україні є звичайні університети, а є КНУШ, й КПІ, де +100% надбавка до ЗП, але й вимагають більше (знаю, так-як працював за сумісництвом 1,5 роки в КНУШ)
|