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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78047805780678077808 ... 7811>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:30

detroytred

Накинули рюмаху і вам-альфі знов я примарився конкурентом?


Тільки вибираю..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:31

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Цим він ЗДЕШЕВИВ виготовлення авто , але НЕ ЗБАГАТИВ своїх працівників
Спеціально глянув статистику.
Середня ЗП на ринку в 1914 році 3,56$ в день, зміна 9 годин. В Форда з конвеєром ЗП 5$ в день, і 8 годин зміна. А так звісно він не збагатив робочих.
Цікава статистика...

От тільки питаннячко
3,56*9годин=32,04
5,00*8 годин =40,00 - різниця в 20%....
А як змінились витрати фізичних сил ( інтенсивність праці )?
Самі то як думаєте?
Операція - примітивніша
Кількість людей які можуть виконувати примітивні операції-більша
Кількість претендентів більша - вибрали тих хто повільніше чи тих хто швидше крутить гайку?

ПС
В далеких 1985-1990 роках служив в НДР....
Чим кращий фахівець - тим повільніше працює ( але чим кращий тим більше функцій може виконувати) проте оплата за годину-стала(вища в кращого ) і по барабану яку по складності функцію він виконує.

Тому наприклад при влаштуванні електропроводки , я брав німця, він малював де дроти де коробки ( малював годину-отримував за годину)
потія я брав 5 примітивів з молотками і долотом які пробивали штроби , вкладали дроти , заводили в коробки ..але не зєднували)
Потім викликав того ж німця і він потихеньку ці дроти скручував(отримуючи свою погодинну плату)

тому
Форд - це а-ля я. Він ЗАМІНИВ працю фахівця на працю(інтенсивнішу) примітива, а заявивши про +20% за робочий день отримував найвитриваліших і найкращиз ..з примітивів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:33

  budivelnik написав:Тому
Твої вихваляння типу
знаю азбуку-розбираюсь де яка буква - це рівень третього класу...деколи навіть другої половини першого.
Якраз вік коли населення вивчило азбуку.

Та ні.
Якщо ти будуєш на фундаменті 2*2=5, тобто помиляєшся в абетці, то, звиняй, це ВАЖЛИВО.
На дрібниці я уваги не звертаю.

Якщо б ти заперечував висновки Кейнса, то без проблем.
Висновки Фрідмена, то без проблем.
Навіть з Сміта деякі, і то без проблем.
Але ти косячиш у основі всіх трьох (де ні в кого нема разногласій), що 2*2=4. А не як в тебе 5.
Розходження в усіх виникають далі!
Там спори та заперечення.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:37

  Hotab написав:detroytred

Накинули рюмаху і вам-альфі знов я примарився конкурентом?


Тільки вибираю..

Тоді я пішов.
Бо що буде, коли накинете...
Я запарюсь відбиватись.
Вам весело, мені ні.
Виберете рюмку, то вибирайте іншого конкурента))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:3,56*9годин=32,04
5,00*8 годин =40,00 - різниця в 20%....

3.56 це за день, тобто 40 центів за годину
а в Форда 62 цента за годину, тобто в півтора рази вище ринку.
І головне: в робочого був вибір на яку роботу йти і чи треба йому заробити в 1,5 рази більше.
Це як в Україні є звичайні університети, а є КНУШ, КПІ, де +100% надбавка до ЗП, але й вимагають більше (знаю, так-як працював за сумісництвом 1,5 роки в КНУШ)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:46

  Hotab написав:hxbbgaf
забанили на 3 месяца,

Это разумно. Аргументы уровня «мне так хочется» , смысл с ними спорить. О «справедливо было бы» там речи нет.
абсолютно здоровых, умеющих обращаться с оружием, дававших присягу


Здоровье и какое либо умение - это уже стало недостатком, за который надо наказать? Кто виноват условному Вам, что вы не так здоров? Кто мешает , если желание есть , научиться чему то, включая умение обращаться с оружием?

Здоровее или достаточно полубольного нужно сегодня и сейчас на фронт определяет не здоровый и больной («иди, ты же здоровый, ты же можешь» ). Болезни и неумения не могут возводится в ранг преимуществ.
Присягу давать 2 минуты , если не давали - это не беда. Опять же кем то ранее дана присяга (в ментах, на срочной службе, на контрактной службе) никак не накладывает больших обязанностей.



