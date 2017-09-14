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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78057806780778087809 ... 7811>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Забув, що йому про його пістак Воїн писав

Це Ви про того єдиного долярчика який хвалився тут як гроші під час війни у держави крав? Цей злодій мародер у Вас воїн з великої літери? Так? А чому він тут вже два роки пише лише про те як би то незаконно дезертирувати з війська натякаючи на корупційні шляхи? Це точно той, про якого з великої літери треба писати? Га?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо бізнесмен організував роботу таким чином що його працівник працює на 30% краще від середньостатистичного і при цьому отримує +20% до зарплати - то цей бізнесмен створив для себе додаткових+10% прибутку.
Це хоч зрозуміло?

Так. Він зробив +100% ефективності труда, з яких половину відавав робочим, половину - забирав собі. А ще збільшив кількість робочих місць на 33% і дав шанс заробити менш кваліфікованим працівникам. Тобто всі в плюсі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:06

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:3,56*9годин=32,04
5,00*8 годин =40,00 - різниця в 20%....

3.56 це за день, тобто 40 центів за годину
а в Форда 62 цента за годину, тобто в півтора рази вище ринку.
І головне: в робочого був вибір на яку роботу йти і чи треба йому заробити в 1,5 рази більше.
Типова помилка працівника який відпрацьовує години..
Якщо Форд інтенсивність праці привязав до швидкості конвеєра
І він був перший який це використав.
Як думаєте
Скільки одиниць роботи виконав працівник Форда за 5 доларів( робочий день)
і скільки одиниць роботи виконав середньостатистичний за 3,56 долари в день ?

Я точно пас.
Будівельник вже пояснює))) збільшення виробничості труда за допомогою конвейєру лише інтенсифікацією труда на ньому. Лише прив'язкою до швидкості конвейєру.
Це дно...

В школу. Просто в середню школу, бігом.
Оборжаться)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:08

А тепер розкажіть адепти РПВ зразу, в односторонньому порядку і без умов. Коли краще вести переговори з ворогом (самому чи через посередників):

1) станом на початок цього місяця, коли у нас все погано на всіх фронтах; втрачені значні потужності електрогенерації; відчувається недостача боєприпасів, ракет ПВО, особового складу; відсутня допомога найпотужнішого нашого партнера; у суспільства загальний спад впевненості у державі, зсу, власне собі... При цьому у ворога піднесений настрій, захоплене велике місто Авдіївка та навколишні території, переважна ініціатива на багатьох ділянках фронту, перевага у використанні кабів, проти якої у нас поки нема карти чи козиря, що може її перекрити, ворог вважає що нас кинули і можна дотиснути до капітуляції, то навіщо йому РПВ?

чи

2) в момент, коли у нас є щомісячні надходження зброї від основного партнера, отримані ще декілька Патріотів та ракети до них, наше небо захищають декілька десятків Ф-16 (в т.ч. чи є надія на противодію КАБам), мобілізовані свіжі сили (можливо). При цьому ворог розуміє, що ми не самі і в найближчому майбутньому нас можуть навіть посилити. Отже нема надії на капітуляцію України

Тож коли краще домовлятися про РПВ і супутні додаткові умови для сторін?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:11

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Забув, що йому про його пістак Воїн писав

Це Ви про того єдиного долярчика який хвалився тут як гроші під час війни у держави крав? Цей злодій мародер у Вас воїн з великої літери? Так? А чому він тут вже два роки пише лише про те як би то незаконно дезертирувати з війська натякаючи на корупційні шляхи? Це точно той, про якого з великої літери треба писати? Га?

Нормальний Вояк, Успіх...

Підійть у військо і подивіться саме на тих, про кого треба писати з маленької літери.

Ви сплутали Вояка Успіха з супергероями. Так він на нього наче ж не претендував.
А на Вояка в нього з запасом.
Рівняйтеся на нього.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:13

  холява написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:а смисл продовжувати якщо ми територію не відвойовуєм а втрачаєм? Краще зупинитись на тому що відвоювали і люди менше будуть гинути і ракети по містах не будуть прилітати

что интересно вас за эти мысли не пи3дят, а lapay пытаются клевать. В 108й доказывает некоторым важно не содержание, а автор текста.


Вся різниця в тому що "Banderlog" в ЗСУ і захіщає Україну .
А "lapay" ....... та іще багато хто ,сміливі тільки за екраном монітора .

Як "lapay" доставити до лінії зіткнення , то прийдеться реанімацію викликати , бо від діареї на нервовому стані помре .

Для пересічного немає значення хто де знаходиться. Розумієте,що я умовно знаходячись в зсу і будучі танкістом краще піду в дисбат чим в штурмову роту і будь-якому барану керівнику зможу довести свою правоту
sens
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:14

  The_Rebel написав:А тепер розкажіть адепти РПВ зразу, в односторонньому порядку і без умов. Коли краще вести переговори з ворогом (самому чи через посередників):

1) станом на початок цього місяця, коли у нас все погано на всіх фронтах; втрачені значні потужності електрогенерації; відчувається недостача боєприпасів, ракет ПВО, особового складу; відсутня допомога найпотужнішого нашого партнера; у суспільства загальний спад впевненості у державі, зсу, власне собі... При цьому у ворога піднесений настрій, захоплене велике місто Авдіївка та навколишні території, переважна ініціатива на багатьох ділянках фронту, перевага у використанні кабів, проти якої у нас поки нема карти чи козиря, що може її перекрити, ворог вважає що нас кинули і можна дотиснути до капітуляції, то навіщо йому РПВ?

чи

2) в момент, коли у нас є щомісячні надходження зброї від основного партнера, отримані ще декілька Патріотів та ракети до них, наше небо захищають декілька десятків Ф-16 (в т.ч. чи є надія на противодію КАБам), мобілізовані свіжі сили (можливо). При цьому ворог розуміє, що ми не самі і в найближчому майбутньому нас можуть навіть посилити. Отже нема надії на капітуляцію України

Тож коли краще домовлятися про РПВ і супутні додаткові умови для сторін?

Саме це я неодноразово пояснював.
Проте мухобрази чекають, що нам відмінять допомогу, змусять здатися (а, точно! не здатись, а сісти за стіл на умовах кацапів).

Розумієте,що я умовно знаходячись в зсу і будучі танкістом



Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:15

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Цим він ЗДЕШЕВИВ виготовлення авто , але НЕ ЗБАГАТИВ своїх працівників

Спеціально глянув статистику.
Середня ЗП на ринку в 1914 році 3,56$ в день, зміна 9 годин. В Форда з конвеєром ЗП 5$ в день, і 8 годин зміна. А так звісно він не збагатив робочих.

у Форда заробляли стільки що могли купити Форда (автівку)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:15

The_Rebel поясніть, що за РПВ? Гугл дає пояснення як вид кабелю або реактивний піхотний вогнемет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:16

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Вся різниця в тому що "Banderlog" в ЗСУ і захіщає Україну .
А "lapay" ....... та іще багато хто ,сміливі тільки за екраном монітора .
то есть то же самое деление форумчан на сорта, как в 3м рейхе. Какое у вас есть право определять чью то смелость? это вам 30 медалек это право дали?

Просто деякі вважають що такими їх зробила війна , життя доказує що такими нелюдами вони стали ще в 18 років , всьому виною батьки та їх увага до власних дітей.
sens
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  #<1 ... 78057806780778087809 ... 7811>
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