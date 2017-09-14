Додано: Суб 20 кві, 2024 22:08

А тепер розкажіть адепти РПВ зразу, в односторонньому порядку і без умов. Коли краще вести переговори з ворогом (самому чи через посередників):



1) станом на початок цього місяця, коли у нас все погано на всіх фронтах; втрачені значні потужності електрогенерації; відчувається недостача боєприпасів, ракет ПВО, особового складу; відсутня допомога найпотужнішого нашого партнера; у суспільства загальний спад впевненості у державі, зсу, власне собі... При цьому у ворога піднесений настрій, захоплене велике місто Авдіївка та навколишні території, переважна ініціатива на багатьох ділянках фронту, перевага у використанні кабів, проти якої у нас поки нема карти чи козиря, що може її перекрити, ворог вважає що нас кинули і можна дотиснути до капітуляції, то навіщо йому РПВ?



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2) в момент, коли у нас є щомісячні надходження зброї від основного партнера, отримані ще декілька Патріотів та ракети до них, наше небо захищають декілька десятків Ф-16 (в т.ч. чи є надія на противодію КАБам), мобілізовані свіжі сили (можливо). При цьому ворог розуміє, що ми не самі і в найближчому майбутньому нас можуть навіть посилити. Отже нема надії на капітуляцію України



Тож коли краще домовлятися про РПВ і супутні додаткові умови для сторін?