Эту тему выше поднимал я (пока вас готовили к бану на фупе) . Почитайте диалог, если есть вопросы - приходите.
Напад росії і білорусі на Україну


Наказать? То есть вы определяете мобилизацию как наказание? Я так понимаю, это позиция мента, так как вы их защищаете от этого "наказания"? Что тут сказать? Нет слов!
А я о том, что обученные и здоровые принесли бы гораздо больше пользы на фронте, чем очкастые психованные гипертоники со сколиозом. Я так понимаю, вы сторонник того, чтоб "наказывать" последних?
К тому же, ментов сейчас дофига, а людей и преступлений меньше, банально разъехались, необходимо их сокращать и часть отправлять на фронт, они там гораздо нужнее.
И еще там в теме проскочил интересный пост, не берусь утверждать, насколько это правда, но информация, мягко говоря, обурює.

Re: Мобилизация ограниченно пригодных, а что с ментами и молодыми пенсами?
Ю-ла
19 квітня 2024 22:10:32
Я бачила їх точно випускають за кордон лоботрясів відставників трохи за 40. Типу у "відпустку". Їхало декілька в потязі біля мене, радились прямо над вухом прикордонники що відставникам можна виїзджати тому і чула.
Офігіла. Харчувались за бюджет а тепер воно ніпрічом бо розовощокий пєнсіонєр в 40.
Десь місяць тому це було.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 20 кві, 2024 21:49, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:46

  Hotab написав:Детройт, ну чому вас знов так багато…. :evil:

Це так завжди ... нєдержаніє у нього ...

На кожен пост до нього, він відповідає три рази по кілометровій простині тексту.

"Це ж вже було".

Нічого не змінилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:49

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:3,56*9годин=32,04
5,00*8 годин =40,00 - різниця в 20%....

3.56 це за день, тобто 40 центів за годину
а в Форда 62 цента за годину, тобто в півтора рази вище ринку.
І головне: в робочого був вибір на яку роботу йти і чи треба йому заробити в 1,5 рази більше.
Типова помилка працівника який відпрацьовує години..
Якщо Форд інтенсивність праці привязав до швидкості конвеєра
І він був перший який це використав.
Як думаєте
Скільки одиниць роботи виконав працівник Форда за 5 доларів( робочий день)
і скільки одиниць роботи виконав середньостатистичний за 3,56 долари в день ?

Просто перевірте себе
Скільки час з 8-годинного робочого дня Ви особисто працюєте...
Я здивуюсь якщо це буде більше 50% від часу знаходження на роботі...
А працівник Форда міг відлучитись від конвеєра максимум на 2 рази по 5% часу....

ПС
Зверніть увагу
Коли я заявляю що якщо 70% піднімуть свою продуктивність праці на 5%- то це збільшить ВВП України на додаткових 3,5% і переведе її розвиток на швидкість яку демонстрували азійські тигри.

Тому
Платять за виконану роботу.
Якщо бізнесмен організував роботу таким чином що його працівник працює на 30% краще від середньостатистичного і при цьому отримує +20% до зарплати - то цей бізнесмен створив для себе додаткових+10% прибутку.
Це хоч зрозуміло?
ПС
мій прибуток( моя частка від прибутку) в торгівлі ніколи не перевищував 30% від брудного прибутку.
Уявляєте що таке додаткових +10%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:56

  pesikot написав:
  Hotab написав:Детройт, ну чому вас знов так багато…. :evil:

Це так завжди ... нєдержаніє у нього ...

На кожен пост до нього, він відповідає три рази по кілометровій простині тексту.

"Це ж вже було".

Нічого не змінилось

Прикольне нетримання інше. В тебе.
Про Порошенка з його Мінськими ти витримав, а на ось це безглузде не втримався.
Бо це твоє нетримання то *єто другоє*.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:03

hxbbgaf

Наказать? То есть вы определяете мобилизацию как наказание?


Створення для когось гірших умов в порівнянні з іншими - так, це як «покарати». Ви ж не рівні умови хочете , а саме «спочатку отих»

Хай вам буде зручніше вважати що я мєнт. Бо хто ж ще буде захищати «мєнтів», ясна справа.
На рахунок «злочинів стало менше». Ні. Таких злочинів як був по вбивству поліцая воєнним точно не було . Не було проблеми з інформаторами кацапів, з ДРГ. То вам хочеться, щоб стало менше. Так само тільки більше стало пожеж. Банально через обстріли. А це все ті самі прокляті тилові криси з погонами.
Доречі, пошук ухилянтів, як вам не було б неприємно, але це теж шмат роботи, і він на правоохоронцях.
Давайте так, ви мені накинули , що я мєнт. Я спитаю, а ви хто? Не по роботі, а по поведінці в суспільстві. Типа бандіт? Клав на закони? Рєшаєш питання? Менти - то западло? Чи таки законослухняна людина?
Hotab
 
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